Bạn chỉ nên uống 1 lượng nhỏ nước có gas để giải khát trong ngày hè nóng bức. Nếu dùng thay thế hoàn toàn nước lọc sẽ tạo điều kiện cho các hóa chất gây hại trong nước này như đường hóa học, chất bảo quản, hương liệu tổng hợp gây hại cho sức khỏe răng miệng, đường ruột, tim mạch, da liễu

Cơ thể chúng ta luôn tồn tại một lượng dung dịch giúp quá trình hoạt động diễn ra. Chính vì thế, uống nước đúng cách là thói quen duy trì chất lỏng trong cơ thể đủ để duy trì các thói quen sinh hoạt hàng ngày. Nhưng bạn có biết khi mệt mỏi, nhức đầu hay khát nước ý nghĩa thực sự là sao không?

Chỉ uống nước khi đã quá mệt mỏi hoặc quá khát

Những biểu hiện khiến cơ thể không thoải mái không phải dấu hiệu nhận biết bạn thiếu chất hoặc thiếu nước. Đó là báo động cơ thể đã thiếu trầm trọng rồi có thể dẫn đến cạn kiện và trì trệ mọi hoạt động thường ngày. Các hoạt động mỗi ngày thậm chí đi vệ sinh cũng dẫn đến mất nước và gây ra mất nhiệt độ cơ thể. Vì vậy, uống nước đúng cách theo giờ sẽ đảm bảo dung dịch cơ thể luôn đáp ứng nhu cầu và bảo vệ sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Không uống nước khi ngủ dậy

Cơ thể bạn trải qua một đêm dài không được cung cấp nước trong khi hoạt động của các hệ cơ quan vẫn diễn ra bình thường. Chất thải trong cơ thể đang cần được rửa sạch. Uống nước ngay sau khi ngủ dậy không chỉ có tác dụng cung cấp nước mà còn giúp cơ thể bạn giải độc một cách hiệu quả.

Uống nước khi vừa mới đun sôi

Nước vừa đun sôi đi vào cơ thể sẽ gia tăng nguy cơ bị ung thư. Do nhiệt độ cao tạo thuận lợi cho sự kết hợp giữa chất Clo để khử trùng nước với các chất hữu có sẵn trong nước tạo ra hợp chất thúc đẩy hình thành các tế bào ung thư như halogen, chloroform.

Ngoài ra, nhiệt độ cao còn có thể gây bỏng cho miệng và họng của bạn, hủy hoại chức năng của các cơ quan này với tốc độ nhanh và nguy hiểm nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Uống nước quá lạnh

Nước lạnh có thể làm gia tăng viêm họng ở một số nhóm đối tượng; nước lạnh có thể làm giảm hoạt động của các tuyến tiết dịch, dẫn đến tình trạng khô, rát họng. Ngoài ra, nước lạnh còn làm các vi mạch máu trong dạ dày bị co thắt đột ngột, làm giảm chức năng tiêu hóa, dẫn đến các bệnh như đau bụng, tiêu chảy.

Uống quá nhiều hoặc quá ít nước

Tiêu chuẩn lượng nước mỗi ngày là từ 2 - 2,5 lít/người. Có thể không khát nước nhưng chúng ta vẫn cần phải tìm cách nạp đủ lượng nước này.

Uống quá ít nước khiến da thiếu nước nhanh lão hóa, hệ bài tiết hoạt động cũng kém hơn. Uống quá nhiều nước khiến bàng quang và thận làm việc quá sức gây tiểu nhiều, tiểu liên tục, không thể tập trung.