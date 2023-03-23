10 ngày đầu tháng 4, các cung hoàng đạo này sẽ gặp được duyên trời định, cơ hội làm ăn đến như nước thủy triều dâng, vận mệnh đổi thay khiến ai cũng "phát thèm"

Người thuộc cung Song Ngư cuối cùng cũng đã đi hết gian khổ, tai ương qua đi nên vận may của họ đạt mức cao nhất trong 10 ngày đầu tháng 3. Khi đó, tiền bạc của họ rất rủng rỉnh, chỉ cần chịu khó làm việc là sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, tình duyên của Song Ngư rất thuận lợi, may mắn gặp được bạn khác giới đẹp trai, có gia thế tốt, mọi thứ sẽ tiến triển rất nhanh.

Song Ngư dễ dàng có được một số cơ hội phát tài, nếu nắm bắt được, cuộc đời sẽ thay đổi ngoạn mục trong năm nay.

Cung Song Tử

Cung Song Tử cũng là cung hoàng đạo phát tài 10 ngày đầu tháng 4 nên tiền bạc không còn là vấn đề khiến bạn phải bận tâm nữa. Những cống hiến của bạn trong suốt thời gian vừa qua sẽ đem lại cho bạn kết quả tích cực.

Những người làm công việc cố định nếu có mong muốn tăng lương trong tháng có thể mạnh dạn đề xuất với cấp trên. Thành tích bạn gặt hái được chính là những lý do thuyết phục nhất, khiến cho bất cứ vị lãnh đạo nào cũng phải gật đầu đồng ý.

Cung Bọ Cạp

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Cung Bọ Cạp là cung hoàng đạo may mắn đón nhận nhiều cơ hội phát tài trong thời gian tới. Bản mệnh được cấp trên yêu mến, trọng dụng. Đồng nghiệp cũng hết lòng giúp đỡ nên Bọ Cạp gần như không gặp bất cứ khó khăn gì trong công việc. Bản mệnh có bản lĩnh, luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống nên dù gặp vấn đề phát sinh cũng có thể giải quyết nhanh chóng.

10 ngày đầu tháng 4 dương, Bọ Cạp có thể thực hiện các kế hoạch như ý muốn. Vượt qua giai đoạn này, tương lai của người tuổi Tuất sẽ tốt đẹp hơn. Trong chuyện tình cảm, bản mệnh cũng đón nhiều tin vui.

Bài viết của mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.