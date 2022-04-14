Vốn là loại thảo dược với những lợi ích thần kì, liệu cam thảo có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề về dạ dày như thế nào?

Ở Trung Quốc, rễ cam thảo là một trong những loại thảo mộc phổ biến nhất và có thể được coi như một tủ thuốc theo đúng nghĩa của nó. Điều này là do nó di chuyển xuống tất cả 12 kinh tuyến năng lượng. Các tác động của nó tập trung xung quanh phổi, tim, dạ dày và lá lách.

Trong quá khứ, trước khi y học dược tồn tại, thuốc thảo dược cam thảo được sử dụng trong gia đình để quản lý các vấn đề sức khỏe nhỏ trước khi chúng trở nên quá nghiêm trọng. Khu vườn của chính bạn và bác sĩ thảo dược địa phương đã cung cấp một tủ thuốc tự nhiên có thể ngăn chặn hầu hết các vấn đề sức khỏe. Rễ cam thảo là một loại thảo mộc điều trị nhiều vấn đề sức khỏe.

Khi rễ cam thảo được dùng với các loại dược liệu khác, nó sẽ điều chỉnh chúng. Nó cũng giúp cơ thể thoát khỏi các loại dược liệu khắc nghiệt và được sử dụng như một loại thuốc giải độc.

Rễ cam thảo hỗ trợ dạ dày của bạn

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Trong thời gian gần đây, rễ cam thảo đã được công nhận là có khả năng giúp sửa chữa niêm mạc dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa thích hợp, giảm loét dạ dày, làm dịu các tác động của viêm dạ dày và ợ chua.

Điều này là do các hợp chất có tác dụng chống viêm niêm mạc dạ dày có trong cam thảo. Nó cũng giúp ích cho vùng bụng của bạn bằng cách giảm chuột rút và đau thắt, vì nó là một loại thảo mộc chống co thắt, giúp thư giãn và làm trơn các cơ xung quanh vùng bụng, cũng có hiệu quả đối với những cơn đau bụng kinh.

Cho dù bạn bị rò rỉ ruột do nhạy cảm với thức ăn, loét hay viêm dạ dày, bạn đều muốn tăng lượng niêm mạc để bảo vệ niêm mạc dạ dày của mình. Rễ cam thảo có thể làm điều đó bằng cách nâng cao mức độ prostaglandin để tạo ra nhiều chất nhầy hơn và bằng cách thúc đẩy sự phát triển của các tế bào mới trong dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu các vấn đề về dạ dày của bạn là do căng thẳng cảm xúc, rễ cam thảo cũng có thể giúp điều này ở mức độ sâu hơn, vì nó điều chỉnh mức độ cortisol và hỗ trợ sức khỏe tuyến thượng thận.

Ngoài ra, chiết xuất DGL đã được tìm thấy trong cam thảo để chống lại vi khuẩn xấu trong đường ruột, chẳng hạn như H. pylori kháng kháng sinh. Các nghiên cứu ở Iran cũng gọi cảm thảo như một tác nhân hiệu quả chống lại nấm candida và tụ cầu khuẩn.

Ảnh minh họa: Internet

Một tin thú vị khác là cam thảo đen có chứa một số chiết xuất từ ​​cam thảo và rất tốt cho bệnh viêm loét dạ dày. Tuy nhiên, chúng chứa nhiều đường nên bạn cần chú ý khi sử dụng. Thay vào đó, bạn hãy thử uống trà cam thảo có ghi Glycyrrhiza glabra trên bao bì. Đây là loại cây có nguồn gốc cam thảo chính hiệu.

Các cảnh báo về sức khỏe nói chung sẽ cho bạn biết không nên uống quá hai cốc đồ uống này mỗi ngày và tránh hoàn toàn nếu bạn đang mang thai hoặc bị tăng huyết áp. Các chuyên gia cũng được khuyến cáo rằng bạn không nên uống nó liên tục.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn không thể thưởng thức hương vị của cam thảo, hãy đến gặp bác sĩ thảo dược để được tư vấn về nhiều loại chiết xuất thảo mộc khác an toàn cho bạn thưởng thức.

Theo Nspirement