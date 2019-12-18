Viêm tai giữa kiêng ăn gì cho nhanh khỏi?

Sức khỏe 18/12/2019 11:22

Một chế độ ăn khoa học và không chứa chất gây kích ứng cực kỳ quan trọng cho người bị viêm tai giữa. Vậy viêm tai giữa kiêng ăn gì cho nhanh khỏi? Cùng tìm hiểu ngay nhé!

Viêm tai giữa là một bệnh lý về da do vi khuẩn và virus gây ra. Bên cạnh việc sử dụng các phương pháp điều trị tại nhà, Đông Tây y kết hợp thì một chế độ ăn uống khoa học và phù hợp cũng vô cùng quan trọng. Trong bài viết này, Phụ nữ và Gia đình sẽ chia sẻ cho bạn về vấn đề viêm tai giữa kiêng ăn gì cho nhanh khỏi.

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Viêm tai giữa là bệnh có thể xảy ra ở trẻ em và người lớn - Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng của bệnh viêm tai giữa

Viêm tai giữa là hiện tượng viêm nhiễm, có dịch mủ tích tụ ở vùng tai giữa, xảy ra ở cả trẻ em và người lớn, khiến tai bị đau hoặc chức năng nghe bị suy giảm. Viêm tai giữa bao gồm 2 loại:

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Triệu chứng của bệnh viêm tai giữa - Ảnh minh họa: Internet

Viêm tai giữa cấp tính

  • Tai đau đột ngột, bệnh phát trong thời gian ngắn.
  • Ứ đọng dịch tại vùng tai giữa, có nguy cơ nhiễm trùng cao.
  • Màng nhĩ phình ra, đau đớn, thậm chí để lâu còn bị thủng, có mủ chảy ra.
  • Thường xảy ra ở trẻ nhỏ, khiến bé mất ngủ, khóc nhè, sốt cao, lười ăn.

Viêm tai giữa tiết dịch

Dịch tiết ra ở màng nhĩ bình thường và lan tỏa trong vùng xương chũm. Viêm tai giữa thường xảy ra khi đường hô hấp bị nhiễm trùng, gây tắc mũi, khiến cho không khí qua tai giữa giảm. Viêm mũi và vòm họng sinh ra các chất nhầy làm tắc vòi nhĩ dẫn đến nhiễm trùng tai giữa.

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Viêm tai giữa khiến trẻ đau nhức, ù đầu - Ảnh minh họa: Internet

Viêm tai giữa kiêng ăn gì cho nhanh khỏi?

Bệnh gì cũng nên có một chế độ ăn phù hợp và các loại thức ăn cần tránh. Dưới đây là một số loại thực phẩm mà người bị viêm tai giữa cần phải kiêng.

Cần kiêng gì để nhanh khỏi viêm tai giữa ở người lớn? 

  • Không nên sử dụng chất kích thích, đồ uống có ga hoặc cồn như bia, rượu,...
  • Không nên ăn những thực phẩm sử dụng cơ hàm nhiều vì sẽ gây ra tác động lớn đến tai như kẹo cao su, thực phẩm khô cứng.
  • Không ăn nhiều đồ ngọt hoặc tinh bột quá nhiều vì đường huyết tăng lên sẽ khiến dịch mủ tích tụ nhiều hơn.
  • Không dùng thực phẩm nhiều dầu mỡ, chiên, rán vì chúng sẽ khiến vết thương lâu lành và đau đớn hơn.
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Bệnh nhân viêm tai giữa cần kiêng đồ chiên rán - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ bị viêm tai kiêng ăn gì?

Thức ăn cho bé bị viêm tai giữa không nên chứa các loại sau:

  • Thực phẩm dai, cứng, thực phẩm nhiều dầu mỡ, thực phẩm nhiều đường như bánh kẹo sẽ khiến cho đờm tích tụ ở vòm họng nhiều hơn, gia tăng dịch mủ ở tai.
  • Thực phẩm kích thích tạo mủ hay viêm như xôi nếp, hải sản, tôm, cua,…

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Bị viêm tai giữa ăn trứng được không?

Trứng là một trong những thực phẩm chứa nhiều đạm và là chất dễ gây dị ứng, vết thương lâu lành hơn. Do đó, hãy kiềm chế cơn thèm trứng lại đến khi nào tai lành hẳn bạn nhé.

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Trứng là một trong những thực phẩm gây dị ứng - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân viêm tai giữa nên ăn gì? 

Không nên quá kiêng khem, người bệnh cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng và nhanh khỏi bệnh.

  • Thực phẩm giàu vitamin A như gan bò, cà rốt giúp bảo vệ lớp niêm mạc, tiêu viêm và tăng cường thính lực.
  • Bổ sung cá biển, rong biển để bổ sung thêm muối i-ốt cho cơ thể, giúp bệnh mau chóng phục hồi.
  • Ăn nhiều rau xanh để tăng cường chất xơ, giúp hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch hoạt động tốt, tăng sức đề kháng chống vi khuẩn gây viêm, đồng thời giảm ù tai, đau đầu.
  • Ăn nhiều hoa quả, rau củ, các loại nước ép để bổ sung thêm vitamin cần thiết. Đặc biệt là vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, tiêu diệt mầm bệnh. Vitamin C có nhiều trong cam, quýt, quả mọng.
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Tăng cường ăn hoa quả, rau củ bổ sung vitamin - Ảnh minh họa: Internet
  • Có thể ăn thức ăn chứa chất béo tốt như dầu ô liu, dầu dừa, omega-3 vì chúng có tính kháng khuẩn khá tốt.

Một số biện pháp giảm triệu chứng viêm tai giữa

  • Sử dụng khăn ấm hoặc túi nhiệt chườm vào tai sẽ giúp bạn bớt đau. Nếu sưng, bạn có thể chườm khăn lạnh.
  • Kê đầu lên gối khô, nằm nghiêng 1 bên cho chất dịch chảy ra ngoài rồi vệ sinh tai, giúp tai thông thoáng.
  • Chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi lành mạnh, tránh áp lực, căng thẳng.
  • Vệ sinh tai sạch sẽ hằng ngày
  • Nhỏ thuốc đúng với chỉ định của bác sĩ, không tự ý bôi thuốc hay đắp thuốc linh tinh gây nhiễm trùng.
  • Không dùng vật cứng hoặc tăm bông nhọn ngoáy tai vì tai có thể bị tổn thương, nhiễm trùng hoặc thủng màng nhĩ.

Khi phát hiện thấy các triệu chứng của viêm tai giữa như ù tai, tai có dịch mủ, đau nhức, khó chịu, hãy đến ngay các cơ sở y tế và kiểm tra để có phương pháp điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm.

Hy vọng những kiến thức bổ ích trên có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về bệnh viêm tai giữa và biết được viêm tai giữa kiêng ăn gì cho nhanh khỏi. Chúc bạn và gia đình luôn khỏe mạnh. Hãy theo dõi website của chúng tôi để đón đọc những thông tin về sức khỏe tiếp theo bạn nhé!

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