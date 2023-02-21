10 ngày đầu tháng 2 âm lịch, phúc tinh soi chiếu, 3 con giáp đầu tắt mặt tối đếm tiền, bứt phá ngoạn mục, không cần làm nặng nhọc bạc vàng cũng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 17:37

Nhờ được quý nhân giúp đỡ nên cuộc sống của họ bắt đầu gặp được nhiều may mắn hơn. Từ con đường sự nghiệp đến tài chính đều tiến chứ chẳng lùi.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn được cho là giỏi kiếm tiền. Dù giàu sang hay nghèo khó, họ luôn làm việc siêng năng, không bao giờ thiếu thốn. Thời gian vừa qua, con giáp này luôn cố gắng hết mình trong sự nghiệp nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ.

Tuổi Thân còn phải thường xuyên đối mặt với những người chuyên gây phiền hà cho mình nhưng họ luôn rất khôn khéo và biết giữ cho quan hệ tốt đẹp. Khi gặp khó khăn, con giáp này luôn được quý nhân giúp đỡ. Trong 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch, bản mệnh sẽ gặp may mắn liên tiếp, cơ hội làm giàu là hoàn toàn có khả năng. Vì vậy, hãy cứ kiên trì và lạc quan để chờ thời cơ quý giá này nhé.

10 ngày đầu tháng 2 âm lịch, phúc tinh soi chiếu, 3 con giáp đầu tắt mặt tối đếm tiền, bứt phá ngoạn mục, không cần làm nặng nhọc bạc vàng cũng đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thầy tử vi cho biết, trong 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch, những người tuổi Dậu có vận tiền tài thăng tiến, cao ngút trời. Do dược Thần Tài ưu ái, người tuổi Dậu cầu được ước thấy, đầu tư trúng đậm. Trong chuyện tình cảm, tuổi Dậu sẽ có những giây phút vô cùng lãng mạn và ngọt ngào bên người thương.

Với những người tuổi Dậu còn độc thân, bạn có thể tìm được người tâm đầu ý hợp, giúp cuộc sống ngày càng vui vẻ. Với những người có đôi có cặp, đây cũng là khoảng thời gian vô cùng tốt để tuổi Dậu hiểu thêm đối phương, tạo cảm xúc thăng hoa cho cặp đôi.

10 ngày đầu tháng 2 âm lịch, phúc tinh soi chiếu, 3 con giáp đầu tắt mặt tối đếm tiền, bứt phá ngoạn mục, không cần làm nặng nhọc bạc vàng cũng đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Phần lớn những người tuổi Ngọ thường thích phiêu lưu, khám phá và thích dịch chuyển nên khi người khác đang gầy dựng sự nghiệp thì Ngọ vẫn mải mê rong chơi. Trong cuộc sống nhờ thường xuyên đi nhiều, hiểu rộng nên Ngọ tích lũy được vốn sống phong phú, mối quan hệ rộng nên con giáp này có tương lai xán lạn, cuộc sống luôn viên mãn.

Tử vi chỉ rõ rằng, trong 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch, trên con đường sắp tới tài lộc, tình duyên của người tuổi Ngọ cũng đỏ chót như son. Những người tuổi Ngọ nếu có gia đình thì cuộc sống viên mãn, còn người độc thân thì sẽ gặp được một nửa của mình.

10 ngày đầu tháng 2 âm lịch, phúc tinh soi chiếu, 3 con giáp đầu tắt mặt tối đếm tiền, bứt phá ngoạn mục, không cần làm nặng nhọc bạc vàng cũng đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Xin chúc mừng 3 con giáp tốt lành nhất từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, vạn sự tất thành, công danh song toàn

Xin chúc mừng 3 con giáp tốt lành nhất từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, vạn sự tất thành, công danh song toàn

Tử vi 12 con giáp có nói, cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, 3 con giáp được quý nhân phù trợ nên tài lộc hanh thông, sự nghiệp ngày một thăng tiến, gánh vàng, gánh bạc về nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tháng 2 âm lịch tử vi tháng 2 Âm lịch tử vi hôm nay tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà