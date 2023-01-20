Ung thư tuyến tụy: Dấu hiệu sớm và phổ biến nhất khi đi vệ sinh có thể tấn công đến nội tạng

Sức khỏe 20/01/2023 05:07

Ung thư tuyến tụy được cho là bệnh ung thư phổ biến thứ 12 trên thế giới.

Theo Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới, đây là bệnh ung thư phổ biến thứ 12 ở nam giới và ung thư phổ biến thứ 11 ở phụ nữ. Được biết, đã có hơn 495.000 ca ung thư tuyến tụy mới vào năm 2020.

Ung thư tuyến tụy: Dấu hiệu sớm và phổ biến nhất khi đi vệ sinh có thể tấn công đến nội tạng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phải nói rằng, phát hiện bệnh sớm ở giai đoạn đầu có thể tạo ra rất nhiều sự khác biệt. Như đã biết, ung thư tuyến tụy là ung thư hình thành trong các tế bào của tuyến tụy, một cơ quan ở vùng bụng nằm phía sau phần dưới của dạ dày. Nó xảy ra khi các tế bào trong tuyến tụy bắt đầu nhân lên không kiểm soát và tạo thành khối u.

Hầu hết thời gian, nó không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào, điều này có thể trì hoãn việc chẩn đoán. Điều đó nói rằng, bất kỳ thay đổi phút trong cơ thể phải được xem xét.

Dấu hiệu phổ biến nhất có thể xảy ra trong giai đoạn đầu

Ung thư tuyến tụy: Dấu hiệu sớm và phổ biến nhất khi đi vệ sinh có thể tấn công đến nội tạng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phân có cồn được cho là dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư tuyến tụy có thể xuất hiện trong giai đoạn đầu của bệnh ung thư. Sự thay đổi này trong phân xảy ra khi ung thư tạo áp lực lên ống mật chung, hạn chế việc giải phóng mật bình thường vào ruột. Điều này dẫn đến việc bệnh nhân bị vàng da tắc mật, dẫn đến các triệu chứng như vàng da và mắt, nước tiểu sẫm màu hơn và phân có màu nhạt.

Những thay đổi trong phân cần chú ý

Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, phân của người nghiện rượu có màu đất sét thiếu sắc tố mật.

Nói chuyện với Express.co.uk. Tiến sĩ Deborah Lee từ Dr Fox Online Pharmacy cho biết: “Khi ung thư tuyến tụy tiến triển, nó sẽ xâm nhập sâu hơn vào cấu trúc của tuyến tụy, ngăn cản quá trình sản xuất và tiết ra bình thường các enzym tuyến tụy được sản xuất đặc biệt để tiêu hóa chất béo”.

Ung thư tuyến tụy: Dấu hiệu sớm và phổ biến nhất khi đi vệ sinh có thể tấn công đến nội tạng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

"Điều này làm gián đoạn quá trình phân hủy chất béo bình thường trong ruột và được gọi là suy giảm men tụy (PEI). PEI gây ra phân nhợt nhạt, béo, nhờn, thường có mùi hôi, không dễ dàng xả ra ngoài trong nhà vệ sinh."

"Phân có thể có màu xanh nhạt, nâu nhạt, cam, hơi vàng hoặc thậm chí có màu trắng, đôi khi có màng nhờn ở trên hoặc thậm chí có bọt. Chúng có xu hướng lỏng lẻo, khối lượng lớn."

Cô ấy nhấn mạnh rằng phân màu xám là “triệu chứng biểu hiện phổ biến nhất” của bệnh ung thư tuyến tụy.

Các triệu chứng khác của ung thư tuyến tụy

Theo Cancer Research UK, triệu chứng phổ biến nhất của ung thư tuyến tụy là cảm thấy mệt mỏi và không khỏe. Các triệu chứng khác bao gồm:

- cảm thấy hoặc bị bệnh

- sụt cân không rõ nguyên nhân

- đau bụng 

- vàng mắt và da (vàng da)

- tích tụ dịch trong bụng - cổ trướng

Bạn nên biết điều gì?

Ung thư tuyến tụy: Dấu hiệu sớm và phổ biến nhất khi đi vệ sinh có thể tấn công đến nội tạng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Có các triệu chứng không nhất thiết có nghĩa là bạn bị ung thư tuyến tụy.

Cảm thấy không khỏe, đau bụng, các triệu chứng vàng da, sụt cân không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu của các bệnh khác.

Cách tốt nhất để tiếp cận nó là đến gặp bác sĩ và được kiểm tra kỹ lưỡng.

Ai có nguy cơ?

Cho đến nay, không có bằng chứng rõ ràng về nguyên nhân gây ung thư tuyến tụy. Tuy nhiên, biết tất cả về các yếu tố rủi ro có thể giúp phòng ngừa hoặc điều trị kịp thời. Theo Mayo Clinic, chúng bao gồm:

- Hút thuốc

- Bệnh tiểu đường

- Tiền sử viêm tụy

- Tiền sử gia đình mắc các hội chứng di truyền có thể làm tăng nguy cơ ung thư

- Tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư tuyến tụy

- Béo phì

- Lớn tuổi như từ 60 trở lên

Ung thư tuyến tụy có lây lan không?

Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh cảnh báo chống lại sự lây lan của ung thư tuyến tụy đến các bộ phận khác của cơ thể.

Ung thư tuyến tụy: Dấu hiệu sớm và phổ biến nhất khi đi vệ sinh có thể tấn công đến nội tạng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tổ chức từ thiện định nghĩa ung thư tuyến tụy tiến triển là ung thư đã lan rộng từ nơi nó bắt đầu hoặc đã quay trở lại một thời gian sau khi điều trị (tái phát).

Các chuyên gia cho rằng ung thư tuyến tụy hiếm gặp và thường không có triệu chứng nên khi được chẩn đoán lần đầu, bệnh có thể đã ở giai đoạn khá nặng.

Theo tổ chức từ thiện, nơi phổ biến nhất để ung thư tuyến tụy di căn là gan. Nó cũng có thể lan đến phổi, trong bụng hoặc đến các hạch bạch huyết gần đó. Chỉ hiếm khi nó lan đến xương.

Theo Times of India

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