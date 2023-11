Ù tai sau sinh – Triệu chứng nguy hiểm chị em không nên chủ quan

Sau sinh, cơ thể của người mẹ rất yếu và chưa được hồi phục hoàn, thính giác thường xuất hiện nhiều vấn đề. Vì vậy, rất nhiều chị em gặp phải hiện tượng ù tai sau sinh . Lúc này, âm thanh xuất phát từ bên trong tai, khá giống với tiếng người qua lại, tiếng gió biển. Cường độ âm thanh lúc to, lúc nhỏ, khiến bạn cảm thấy nhức đầu, khó chịu.

Căng thẳng, suy nhược sau sinh

Tâm lý của nhiều chị em sẽ thay đổi rất nhiều sau khi sinh. Mặc đã chuẩn bị kỹ càng về tâm lý cũng như kiến thức nền, nhưng nhiều chị em vẫn không khỏi bỡ ngỡ. Bởi thực tế khác xa so với tưởng tượng, chăm sóc một đứa trẻ không hề dễ dàng. Điều này khiến các chị em dễ rơi vào trạng thái căng thẳng.

Căng thẳng, suy nhược khiến mẹ bị ù tai sau sinh

Việc căng thẳng nhiều hay ít sẽ phụ thuộc vào tâm sinh lý của trẻ. Nếu trẻ hay quấy khóc thì mẹ sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau sinh. Chính vì vậy, stress căng thẳng sau sinh ngày càng gia tăng, làm cho hormone chưa được cân bằng trở lại, ức chế về mặt tâm lý. Cộng với việc chăm sóc con nhỏ vất vả làm cho cơ thể suy nhược, mọi hoạt động bị ngưng trệ. Hoạt động lưu thông máu đến tai cũng bị hạn chế nên gây ra hiện tượng ù tai sau sinh.

Tiếng xúc nhiều với tiếng ồn

Tiếng ồn tác động xấu đến sức khỏe, đặc biệt là thính giác. Vì vậy, khi bạn sống trong môi trường ồn ào, âm thanh cường độ lớn sẽ khiến thính giác vị tổn thương, về lâu dài gây ù tai. Thậm chí có thể phá vỡ màng nhĩ và dẫn đến mất thính lực.

Theo đó, nếu tiếp xúc lâu dài hoặc lặp đi lặp lại với âm thanh trên 85dB bạn có thể bị điếc. Do đó, sau khi sinh mẹ không nên sống ở những nơi có thiết bị công nghiệp lớn.

Mắc các bệnh về tai

Một trong những nguyên nhân gây nên hiện tượng ù tai sau sinh chính là do các bệnh về tai. Chính vì vậy, bạn nên tìm hiểu kỹ về hiện tượng ù tai sau sinh là bệnh gì để từ đây có cách chữa trị phù hợp.

Thông thường, ù tai là do bị u dây thần kinh thính giác (Acoustic Schwannoma). Khối này phát triển trên dây thần kinh sọ chạy từ não đến tai trong, kiểm soát sự cân bằng và thính giác. Bên cạnh đó, ù tai cũng có thể là do co thắt cơ ở tai trong. Cơ ở tai trong căng lên có cảm giác sưng. Ngoài ra, hội chứng rối loạn thái dương hàm (TMJ - Temporomandibular Joint Syndrome), cùng các vấn đề với khớp thái dương hàm, khớp ở hai bên đầu trước tai, nơi xương hàm dưới gặp sọ… đều tác động đến thính lực của tai và gây ù tai.

Mắc các bệnh về tai cũng khiến mẹ bị ù tai sau sinh

Đôi khi, ù tai cũng đến từ nguyên nhân vệ sinh chưa đúng cách, ráy tai đầy lên làm tai tắc nghẽn, gây giảm thính lực, kích thích màng nhĩ. Hoặc là do uống nhiều thuốc kháng sinh gentamicin. Loại thuốc này có thể làm tổn thương tai trong. Nếu bạn lạm dụng aspirin liều cao hoặc các thuốc giảm đau, thuốc chống sốt rét hoặc thuốc lợi tiểu… cũng làm ảnh hưởng đến thính lực, gây ù tai nghiêm trọng.

Tùy vào cơ địa mỗi người, cơn ù tai sẽ đến bất chợt với các tần suất khác nhau. Vào bên đêm, tình trạng ù tai sẽ diễn ra thường xuyên hơn, có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Biến chứng của ù tai sau sinh

Ù tai không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày cũng như sức khỏe của mẹ. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh được, những phụ nữ bị ù tai sau sinh có nguy cơ bị trầm cảm rất cao. Vì những tiếng khó chịu luôn xuất hiện trong tai khiến mẹ vô cùng mệt mỏi, căng thẳng và không thể ngủ được. Khiến mẹ bị suy dinh dưỡng, sụt cân, suy nhược thần kinh. Thậm chí sẽ xuất hiện những suy nghĩ hoang tưởng và dễ dẫn đến hành vi nguy hiểm, gây hại cho bản thân.

Ù tai sau sinh có thể làm giảm thính lực

Nguy hiểm nhất, những bà mẹ bị ù tai sau sinh dễ bị giảm thính lực dẫn đến mất thính giác tạm thời hoặc hoàn toàn. Điều này gây trở ngại rất lớn cho cuộc sống hàng ngày.

Cách chữa ù tai sau sinh

Hiện nay, có rất nhiều cách để cải thiện tình trạng à tai sau sinh cho các chị em. Đầu tiên cần loại bỏ ráy bằng cách làm mềm ráy tai với dầu và sau đó tách và hút ra. Nếu bị tổn thương tổn ở tai do chấn thương hoặc nhiễm trùng tái đi tái lại làm chèn các ống nhỏ giúp dẫn lưu tai thì cần phải thực hiện phẫu thuật.

Với trường hợp tổn hại tai trong thì có thể sử dụng máy trợ thính làm cho âm thanh có cường độ lớn hơn và dễ nghe hơn. Những trường hợp mất thính lực ở mức độ nặng có thể phải sử dụng biện pháp cấy ghép ốc tai. Việc cấy ghép ốc tai sẽ bù đắp cho các bộ phận bị hư hỏng hoặc không hoạt động ở tai trong.

Ù tai mẹ có thể sử dụng máy trợ thính để hỗ trợ

Bên cạnh đó, sau sinh bạn cần phải nghỉ ngơi nhiều để cơ thể hồi phục. Không vận động mạnh và tránh đi lại thường xuyên, luôn giữ tai yên tĩnh bằng cách cho một ít bông bịt kín vào 2 bên miệng tai. Đồng thời cần thường xuyên vệ sinh các mảng tế bào chết và chất cặn bã trong tai. Vệ sinh 3 ngày 1 lần, sử dụng dụng cụ tiệt trùng đảm bảo an toàn, sau đó rửa sạch lại tai với nước ấm. Đây là một trong những mẹo chữa ù tai sau sinh vô cùng hiệu quả.

Chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình điều trị tình trạng ù tai sau sinh. Vì vậy, hàng ngày bạn cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Luôn luôn duy trì chế độ ăn uống các thực phẩm giàu kẽm, sắt, vitamin, khoáng chất… Bổ sung thông qua các loại thực phẩm như: chuối, mơ, dưa hấu, cam, và rau chân vịt, đậu lăng, đậu, bơ…

Đặc biệt, sau sinh mẹ cần được bổ sung thực phẩm giàu Magie để đối phó với sự căng thẳng và tăng cường cải thiện chức năng cho thính giác, giảm ù tai. Những loại thực phẩm giàu Magie bạn nên bổ sung như là hạnh nhân, gạo nâu, rau lá xanh, atisô, lúa mạch… Đồng thời, mẹ cần tránh xa rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích. Vì nó khiến tình trạng đau đầu và ù tai diễn biến tiêu cực hơn.

Bổ sung thực phẩm giàu Magie tốt cho tai

Tai của chúng ta rất nhạy cảm. Do đó, khi tiếp xúc với quá nhiều âm thanh chói tai hay tiếng ồn liên tục thì có khả năng làm hỏng các bộ phận thính giác. Khi về già sẽ không còn nghe rõ hoặc điếc hẳn vì các tế bào thính giác bị mất chức năng hoạt động. Vì vậy, khi ù tai sau sinh bạn cần chữa trị sớm và kết hợp xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học tốt cho sự phát triển của thính lực.