Vụ 600 loại sữa giả trên thị trường: Bác sĩ chỉ cách phân biệt sữa bột thật - giả

Theo thông tin từ VTC News: Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, hiện nay, thị trường sữa bột đang bị xáo trộn bởi tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi người dùng là trẻ nhỏ — đối tượng dễ bị tổn thương do hệ miễn dịch và tiêu hóa còn non yếu.

Đáng chú ý, nhiều phụ huynh khi mua sữa vẫn có thói quen “nghe mách” thay vì kiểm tra kỹ nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ. Điều này tạo kẽ hở để sữa bột giả len lỏi vào thị trường và đến tay người tiêu dùng.

Việc phân biệt sữa thật - giả bằng mắt thường không dễ, nhất là với các sản phẩm bị làm giả tinh vi. Tuy nhiên, người tiêu dùng có thể nhận diện qua một số dấu hiệu sau:

Quan sát bên ngoài

Mã vạch sản phẩm: Kiểm tra kỹ mã vạch trên bao bì. Ví dụ: hàng Mỹ có mã từ 000–039, Nhật là 450–459 hoặc 490–499, Trung Quốc là 690–695... Với sản phẩm nhập khẩu, cần có tem phụ và hướng dẫn tiếng Việt của nhà phân phối chính thức.

Hạn sử dụng: Sữa thật thường có hạn sử dụng được in dập nổi, rõ ràng. Ngược lại, sữa giả có thể bị tẩy xóa, in chồng hoặc mờ nhòe.

Bao bì: Sữa chính hãng có bao bì nguyên vẹn, chữ in sắc nét, không mờ nhạt. Hộp sữa không bị méo mó, trầy xước. Sữa giả có thể có hình ảnh mờ, tem nhãn thiếu thông tin, vỏ hộp có dấu hiệu bị bóp méo.

Quan sát bên trong

Mùi và màu sắc: Sữa thật có mùi thơm dịu, bột mềm mịn, màu vàng nhạt. Sữa giả có thể có mùi lạ, bột bị vón cục, màu sắc bất thường.

Ảnh minh họa: Internet

Khuyến cáo dành cho phụ huynh khi lựa chọn sữa cho trẻ

Theo thông tin từ báo Thanh Niên: Bác sĩ Hồ Ngọc Lợi, Phòng khám Nhi và Tiêm ngừa, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM,

khuyến cáo các phụ huynh nên chọn mua sữa tại các cửa hàng, nhà thuốc, siêu thị có uy tín và rõ ràng về nguồn gốc; kiểm tra kỹ bao bì sản phẩm, tem chống giả, mã vạch, hạn sử dụng và tên nhà sản xuất; tránh mua sữa theo các hình thức bán hàng không chính thống như livestream, mạng xã hội, hoặc sản phẩm có giá thấp bất thường; nên ưu tiên những nhãn hiệu đã được kiểm định và cấp phép bởi cơ quan y tế.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Trần Ngọc Mai, Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết sữa là thực phẩm quan trọng cho mọi lứa tuổi. Việc sử dụng sữa thật, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm không chỉ giúp cung cấp dinh dưỡng mà còn bảo vệ sức khỏe lâu dài. Trong khi đó, sữa giả tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng, nhất là với trẻ em. Do đó, người tiêu dùng nên chọn sản phẩm từ nhà sản xuất uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và chứng nhận an toàn để bảo vệ bản thân và gia đình.