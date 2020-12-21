Xoa bụng chữa táo bón cho trẻ em và người lớn như thế nào cho hiệu quả?

Không ít lần chúng ta bị cơn táo bón hoành hành, gây khó chịu, mệt mỏi và đau nhức trong lúc đi vệ sinh. Những điều này làm giảm chất lượng cuộc sống của chúng ta đáng kể. Một cách đơn giản có thể giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả đó là phương pháp xoa bụng chữa táo bón . Hãy cùng tìm hiểu về cách thức thực hiện phương pháp này trong bài viết sau.

Táo bón là tình trạng đi cầu ít hơn hoặc bằng 3 lần một tuần, phân khô và cứng hơn bình thường, có thể gây đau trong lúc đi. Táo bón thường chỉ kéo dài trong một thời gian tương đối ngắn và không gây ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của bạn. Chỉ một số ít trường hợp kéo dài vài tuần hoặc lâu hơn có thể trở thành bệnh lý mãn tính. Táo bón làm người bệnh khó chịu, giảm chất lượng sống, nghiêm trọng hơn táo bón còn có thể gây ra tình trạng căng thẳng quá mức, ức chế nhu động ruột…

Trước khi thực hiện thao tác này, bạn cần chuẩn bị dầu mát xa, khăn mềm… Đồng thời lựa chọn địa điểm thoải mái, ấm áp. Cần lưu ý rằng không nên mát xa lúc bé vừa mới ăn no hoặc đang buồn ngủ, khi mát xa cần tháo các trang sức trên tay của bạn ra vì chúng có thể gây thương tổn đến bé.

Khâu thực hiện

Khi đã hoàn tất khâu chuẩn bị, bạn tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Trải khăn mềm, ấm ra sàn ở nơi đảm bảo an toàn cho bé. Sau đó đặt trẻ nằm giữa khăn. Ngoài ra bạn cũng có thể cho trẻ nằm trên nệm êm.

Bước 2: Thoa nhẹ lượng dầu mát xa vừa đủ lên tay rồi mát xa vùng bụng của bé.

Bước 3: Bạn tiến hành đặt ngón tay của mình gần vùng rốn của bé. Sau đó di chuyển đều và nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ. Bạn cứ làm như thế ở vùng bụng, di chuyển dần từ rốn đến mép bụng.

Bước 4: Cuối cùng, bạn bung toàn bộ lòng bàn tay và ấn nhẹ vùng bụng của bé.

Cần lưu ý rằng không nên mát xa lúc bé vừa mới ăn no hoặc đang buồn ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Cách xoa bụng để chữa táo bón cho người lớn

Khâu chuẩn bị

Đối với người lớn, bạn chỉ cần chuẩn bị một tinh thần thật và một không gian thật thoải mái, chú ý tháo các trang sức trên tay ra để tránh làm tổn thương vùng da bụng.

Khâu thực hiện

Khi đã chuẩn bị xong, bạn tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Bạn nằm thoải mái trên nệm êm, thả lỏng thư giãn ở tư thế ngửa. Sau đó hãy chú ý đến nhịp thở, hóp bụng vào và thở ra chậm rãi.

Bước 2: Bạn hãy hóp bụng vào hết mức rồi ngừng thở trong vài giây. Làm như vậy khoảng 3 đến 5 lần nhằm điều hòa và kích thích nhu động ruột hoạt động tốt hơn.

Bước 3: Tiến hành xoa bụng từ khu vực gần rốn, xoa tròn rồi lan dần ra ngoài theo chiều kim đồng hồ. Xoa lan rộng đến vùng dạ dày và xương mu.

Đối với người lớn, bạn chỉ cần chuẩn bị một tinh thần thật và một không gian thật thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi thực hiện thao tác xoa bụng chữa táo bón

Để đạt hiệu quả cao trong quá trình thực hiện các thao tác trên, bạn cần lưu ý các yếu tố sau:

Đối tượng thực hiện

Khi thực hiện thao tác trên với trẻ em cần chú ý nhẹ nhàng, không được mạnh tay. Nếu trẻ không cảm thấy thoải mái thì ngừng, không được bắt ép. Ngoài ra, các đối tượng tham gia không được ăn quá no trước khi thực hiện thao tác xoa bụng.

Kết hợp với các yếu tố khác

Thao tác xoa bụng trị táo bón phát huy được tác dụng trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, người bệnh không nên ỷ lại vào nó hoàn toàn. Đối với bệnh táo bón, ngoài việc thực hiện thao tác xoa bụng, các bạn cần kết hợp với một chế độ ăn uống và vận động hợp lý thì mới nhanh chóng khỏi bệnh.

Cách phòng chống táo bón

Đối với mọi căn bệnh thì phòng bệnh lúc nào cũng hơn chữa bệnh và táo bón cũng không ngoại lệ. Việc thực hiện các thao tác xoa bụng chưa chắc đảm bảo bạn khỏi bệnh táo bón nhanh chóng. Vì thế, bạn cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về cách phòng chống táo bón. Cụ thể như sau:

Uống nhiều nước

Đây là cách dễ làm nhất. Tuy nhiên, nó chỉ thực sự hiệu quả khi bạn hình thành được thói quen uống nhiều nước. Điều này giúp chất xơ được lưu thông trong ruột tốt, làm cho phân mềm và dễ bài tiết ra ngoài.

Uống nhiều nước giúp chất xơ được lưu thông trong ruột tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều thực phẩm chứa chất xơ

Ăn các thực phẩm giàu chất xơ giúp tiêu hóa tốt, tăng nhu động ruột, phòng chống táo bón hiệu quả. Có thể kể đến các thực phẩm giàu chất xơ như: rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, táo, lê, cam…

Ăn các thực phẩm giàu chất xơ giúp tiêu hóa tốt, tăng nhu động ruột, phòng chống táo bón hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục thường xuyên giúp nhu động ruột hoạt động tốt, phân dễ đào thải. Từ đó giúp phòng chống táo bón hiệu quả.

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Ăn đúng giờ

Bạn cần đảm bảo các bữa ăn chính như: bữa sáng, trưa, tối được đảm bảo đúng giờ. Điều này tuy đơn giản nhưng lại giúp phòng tránh các vấn đề về tiêu hóa rất tốt.

Mặc dù không thể phủ nhận những lợi ích tuyệt vời của phương pháp xoa bụng trị táo bón. Tuy nhiên, bạn không nên ỷ lại vào nó mà ngó lơ các cách phòng tránh như: ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ, uống nhiều nước… Vì phòng bệnh lúc nào cũng quan trọng hơn chữa bệnh. Mong những chia sẻ về phương pháp xoa bụng chữa táo bón có thể giúp ích cho các bạn.