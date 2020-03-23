Có thể thấy bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây nên hiện đang lây truyền rất nhanh. Vậy virus corona lây qua đường nào, bạn đã biết chưa?

Nội dung bài viết Virus corona lây qua đường nào?

Vì sao dịch bệnh COVID-19 đang ngày càng lây lan rộng?

Cần phải làm gì để tránh bị lây nhiễm virus corona Tính đến ngày 20 tháng 3 năm 2020, tổng số ca nhiễm virus corona trên toàn thế giới đã vượt mốc 245.000 với hơn 10.000 ca tử vong. Như vậy, có thể thấy tốc độ lây nhiễm của virus này rất nhanh và theo các chuyên gia y tế dự đoán số ca lây nhiễm sẽ còn tăng trong thời gian tới. Vậy bạn có biết virus corona lây qua đường nào và làm cách nào để phòng chống lây nhiễm chưa? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn các con đường lây nhiễm của của virus này.

Virus corona lây qua đường nào, bạn đã biết chưa? - Ảnh minh họa: Internet Virus corona lây qua đường nào? Đại dịch COVID-19 còn được gọi là dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây nên. Virus này khi xâm nhập vào cơ thể người sẽ gây ra hội chứng viêm đường hô hấp cấp, điều này dẫn đến tình trạng suy hô hấp và có thể tử vong. Theo các chuyên gia y tế COVID-19 lây truyền qua 4 con đường chính: Lây qua do tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh (ho, sổ mũi, hắt hơi). Dịch COVID-19 lây do tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh - Ảnh minh họa: Internet Lây nhiễm trực tiếp: Do tiếp xúc với trực tiếp với người bệnh, bao gồm việc bắt tay người bệnh mà không thực hiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm. Lây nhiễm gián tiếp: Trường hợp lây nhiễm này xảy ra khi chúng ta vô tình chạm vào các nơi bị nhiễm virus và sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng.

Lây nhiễm qua đường phân: Những người chăm sóc và có tiếp xúc gần với người bị nhiễm virus corona sẽ có nguy cơ phơi nhiễm virus khi xử lý các chất thải của người bị nhiễm bệnh. Vì sao dịch bệnh COVID-19 đang ngày càng lây lan rộng? Cơ chế lây nhiễm của virus corona gần giống với H1N1 hoặc cúm hơn là SARS - Ảnh minh họa: Internet Theo nghiên cứu của các tiến sĩ chuyên môn, mỗi người mắc bệnh COVID-19 có nguy cơ lây nhiễm cho ít nhất 3 hoặc 4 người khác. Có thể thấy, cơ chế lây nhiễm của virus corona gần giống với H1N1 hoặc cúm hơn là SARS. Nó có thể lây nhiễm ngay khi người bệnh chưa xuất hiện các triệu chứng hoặc các triệu chứng vẫn còn nhẹ. Điều này có nghĩa là những người mắc bệnh có thể truyền virus trước khi phát bệnh mà không phát hiện được. Vì vậy, số ca nhiễm COVID-19 ngày càng lây lan rộng với tốc độ nhanh chóng và khó kiểm soát.

Theo các chuyên gia y tế, một số lượng lớn những người không có triệu chứng hoặc có các triệu chứng thứ yếu như cảm thông thường, nhiều hơn gấp 4 lần so với số người bị nhiễm bệnh mà chúng ta đang thấy và họ chính là những người phát tán virus. Người mắc bệnh COVID-19 có nguy cơ lây nhiễm cho ít nhất 3 hoặc 4 người khác - Ảnh minh họa: Internet Cần phải làm gì để tránh bị lây nhiễm virus corona WHO đã phát cảnh báo COVID-19 là tình trạng y tế khẩn cấp gây quan ngại quốc tế, bởi dịch bệnh do chủng mới của virus corona đang lây lan với tốc độ rất nhanh. Ngoài ra, do chủng mới nCoV-2019 chưa được xác định trước đó và quá trình lây nhiễm bệnh vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, nên mỗi cá nhân cần chủ động bằng cách thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống bệnh để bảo vệ bản thân và gia đình theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Các điều cần làm để phòng tránh lây nhiễm virus corona như sau: Liên tục theo dõi và cập nhật các thông tin mới nhất về dịch bệnh và thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy mạnh hoặc sử dụng những dung dịch rửa tay có cồn. Việc rửa tay thường xuyên là điều vô cùng cần thiết, điều này sẽ giúp tiêu diệt phần lớn virus nếu tay bạn có virus. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy mạnh - Ảnh minh họa: Internet Luôn đeo khẩu trang y tế khi tiếp xúc hoặc chăm sóc người bị nhiễm bệnh hay nghi ngờ đã bị nhiễm virus corona. Ngoài ra, bạn cũng cần đeo khẩu trang khi xuất hiện các triệu chứng mắc bệnh về đường hô hấp như ho, chảy nước mũi, khó thở…

Không nên đưa tay sờ lên mắt, mũi, miệng khi vừa tiếp xúc với các bề mặt có nguy cơ nhiễm virus. Vì nếu bạn chạm vào mắt, mũi hoặc miệng bằng tay thì bạn sẽ có nguy cơ bị lây virus từ các bề mặt bị nhiễm.

Nếu xuất hiện các triệu chứng ho, sốt hoặc khó thở bạn cần nhanh chóng đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám. Ngoài ra, bạn nên thông báo với cán bộ y tế nếu bạn đã từng lưu trú tại vùng bị nhiễm dịch hoặc đã tiếp xúc gần với những người đã đi du lịch từ vùng dịch trở về và có các triệu chứng về hô hấp.

Hạn chế đến những nơi đông người hoặc nơi có lượng khách du lịch quốc tế từ các nước đang nằm trong vùng dịch. Hạn chế đến những nơi đông người hoặc nơi có lượng khách du lịch quốc tế - Ảnh minh họa: Internet Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên, sẽ giúp bạn biết được virus corona lây qua đường nào và nguy cơ lây nhiễm ra sao. Dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang lây lan với tốc độ rất nhanh chóng, vì vậy bạn nên thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình.

11 người Thái Lan dương tính với virus corona bởi vì đi nhậu dùng chung cốc Bộ Y Tế của Thái Lan thứ năm vừa rồi thông báo nước này có thêm 11 bệnh nhân dương tính với covid-19, tất cả những người này được cho rằng đã đi uống bia rượu cùng nhau.

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