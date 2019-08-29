Viêm bao quy đầu: Phải chữa ngay nếu không muốn vô sinh

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về chứng viêm bao quy đầu ở nam giới để có biện pháp phòng ngừa và chữa trị đúng cách.

Viêm bao quy đầu, một hiện tượng viêm nhiễm làm cho bao quy đầu bị tổn thương ở nam giới. Nếu không được chữa trị kịp thời sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm có thể gây nhiễm trùng đường tiết niệu, hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường sinh dục sau này.

Viêm bao quy đầu ở nam giới diễn ra khá phổ biến ở cả nam giới trưởng thành lẫn các bé trai. Đây là hiện tượng bao quy đầu bị viêm nhiễm nấm, vi khuẩn gây ngứa ngáy, đau rát, sưng tấy khi bị viêm bao quy đầu nhẹ. Ở thể nặng hơn còn có thể làm mủ dẫn đến việc đi tiểu khó khăn, khó quan hệ tình dục.

Dấu hiệu nhận biết bị viêm bao quy đầu

Có nhiều dạng viêm bao quy đầu, mỗi dạng lại có các triệu chứng và dấu hiệu khác nhau. Cụ thể:

Viêm bao quy đầu do nhiễm khuẩn Trichomonas

Dấu hiệu đầu tiên ở dạng viêm này là người bệnh sẽ thấy xuất hiện cảm giác ngứa ngáy ở quy đầu và lớp da bao quy đầu. Sau đó, là hiện tượng nổi mẩn đỏ ở phần bao quy đầu của da quy đầu.

Dần dần, các vết loét sẽ hình thành xung quanh quy đầu dương vật, gây ra cảm giác đau đớn và khó chịu, đi tiểu buốt, tiểu rắt và đau khi quan hệ tình dục.

Viêm bao quy đầu do nhiễm khuẩn Candida albicans

Bệnh viêm bao quy đầu dạng này sẽ có các nốt ban đỏ xuất hiện trên bề mặt nhẵn bóng và một số các mụn rộp nhỏ. Ranh giới của các nốt ban đỏ này khá rõ rệt, sau một thời gian các nốt này còn bị viêm loét và rỉ dịch.

Viêm loét bao quy đầu theo hình vòng

Dấu hiệu dễ nhận biết nhất chính là thấy các nốt đỏ dần xuất hiện theo đường vòng tròn. Sau đó chúng hình thành nên các vết loét nhưng không sâu.

Viêm bao quy đầu cấp tính ở bề mặt nông

Loại viêm bao quy đầu này có diễn biến theo nhiều giai đoạn. Đầu tiên là tình trạng lớp da của bộ phận sinh dục sẽ sưng lên, đỏ cục bộ. Bao quy đầu có hiện tượng nóng rát và ngứa ngáy. Nếu lộn ra sẽ thấy các vết viêm loét, xung huyết tại đây.

Ở thể nặng còn có thể xảy ra hiện tượng có mủ trắng và có mùi hôi gây cảm giác khó chịu, hoạt động không được tự nhiên.

Viêm bao quy đầu nặng còn có thể lên mủ trắng, có mùi hôi - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây ra viêm bao quy đầu

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng viêm bao quy đầu nhưng phổ biến nhất là:

Viêm bao quy đầu do vệ sinh kém

Cần biết rằng, cấu tạo của bao quy đầu rất dễ lưu lại nước tiết hoặc dịch tiết của nữ giới sau khi quan hệ tình dục. Do vậy, nếu không được vệ sinh sạch sẽ, nó sẽ là môi trường tốt để các loại nấm và vi khuẩn xâm nhập gây bệnh. Rất nhiều trường hợp bị viêm bao quy đầu được gây ra bởi nguyên nhân này.

Viêm bao quy đầu do quan hệ tình dục không an toàn

Khi nam giới có quan hệ tình dục phức tạp, lại không có thói quen sử dụng bao cao su cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến viêm bao quy đầu, chưa kể đến các bệnh tình dục có thể mắc phải như bệnh lậu, giang mai, HIV… Vì khi đối phương bị viêm nhiễm đường sinh dục thì nhiều khả năng sẽ lây cho bạn tình của mình.

Viêm bao quy đầu do thủ dâm

Nếu thủ dâm không đúng cách, thủ dâm một cách thô bạo, thủ dâm khi tay mất vệ sinh hoặc dụng cụ thủ dâm không sạch cũng sẽ tạo điều kiện để nấm và vi khuẩn xâm nhập dễ bị viêm bao quy đầu.

Viêm bao quy đầu do mắc các bệnh lý về bao quy đầu

Khi da bao quy đầu dày, hẹp sẽ gây khó khăn cho việc vệ sinh kỹ bên trong do không thể lộn ra để làm sạch bên trong. Chính cấu tạo này đã tạo điều kiện cho các chất cặn bã như nước tiểu và dịch tiết bị đọng lại, lâu ngày dẫn đến viêm loét bao quy đầu. Nhất là viêm bao quy đầu ở trẻ em.

Viêm bao quy đầu cũng có thể do cấu tạo bao quy đầu không bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Điều trị viêm bao quy đầu như thế nào?

Hiện nay viêm bao quy đầu có 2 cách điều trị: Điều trị nội khoa và điều trị ngoại khoa

Điều trị nội khoa

Áp dụng cho các trường hợp viêm nhiễm nhẹ và có nguyên nhân gây viêm nhiễm từ các loại virus, vi khuẩn. Cách này việc điều trị viêm bao quy đầu uống thuốc gì? Cách này sẽ sử dụng thuốc kháng sinh để giảm viêm, giảm sưng đau theo kê đơn của bác sỹ.

Điều trị ngoại khoa

Áp dụng cho các trường hợp có cấu tạo bao quy đầu phức tạp như hẹp bao quy đầu, dài bao quy đầu, nghẹt bao quy đầu. Cách điều trị này chính là sử dụng thủ thuật cắt bao quy đầu. Đây là giải pháp an toàn, hiệu quả và đã được nhiều bệnh nhân viêm bao quy đầu áp dụng thành công.

Thủ thuật cắt bao quy đầu - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa viêm bao quy đầu tại nhà

Nếu viêm bao quy đầu nhẹ, bạn có thể dùng cách chữa viêm bao quy đầu bằng Đông y tại nhà.

Cách chữa viêm bao quy đầu bằng tỏi

Trong tỏi có chữa kháng sinh tự nhiên, có khả năng kháng viêm, sát khuẩn, giảm sưng đau do viêm nhiễm gây ra.

Nguyên liệu: Tỏi

Cách dùng: Sử dụng tỏi vào trong thực đơn ăn uống hàng ngày để tăng kháng thể. Hoặc dùng nước ép tỏi thấm vào bông sạch rồi dùng vệ sinh quanh vùng bao quy đầu bị viêm nhiễm. Hoạt chất trong tỏi sẽ giúp làm giảm tình trang viêm nhiễm và làm vết thương nhanh khô.

Cách chữa viêm bao quy đầu bằng tinh dầu tràm trà

Tràm trà được biết đến như một loại tinh dầu có chất kháng khuẩn tự nhiên cực mạnh, nó giúp làm sạch các vết loét và giảm bớt tình trạng viêm nhiễm.

Nguyên liệu: Tinh dầu tràm trà, dầu dừa

Cách dùng: Dùng vài giọt tinh dầu tràm trà để khuấy tan trong 1 muỗng cà phê dầu dừa rồi dùng hỗn hợp này thoa lên vùng bao quy đầu đang bị viêm nhiễm. Mỗi ngày thoa vài lần sau khi đã vệ sinh sạch cho đến khi khỏi bệnh.

Tinh dầu trà tràm sẽ làm giảm sưng viêm bao quy đầu - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa viêm bao quy đầu bằng ớt cayenne

Ớt cayenne còn có tên gọi khác là ớt sừng bò, nó chứa rất nhiều vitamin và đặc biệt là hợp chất capsaicin có thể giúp giảm đau và giảm kích ứng do viêm loét bao quy đầu gây ra.

Nguyên liệu: Ớt cayenne

Cách dùng: Sử dụng trong thực đơn ăn uống hàng ngày

Cách chữa viêm bao quy đầu bằng lô hội

Lô hội cũng chứa các kháng sinh tự nhiên nên được sử dụng nhiều trong cả y học hiện đại và y học truyền thống.

Nguyên liệu: Lá lô hội tươi

Cách dùng: Cắt 1 lá lôi hội tươi sau khi đã rửa sạch để trích xuất dịch lô hội. Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ vùng sinh dục, hãy dùng dịch này thoa lên vùng bao quy đầu 2 lần/ngày.

Cách chữa viêm bao quy đầu bằng gừng

Gừng từ xa xưa đã được sử dụng như một phương thuốc kháng viêm, giảm sưng đau hiệu quả.

Nguyên liệu: Gừng tươi

Cách dùng: Dùng gừng tươi cắt lát rồi đun thành trà đề uống hàng ngày. Hoặc dùng gừng trong các bữa ăn để giúp cơ thể tăng kháng thể.

Cách chữa viêm bao quy đầu bằng cúc calendula

Hầu hết các loại cúc đều có chất kháng sinh tự nhiên có khả năng chống viêm và kháng thể rất tốt. Trong đó hoa cúc calendula là loài có dược tính mạnh nhất.

Nguyên liệu: Hoa cúc calendula

Cách dùng: Sử dụng hoa cúc calendula nấu thành trà hoa cúc để uống mỗi ngày. Hoặc dùng nước hoa cúc để rửa, vệ sinh bao quy đầu hàng ngày. Hoặc sử dụng thuốc mỡ có thành phần từ cúc calendula để thoa lên vùng bao quy đầu vị viêm nhiễm hàng ngày sau khi đã vệ sinh sạch.

Cúc chứa kháng sinh nên rất tốt cho việc chữa trị viêm bao quy đầu - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa viêm bao quy đầu bằng dầu dừa

Dầu dừa chứa các dược liệu như axit lauric và axit caprylic có tác dụng kháng khuẩn và kháng viêm nên có khả năng điều trị nhiễm vi khuẩn hoặc nấm, giúp làm dịu kích ứng và các triệu chứng khác.

Nguyên liệu: Dầu dừa

Cách dùng: Hãy vệ sinh sạch sẽ vùng kín rồi thấm khô. Sau đó dùng dầu dừa thoa vào vùng bao quy đầu vị viêm sưng mỗi ngày.

Cách chữa viêm bao quy đầu bằng giấm táo

Giấm táo có chứa các chất như carotenoid, flavonoid, isoflavone và chất ức chế protease… có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giảm kích ứng vô cùng hiệu quả.

Nguyên liệu: Giấm táo

Cách dùng: Pha nước giấm táo với nước theo tỷ lẹ 1:1 rồi sau khi đã vệ sinh sạch sẽ vùng kín thì hãy dùng dung dịch nào để thoa lên mỗi ngày.

Một số câu hỏi thường gặp về viêm bao quy đầu

Viêm bao quy đầu diễn ra phổ biến ở cả người lớn và trẻ em. Vì vậy rất nhiều người quan tâm tới các vấn đề xoay quanh bệnh viêm bao quy đầu như:

Viêm bao quy đầu bôi thuốc gì?

Sử dụng thuốc gì phụ thuộc vào tình trạng bệnh tình của bạn như thế nào? Tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sỹ chuyên khoa để được tư vấn về các loại thuốc. Ngoài ra nếu ở thể nhẹ thì bạn có thể áp dụng các bài thuốc chữa trị tại nhà như trên.

Dùng thuốc kháng sinh để điều trị viêm bao quy đầu - Ảnh minh họa: Internet

Viêm bao quy đầu có lây không?

Viêm bao quy đầu do các loại nấm và vi khuẩn gây nên. Các loại này rất dễ lây nhiễm cho bạn tình khi quan hệ tình dục trong lúc nam giới bị bệnh. Do vậy nếu có dấu hiệu viêm bao quy đầu thì không nên quan hệ tình dục hoặc nên sử dụng bao cao su để bảo vệ đường sinh dục cho đối phương.

Viêm bao quy đầu có nguy hiểm không?

Viêm bao quy đầu tuy không phải là một bệnh gây chết người nhưng cũng có thể nguy hiểm tới sức khoẻ sinh sản khi biến chứng như nhiễm trùng niệu đạo, làm giảm khả năng sinh hoạt tình dục, ở thể nặng khi vi khuẩn xâm nhập vào sâu bên trong còn gây viêm nhiễm ống tinh, dẫn đến nguy cơ vô sinh.

Khám viêm bao quy đầu ở đâu?

Hiện nay có rất nhiều phòng khám tư nhân và các bệnh viện đều có dịch vụ khám bao quy đầu. Hãy chọn một địa chỉ đáng tin cậy, đặc biệt ưu tiên các bệnh viện chuyên khoa có uy tín để được khám và điều trị đúng cách.

Trẻ bị viêm bao quy đầu phải làm sao?

Trước hết hãy vệ sinh sơ bên ngoài cho bé, không nên can thiệp sâu vì có thể gây ra những tổn thương khác cho vùng quy đầu của trẻ. Hãy đưa bé đến gặp ngay bác sỹ để được tham khám và điều trị.

Viêm bao quy đầu diễn ra phổ biến ở nam giới - Ảnh minh họa: Internet

Viêm bao quy đầu có tự khỏi không?

Viêm bao quy đầu cũng có thể tự khỏi nhưng trường hợp này hiếm. Vì một khi vi khuẩn đã gây ra các tổn thương thì chỉ càng ngày chúng càng phát triển mạnh hơn mà thôi. Chính vì thể bạn không bao giờ được chủ quan mà phải vệ sinh sạch sẽ, tìm cách chữa trị tại nhà nếu tình trạng bệnh nhẹ, khi thấy có diễn biến nặng phải đi gặp ngay bác sỹ.

Viêm bao quy đầu tưởng là một bệnh bình thường không đáng lo ngại nhưng nếu chủ quan, và không chữa trị sớm sẽ gây ra các biến chứng khôn lường, ảnh hưởng tới sức khoẻ sinh sản và đời sống tình dục. Vì vậy hãy luôn đề cao việc phòng và chữa bệnh viêm bao quy đầu vì các loại vi khuẩn này chẳng tha một ai.

Hanako (TH)