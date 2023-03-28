Cụ thể, vào ngày 23-3 vừa qua, 14 học sinh trường của một trường cấp 2 tại huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã phải nhập viện điều trị do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn hạt ngô đồng.

Cụ thể theo thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, chỉ trong tháng 3 vừa qua, đã có hơn 20 học sinh bị ngộ độc sau khi ăn hạt ngô đồng tại hai tỉnh Lâm Đồng và Hà Tĩnh.

Các chuyên gia y tế cho biết, rất có thể vì hình dáng hạt của cây ngô đồng hơi dẹt, giống hạt dẻ nên gây nhầm lẫn cho trẻ. Theo Ths-BS Bùi Đức Vũ, khoa Cấp cứu - Chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hạt cây ngô đồng có chất curcin, là độc tố chính gây độc cho đường tiêu hóa và gan. Người ăn hạt ngô đồng sẽ bị đau đầu, nôn mửa, tiêu chảy, bị nặng có thể gây xuất huyết đường tiêu hóa, rối loạn thần kinh.

Trước đó, ngày 10-3, 11 học sinh của một trường cấp 2 khác tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cũng gặp tình trạng tương tự sau khi ăn hạt ngô đồng.

Hạt cây ngô đồng có chứa chất curcin gây độc. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Nếu trẻ không may ăn phải hạt cây ngô đồng thì các bậc phụ huynh nên làm bằng mọi cách để các cháu nôn ra, nôn càng nhiều càng tốt. Phụ huynh cho trẻ uống một cốc nước ấm (có thể pha muối) rồi tiếp tục để trẻ nôn. Sau khi tiến hành sơ cứu tạm thời, các bậc phụ huynh hãy nhanh chóng đưa trẻ bị ngộ độc đến cơ sở y tế gần nhất.

Cũng theo Báo congdankhuyenhoc, sau vụ học sinh ăn quả ngô đồng bị ngộ độc, Sở Y tế Lâm Đồng chỉ đạo khẩn

Để chủ động phòng, chống ngộ độc thực phẩm do ăn các loại cây, hoa, quả có độc, bảo đảm sức khỏe cho người dân nói chung và học sinh nói riêng, Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo các trường học rà soát, thu gom, xử lý ngay các quả còn sót trên cây ngô đồng; loại bỏ các loại cây, hoa có chứa các hợp chất gây độc được trồng với mục đích làm cảnh hoặc mọc hoang dại trong khuôn viên trường.

Các cơ quan, đơn vị, trường học tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc các độc tố tự nhiên. Ảnh: congdankhuyenhoc

Riêng các loại cây cổ thụ hiện có ở sân trường như cây ngô đồng và một số loài cây khác trồng với mục đích học tập, nghiên cứu, cần có biển cảnh báo và biện pháp kiểm soát an toàn phù hợp với từng loại cây.

Các cơ quan, đơn vị, trường học tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc các độc tố tự nhiên.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân và các em học sinh tuyệt đối không ăn các loại cây, hoa, quả lạ từ các cây mọc hoang dại, cây mọc ở chùa, đình, làng, đặc biệt là cây mọc tại khuôn viên trường học.

Người dân thường xuyên giám sát, phát hiện sớm những vấn đề bất thường về sức khỏe nghi ngờ do ăn phải các loài cây, hoa có chứa các hợp chất gây độc và thông báo với cơ sở y tế gần nhất để phối hợp xử lý kịp thời.