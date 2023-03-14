Vụ nhiều công nhân ở Bắc Ninh bị nhiễm độc methanol: Chuyên gia cảnh báo về các loại rượu, cồn làm giả

Sức khỏe 14/03/2023 15:55

Tình hình sức khỏe mới đây của các bệnh nhân tại Bắc Ninh đã có người tử vong, chuyên gia cảnh báo mức độ nguy hiểm có thể xảy ra trong các loại rượu, cồn giả.

Thông tin từ Báo Tuổi Trẻ cho hay, tính đến ngày 13-3 đã có 37 công nhân làm việc tại một công ty ở tỉnh Bắc Ninh bị nhiễm độc methanol, trong đó đã có một người tử vong.

Các bệnh nhân là công nhân của Công ty TNHH HSTECH Vina - công ty sản xuất linh kiện điện tử, trong đó có một loại linh kiện bằng kim loại được sản xuất từ công đoạn cắt bằng dao.

Bệnh nhân cho hay trong công đoạn này, máy có phun cồn ethanol để làm mát dao cắt. Đồng thời, một số linh kiện sau đó không sạch sẽ được các công nhân chấm lau sạch bằng cồn ethanol. Khoảng một tuần cuối tháng 2, công ty chuyển sang sử dụng lô cồn ethanol mới.

Vụ nhiều công nhân ở Bắc Ninh bị nhiễm độc methanol: Chuyên gia cảnh báo về các loại rượu, cồn làm giả - Ảnh 1

Bác sĩ đánh giá mức độ tổn thương não của bệnh nhân ngộ độc methanol - Ảnh:  Tuổi Trẻ

Khoảng cuối tháng 2, các công nhân bắt đầu thấy mệt, đau đầu nên xin về nghỉ. Nặng nhất trong số đó là nữ bệnh nhân N.T.H. - 42 tuổi, trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh.

Bệnh nhân bắt đầu bị bệnh từ ngày 27-2 với triệu chứng mờ mắt, đau đầu, buồn nôn, sau đó lơ mơ dần. Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Thuận Thành, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.

Theo Báo Giao Thông, liên quan tới vụ việc, BS. Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai cho biết: “Tại đây đang điều trị 1 bệnh nhân nhiễm độc methanol tổn thương não và mắt nặng, tiên lượng di chứng cả não và mắt. Còn 3 bệnh nhân nhiễm độc methanol khác giảm thị lực nặng đang điều trị tại khoa Mắt và tiên lượng nguy cơ di chứng”.

BS. Nguyễn Trung Nguyên cho biết, cồn methanol được dùng làm dung môi tẩy sơn, véc ni, trong sơn, dung môi công nghiệp, chất tẩy rửa, làm sạch, lau chùi, các loại nhiên liệu thay thế cho động cơ, làm nguyên liệu cho sản xuất nhiều hóa chất, sản phẩm khác nhau. Methanol là hóa chất rất độc, không được uống, tác dụng sát trùng cũng rất kém.

Vụ nhiều công nhân ở Bắc Ninh bị nhiễm độc methanol: Chuyên gia cảnh báo về các loại rượu, cồn làm giả - Ảnh 2
Các bệnh nhân nhập viện. Ảnh: Báo Giao Thông

Ở Việt Nam, do lượng hóa chất methanol nhiều lại chưa được kiểm soát tốt, dẫn tới lượng lớn hóa chất methanol bị “tuồn” ra ngoài, vào tay kẻ xấu hoặc nhiều nhà sản xuất không chính đáng đóng chai thành các loại rượu rởm, nhiều loại cồn sát trùng, cồn y tế rởm và có thể nhiều sản phẩm khác bị làm rởm, đã và đang gây tử vong, ngộ độc và di chứng nặng nề cho nhiều người và ảnh hưởng xấu đến công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Methanol ở dạng lỏng, được hấp thu và gây ngộ độc dễ dàng qua đường tiêu hóa (chủ yếu do uống phải rượu rởm, cồn sát trùng rởm) và qua da (do tiếp xúc trực tiếp với dung dịch cồn sát trùng trên da hoặc dùng cồn rởm chứa methanol để sát trùng trên diện da rộng hoặc nhiều lần) hoặc qua đường hô hấp (do hít phải hơi, không khí chứa cồn methanol với nồng độ vượt ngưỡng cho phép).

Vụ nhiều công nhân ở Bắc Ninh bị nhiễm độc methanol: Chuyên gia cảnh báo về các loại rượu, cồn làm giả - Ảnh 3
Cẩn trọng với các loại cồn, rượu. Ảnh: Báo Giao Thông

Do methanol được cơ thể chuyển hóa và thải trừ chậm, gây ngộ độc cũng chậm nên khi tiếp xúc mức độ ít nhưng kéo dài hoặc lặp lại (hay gặp trong lao động) sẽ tích lũy dần và gây ngộ độc nhiều ngày sau. Hoặc người có thể tiếp xúc với methanol liều cao một lần nhưng không biết và tới 1-2 ngày sau mới biểu hiện nhiễm độc.

Theo khuyến cáo của BS. Nguyên, trong điều kiện ở Việt Nam hiện nay, luôn cảnh giác với tất cả các loại cồn, các sản phẩm được cho là ethanol hoặc gắn nhãn mác là ethanol, vì các sản phẩm này rất dễ có nguy cơ bị làm giả và có chứa methanol.

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Từ khóa:   methanol nhiễm độc methanol Bắc Ninh

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