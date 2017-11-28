Vỏ bưởi trị gan nhiễm mỡ có hiệu quả không?

Sức khỏe 28/11/2017 15:33

Gan nhiễm mỡ là một căn bệnh nguy hiểm, nếu không được chữa trị kịp thời các tế bào gan có thể bị xơ hóa, gây ra những hậu quả khôn lường. Trong dân gian, người dân thường dùng vỏ bưởi trị gan nhiễm mỡ mang lại kết quả khá khả quan. Cách này thực hiện rất đơn giản, nhanh chóng và cực kỳ tiết kiệm giúp người bệnh an tâm điều trị, không bị áp lực kinh tế đè nặng.

Những đối tượng dễ bị mắc bệnh gan nhiễm mỡ như:

  • Người có chế độ dinh dưỡng không hợp lý, thường xuyên ăn thực phẩm nhiều dầu mỡ, nhất là mỡ động vật.
  • Người béo phì, lười vận động.
  • Người uống nhiều bia, rượu.
  • Người đã mắc chứng bệnh viêm gan B.
  • Người dùng một số loại thuốc có tác dụng phụ gây chứng gan nhiễm mỡ như corticoid, tamoxiphen, amiodarone…

Khi phát hiện bị gan nhiễm mỡ, điều đầu tiên cần làm bạn hãy thay đổi chế độ ăn uống và nghỉ ngơi cho phù hợp giúp bệnh tình thuyên giảm. Sau đó, vận dụng những bài thuốc có ích từ dân gian để can thiệp. Điển hình có thể sử dụng vỏ bưởi trị gan nhiễm mỡ - đây là các điều trị khoa học, nhanh chóng tác động làm giảm nguy cơ tăng phát, đồng thời tiêu diệt tận gốc nguyên nhân gây ra bệnh.

Hiểu đúng về bệnh gan nhiễm mỡ để áp dụng cách điều trị phù hợp

 

Bệnh gan nhiễm mỡ rất nguy hiểm có thể gây ra ung thư gan.
Bệnh gan nhiễm mỡ rất nguy hiểm có thể gây ra ung thư gan. Ảnh internet

Gan là một trong những bộ phận quan trọng nhất của cơ thể người, đảm bảo mọi hoạt động sống diễn ra bình thường. Bởi ngoài chức năng lọc và đào thải độc tố, gan còn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc chuyển hóa chất đường và các axit béo tạo thành năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết đi nuôi các bộ phận trong cơ thể.

Người bình thường, mỡ trong gan chiếm từ 2-4% trọng lượng gan. Khi lượng mỡ này tăng lên hơn 5% trọng lượng gan sẽ gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ. Khi lượng mỡ trong gan chiếm từ 5-10% là ở mức độ nhẹ, 10-25% là ở mức động vừa, vượt quá 30% ở mức báo động.

Thời gian đầu, gan nhiễm mỡ không có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sống của các cơ quan trong cơ thể. Nhưng lâu dần, căn bệnh này tiến triển này nặng hơn, gây tổn thương nghiêm trọng khiến suy giảm chức năng gan, phá hủy các tế bào gan gây xơ gan, thậm chí dẫn đến ung thư gan…

Vỏ bưởi trị gan nhiễm mỡ rất tốt.
Vỏ bưởi trị gan nhiễm mỡ rất tốt. Ảnh internet

Gan nhiễm mỡ là biểu hiện của nhiều bệnh lý khác nhau như: tiểu đường, béo phì, tăng mỡ máu… Vì vậy, muốn điều trị gan nhiễm mỡ thành công, phải điều trị được tận gốc căn bệnh gây ra gan nhiễm mỡ. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, hiện chưa có loại thuốc đặc trị nào chữa khỏi tình trạng gan nhiễm mỡ nếu như không điều trị từ nguyên nhân gây ra bệnh.

Vỏ bưởi trị gan nhiễm mỡ - Giải pháp hiệu quả dành cho người bệnh

Người bị gan nhiễm mỡ thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc dùng thuốc hoặc phẫu thuật, bởi vì chức năng của gan đã bị suy giảm. Khi tác động những cách điều trị này, gan không thể tự lọc và đào thải độc tố, cơ thể dễ bị đầu độc ngược lại. Do đó, cách điều trị hữu hiệu nhất chính là thay đổi chế độ ăn uống cho phù hợp, có chế độ luyện tập khoa học, kết hợp dùng vỏ bưởi trị gan nhiễm mỡ. Đặc biệt, cách này vô cùng hiệu quả đối với những người bị gan nhiễm mỡ do nghiện rượu.

Uống nước vỏ bưởi, lượng mỡ bám trên gan giảm xuống đồng thời bảo vệ tế bào gan tốt nhất
Uống nước vỏ bưởi, lượng mỡ bám trên gan giảm xuống đồng thời bảo vệ tế bào gan tốt nhất. Ảnh internet

Vỏ bưởi sau khi cắt bỏ phần cùi trắng. Sau đó, thái vỏ thành sợi rồi đem phơi chỗ thoáng mát, tiếp theo bỏ lên chảo rang lần nữa để thuốc được giữ lâu hơn. Hàng ngày lấy vỏ khô này nấu nước uống. Mỗi lần sử dụng khoảng 50g là đủ. Với thành phần là tinh dầu bưởi và lượng chất Flavonoid chiếm 2.5-3.2% nên vỏ bưởi trị gan nhiễm mỡ rất hiệu quả và an toàn, hoàn toàn không có thành phần nào gây độc.

Khi uống nước vỏ bưởi, lượng mỡ bám trên gan giảm xuống đồng thời bảo vệ tế bào gan tốt nhất. Hơn nữa, chất flavonoid còn giúp lợi mật, điều hòa tiêu hóa và tránh được cả nguy cơ xơ vữa động mạch. Với những công dụng trên, vỏ bưởi trị gan nhiễm mỡ được các chuyên gia đánh giá rất cao. Các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng áp dụng để điều trị hiệu quả căn bệnh này trong thời sớm nhất. 

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