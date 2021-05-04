Uống cà phê có tốt không? Cơ thể thay đổi ra sao khi uống cà phê?

Theo các chuyên gia, để có ly cafe thơm ngon và tốt cho sức khỏe , người uống cần phải biết cách pha chế, số lượng và thời gian sử dụng cà phê hợp lý trong ngày. Ngược lại, nếu không kiểm soát được số lượng và thời gian sử dụng có thể gây nghiện, xảy ra một số tác dụng phụ ngoài mong muốn.

Hiện nay, cà phê là thức uống yêu thích của rất nhiều người. Có rất nhiều người không thể bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng nếu như không dùng một tách cà phê. Mặc dù là một thức uống phổ thông nhưng không phải ai cũng biết sử dụng cafe đúng cách và hiệu quả. Do đó, mà rất nhiều người băn khoăn không biết uống cà phê có tốt không?

Theo đó, để có một ly cà phê thơm ngon, tốt cho sức khỏe thì bạn hãy chọn loại cà phê mới được rang và xay xong, bảo quản cẩn thận, đúng quy cách. Tuyệt đối không sử dụng loại cà phê để lâu ngày, đã bị vón cục. Loại nước để pha chế cà phê ưu tiên sử dụng nước tinh khiết nguyên chất, để giữ được vị đắng nguyên chất của cà phê.

Ở nước ta, phần lớn cà phê được pha theo kiểu truyền thống là bằng phin. Nhưng cùng với sự tiến bộ của xã hội và sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhiều cửa hàng đã sử dụng máy pha cafe để phục vụ nhu cầu nơi công sở. Tuy nhiên dù pha bằng gì đi nữa, để đảm bảo mang lại lợi ích tốt cho sức khỏe thì việc lựa chọn loại cafe, nước pha chế và số lượng uống là rất quan trọng.

Mỗi ngày bạn chỉ nên uống khoảng 1-2 ly cà phê

Thêm một yếu tố nữa ảnh hưởng đến việc uống cà phê có tốt không đó là số ly bạn tiêu thụ trong ngày. Thông thường, một người chỉ nên sử dụng 2 ly cà phê mỗi ngày. Cần phân bổ thời gian hợp lý để uống. Buổi sáng bạn có thể nhâm nhi một tách cà phê để tăng cường sự tỉnh táo khi làm việc. Đây cũng là thời gian tốt nhất để uống cà phê. Khi cơ thể chuẩn bị một chu trình làm việc trong ngày mới mà được nạp cà phê sẽ được kích hoạt tính chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ các tế bào beta của tuyến tụy, lá lách khỏi sự phá hủy do oxy hóa.

Vào buổi trưa bạn cũng có thể uống một tách cà phê trước khi bắt đầu công việc. Nhưng bạn nên hạn chế uống cà phê vào buổi tối. Bởi thành phần Caffein trong cà phê sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh được trong cà phê có hơn 300 thành phần hợp chất khác nhau tốt cho hệ tim mạch, tuyến tụy và làm đẹp… Chính vì vậy, khi uống cà phê đúng cách sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe của mình. Đặc biệt là đối với não, các dưỡng chất trong cà phê nhất là cafein có khả năng ngăn chặn chức năng một chất dẫn truyền thần kinh ức chế được gọi là adenosine. Chính nhờ điều này, não bộ giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh khác như norepinephrine và dopamine làm giảm sự mệt mỏi. Tinh thần chúng ta cảm thấy tỉnh táo, tăng cường chức năng não, cải thiện tâm trạng. Nhờ đó mà những người uống cà phê có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ, bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson ở tuổi già thấp hơn đáng kể.

Uống cà phê đúng cách sẽ tốt cho sức khỏe chúng ta

Hơn thế nữa, khi uống cà phê hợp lý còn giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất và hiệu suất luyện tập thể dục. Tuy nhiên, hiệu ứng này có khả năng ngắn hạn. Nếu quá lạm dụng, khả năng chịu đựng và các hiệu ứng sẽ trở nên kém mạnh mẽ hơn.

Nếu mang so sánh với các loại thức uống tỉnh táo trên thị trường thì cà phê nguyên chất vẫn có nhiều lợi ích với sức khỏe hơn cả. Bởi trong cà phê chứa nhiều chất chống oxy hóa, chống lão hóa, có thể làm giảm nồng độ cholesterol có trong dạ dày, tăng đề kháng. Điều này giúp bạn trẻ lâu hơn, khỏe mạnh hơn.

Đặc biệt với người trẻ, sử dụng cà phê với hàm lượng hợp lý sẽ giúp sức khỏe dẻo dai, khắc phục tình trạng không cương cứng. Giúp cho bạn và người ấy thực sự thỏa mái và cực khoái khi quan hệ. Hỗ trợ kéo dài cuộc yêu, tăng sức khỏe nam giới. Nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh được rằng những nam giới uống cà phê có ít nguy cơ bị liệt dương hơn người thông thường. Có thể uống cà phê mỗi ngày hoặc sử dụng cà phê trước khi quan hệ khoảng 1-2 giờ là hợp lý nhất.

Hiện nay, lợi ích của cà phê không chỉ được thể hiện qua việc cải thiện sức khỏe mà còn do có tác dụng tuyệt vời trong việc phòng ngừa các chứng bệnh ung thư. Thành phần giúp phòng ngừa ung thư chính là Caffeine. Mỗi ngày uống từ 1 – 2 ly cà phê, chúng ta có thể phòng ngừa lên đến 20 loại ung thư khác nhau như: Ung thư tuyến tiền liệt, ung thư cổ tử cung, ung thư gan, ung thư da, ung thư vú… Có lẽ vì vậy mà cà phê trở thành thức uống được ưa chuộng nhất thế giới hiện nay.

Những tác hại khi sử dụng cà phê chưa đúng cách

Bên cạnh những lợi ích thì cà phê cũng có thể gây ra nhiều tác hại cho cơ thể nếu như không biết cách sử dụng. Chính vì vậy, có thể nói uống cà phê có tốt không phụ thuộc rất lớn vào cách thức bạn sử dụng hàng ngày.

Không nên uống nhiều hơn 3 ly cà phê mỗi ngày

Những tác hại của cà phê sẽ phụ thuộc vào cách uống và thời gian uống của từng cá nhân. Thông thường, nếu bạn quá lạm dụng cà phê, tiêu thụ nhiều Caffeine có thể dẫn đến sự bồn chồn, lo lắng, tim đập nhanh và thậm chí các cơn hoảng loạn trầm trọng hơn. Nếu cơ thể quá nhạy cảm với caffeine và có xu hướng bị kích thích quá mức thì không nên uống nhiều cà phê.

Một tác dụng phụ không mong muốn khác mà cà phê mang lại đó là có thể làm gián đoạn giấc ngủ. Khi bạn dùng cà phê vào cuối ngày, chất caffein sẽ đánh thức giác quan, khiến bạn tỉnh táo, cản trở giấc ngủ.

Một vấn đề khác thường xuyên được nhiều người nhắc tới chính là uống cà phê thường xuyên có thể gây nghiện. Một khi không uống sẽ xuất hiện một số dấu hiệu như đau đầu, kiệt sức, khó chịu và dễ cáu gắt. Điều này có thể kéo dài trong một vài ngày.

Các nhà khoa học cũng thấy rằng, ở mỗi cá nhân, tùy thuộc vào tuổi tác, giới tính, các loại hormone, mức độ vận động, chế độ ăn uống, thuốc men và cả gen mà tác hại của cà phê sẽ khác nhau.

Chất cafein trong cà phê vào bên trong các tế bào biểu mô rất nhiều. Chính vì vậy, ngay từ khi uống một ngụm nhỏ cà phê cơ thể của bạn đã có những biến đổi nhất định. Khi uống cà phê, một lượng caffeine nhất định đã có thể ngấm qua miệng, họng, thực quản và dạ dày của bạn. Theo đó, trong vòng 45 phút, 95% lượng caffeine sẽ được cơ thể hấp thụ và sau 4 – 6 giờ, một nửa lượng caffeine sẽ được đào thải ra bên ngoài.

Hiện nay cà phê được pha bằng máy để đáp ứng nhu cầu của giới văn phòng

Nếu khi bạn tiêu thụ caffeine lúc nồng độ cortisol trong cơ thể thấp, năng lượng và cảm xúc của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Còn khi bạn tiêu thụ caffeine lúc nồng độ cortisol trong cơ thể cao sẽ ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học của cơ thể. Do đó, nếu bạn là người nhạy cảm với caffeine thì liều lượng và thời gian sử dụng là hai điều bạn cần quan tâm trước khi uống cà phê. Như vậy bạn có thể điều chỉnh được mức tiêu thụ phù hợp để bạn có thể tỉnh táo, nâng cao hiệu quả làm việc và tập luyện.

Hy vọng qua những thông tin trên đây đã giúp bạn biết được uống cà phê có tốt không? Bên cạnh những mặt tốt thì cũng xuất hiện những điều tiêu cực, nhưng chỉ cần bạn điều chỉnh thời gian và liều lượng uống phù hợp thì cơ thể sẽ tỉnh táo và tập trung đồng thời nhận được nhiều lợi ích mà loại thức uống này mang lại.