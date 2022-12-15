Tuyệt đối không để những thứ này ở gần khi ngủ nếu không muốn rước họa, thứ đầu tiên lại là "vật bất ly thân" của nhiều người

Ngoài ra, việc để điện thoại gần giường sẽ khiến nhu cầu sử dụng thiết bị này tăng lên. Một nghiên cứu của đại học Harvard cho thấy việc sử dụng điện thoại di động ngay trước khi ngủ có thể khiến bạn cảm thấy khó ngủ hơn; làm rối loạn đồng hồ sinh học; ức chế việc tiết melatonin - một loại hormone có tác dụng như chất chống oxy hóa, cần thiết cho giấc ngủ; làm loạn não bộ và gây ra mệt mỏi hơn vào sáng hôm sau...

Do đó, thay vì nhìn vào điện thoại suốt nhiều giờ liền, bạn nên để thiết bị này ở cách xa giường. Hãy giải trí, thư giãn bằng cách nghe một bản nhạc nhẹ hoặc đọc một vài cuốn sách trước khi ngủ. Nó sẽ giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ và ngủ ngon giấc hơn.

2. Cây xanh

Ảnh minh họa: Internet

Cây xanh thanh lọc không khí, tăng nồng độ oxy và làm dịu căng thẳng, vì vậy nhiều người di chuyển chúng vào phòng ngủ. Tuy nhiên, khi cây xanh không được chiếu đủ ánh sáng vào ban đêm, chúng sẽ hít oxy và thải ra khí carbon dioxide. Càng nhiều cây xanh trong phòng ngủ, càng nhiều khí carbon dioxide được thải ra.

3. Các loại đồ ăn vặt

Ăn uống trong phòng ngủ rất mất vệ sinh vì các mảnh vụn đồ ăn rơi vãi trên giường sẽ khiến chiếc giường của bạn trở thành nơi làm tổ cho gián. Hơn nữa, thói quen vừa ăn uống trên giường vừa xem phim cũng là nguyên nhân gây tăng cân, béo phì.

Khi đó, bộ não của bạn chỉ tập trung vào bộ phim bạn đang xem dở mà “quên” không báo hiệu cho dạ dày là bạn đã no, từ đó khiến bạn có xu hướng ăn nhiều hơn bình thường.

Ăn trên giường một cách thường xuyên cũng có thể gây mất ngủ. Khi bộ não của bạn đã quá quen với việc giường là nơi để ăn, đến giờ đi ngủ, nó vẫn sẽ hoạt động hết công suất vì nghĩ bạn lên giường để ăn thay vì để nghỉ ngơi.

4. Đồng hồ báo thức

Hầu hết mọi người đều quen với việc đặt đồng hồ báo thức ở gần đầu giường, nhưng thực tế việc làm này rất có hại cho sức khỏe. Nguyên nhân được cho là tiếng tích tắc của kim đồng hồ ảnh hưởng đến việc chìm vào giấc ngủ. Mặc khác, nếu thường xuyên bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ bên cạnh giường ngủ, nó sẽ gây ra căng thẳng mãn tính theo thời gian. Điều này không chỉ làm suy nhược tinh thần mà có thể làm tăng huyết áp. Những người có giấc ngủ kém cần phải cảnh giác.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể chọn đồng hồ điện tử, cố gắng đặt nó cách giường, giảm âm lượng vừa phải. Điều này không chỉ cải thiện chất lượng giấc ngủ, mà còn giúp bạn có thể nhanh chóng tỉnh giấc và dậy để tắt tiếng chuông.

5. Sách chưa đọc hết

Những tín đồ của sách thường có thói quen tích trữ rất nhiều sách trong nhà và bày chúng ở khắp mọi nơi mà họ có thể đọc, đặc biệt là trong phòng ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Họ đôi khi khó có thể cầm lòng trước những cuốn sách chưa đọc đặt đầu giường mà không thể thư thái đi vào giấc ngủ, chưa kể tới việc di chuyển sắp xếp sách chất đống sẽ tạo ra rất nhiều bụi gây mất vệ sinh. Giải pháp cho vấn đề này là hãy sắp xếp gọn gàng các cuốn sách trên giá sách và chỉ nên đặt một quyển sách đang đọc ở tủ đầu giường.