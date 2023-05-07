Chị T.H - một nhân viên văn phòng ở tp.HCM cũng chia sẻ rằng ban đầu chị cảm thấy Tiktok rất nhàm chán nhưng dần dà khi chạy theo các trend trên MXH này chị đã bị nghiện lúc nào không hay.

Theo thông tin từ Kỷ nguyên số tường thuật, dự định lướt TikTok vài phút trước khi ngủ để giải trí sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng anh L.A (một người làm nội dung trên mạng xã hội) thường xuyên bị cuốn hút bởi các nội dung ngắn và lướt video trong vô thức đến gần sáng, khiến sức khỏe giảm sút và ảnh hưởng đến công việc chính.

Thuật toán gợi ý của TikTok được xem là yếu tố chính giúp nền tảng này thu hút được nhiều người dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Cũng theo thông tin từ Kỷ nguyên số, video ngắn 15-60 giây đang khiến người dùng mất đi sự kiên nhẫn (chỉ muốn có kết quả ngay lập tức), đồng thời thôi thúc việc cuộn liên tục để có nội dung mới. Đây cũng là lý do chị M.T (du học sinh) chia sẻ tại sao chị lại nghiện nền tảng chia sẻ video ngắn Tiktok.

Ảnh hưởng của Tiktok đến sức khỏe lớn tới mức nào?

iều này còn phụ thuộc vào mức độ bạn bị cuốn hút, nhưng tất cả các dấu hiệu cho thấy video ngắn không tốt cho sức khỏe tinh thần và khả năng nhận thức của bạn.

Khi lần đầu tiên sử dụng TikTok, bạn sẽ chỉ thấy các video có nội dung chung chung, nhưng khi nắm được sở thích của bạn (xem lâu, thả tim, bình luận…), nền tảng này sẽ bắt đầu gợi ý các video phù hợp với sở thích của bạn.

Nhiều người trẻ sử dụng Tiktok 4,5 tiếng một ngày - Ảnh: Người lao động

Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin về mặt lý thuyết, trong thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy TikTok thường xuyên gợi ý các nội dung người lớn (không phù hợp với tài khoản trẻ em), cổ xúy lối sống lệch lạc, phản cảm...

Một nghiên cứu vào năm 2019 cho thấy khi xã hội phải đối mặt với tình trạng dư thừa thông tin, chúng ta thường sẽ chọn xem các nội dung có thời lượng ngắn.

Video ngắn có thể tác động tiêu cực đến trẻ em và thanh thiếu niên, những người đang trong độ tuổi phát triển và hoàn thiện. Trẻ em thường gặp khó khăn hơn trong việc sử dụng sự chú ý có định hướng so với người lớn.

Dẫn thông tin từ Kỷ nguyên số, nếu bộ não của trẻ em đã quen với những thay đổi liên tục, bộ não sẽ khó thích nghi với hoạt động phi kỹ thuật số, nơi mọi thứ không di chuyển nhanh như vậy.

Các cách để cai nghiện Tiktok

Theo thông tin từ Báo Lao động, rất nhiều người trẻ nghiện internet và mạng xã hội, bởi các hoạt động trên mạng xã hội có thể kích hoạt và giải phóng dopamine (chất hóa học tạo cảm giác dễ chịu) - hay còn được gọi là hormone phần thưởng/liều thuốc khen thưởng.

TikTok với thế mạnh là video ngắn, đa dạng, cập nhật liên tục và sáng tạo bằng hình ảnh đẹp, âm thanh dễ chịu và thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu… có thể khiến người dùng nghiện và dành nhiều thời gian đến mức tập trung quá độ, thiếu kiểm soát.

Cũng theo thông tin từ Báo Lao động, việc bị cuốn theo các video ngắn trên TikTok trong thời gian dài sẽ khiến các bạn trẻ dễ căng thẳng, mệt mỏi hơn. Bởi khi quá tập trung vào điện thoại, người trẻ có thể phớt lờ, thậm chí phản ứng gây gắt với người xung quanh, mức độ chú ý vào công việc, học tập sẽ giảm sút.

Giới trẻ ngày nay có nhiều điều kiện để tiếp xúc với công nghệ hơn nên sẽ dễ bị nghiện và dễ mất kiểm soát. Đây là vấn đề nhức nhối suốt những năm vừa qua, nhất là từ khi Tiktok xuất hiện lại càng nguy hiểm hơn. Các chuyên gia tâm lý tiên liệu nếu giới trẻ vẫn giữ cường độ sử dụng Tikrok như hiện nay sẽ rất dễ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Giới trẻ cần thay đổi thói quen sử dụng Tiktok để tránh các vấn đề về tâm thần sau này - Ảnh: Kỷ nguyên số.

Để giảm thời gian dành cho TikTok, các chuyên gia khuyên người trẻ cần áp dụng kỉ luật với bản thân bằng cách đưa ra các nguyên tắc cân bằng công việc/học tập với công nghệ. Ví dụ, xong việc mới dùng điện thoại, hoàn thành nhiệm vụ mới lướt TikTok.

Ngoài ra, cũng cần lập kế hoạch từ ngắn cho đến dài hạn, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để kiểm soát hoạt động cá nhân. Điều này giúp người trẻ hạn chế sự sao nhãng công việc/học tập và biết mình cần làm gì tiếp theo, việc gì quan trọng hơn, cần làm trước, làm sau.

Cuối cùng, người trẻ không nên để bản thân quá rảnh rỗi vì dễ 'nhàn cư vi bất thiện'. 'Khi có nhiều thời gian nhàn rỗi, như một thói quen người ta sẽ cầm điện thoại lên và bị cuốn vào mạng xã hội lúc nào không hay' - chuyên gia tâm lý cho biết.