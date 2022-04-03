Trong khi COVID vẫn còn là nỗi ám ảnh thì cảm lạnh cũng là tác nhân khiến không ít người ái ngại khi mùa mưa đang tới, 7 lời khuyên này sẽ giúp bạn tránh nhiễm lạnh và cảm cúm hiệu quả

Sức khỏe 03/04/2022 07:30

Mặc dù các bệnh nhiễm trùng do cảm lạnh và cúm chủ yếu xảy ra vào thời điểm chuyển mùa, nhưng các loại vi-rút gây ra chúng vẫn luôn hiện diện. 

Trong khi COVID vẫn còn là nỗi ám ảnh thì cảm lạnh cũng là tác nhân khiến không ít người ái ngại khi mùa mưa đang tới, 7 lời khuyên này sẽ giúp bạn tránh nhiễm lạnh và cảm cúm hiệu quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số người thỉnh thoảng bị cảm lạnh hoặc cảm cúm. Mắc bệnh do nhiễm siêu vi gây cản trở cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, có một số cách để ngăn ngừa bản thân bị nhiễm bệnh mà bạn cần chú ý.

Hãy làm theo 7 lời khuyên sau để tránh bị ốm và duy trì sức khỏe của bạn nhé.

Thực hành vệ sinh tốt

Trong khi COVID vẫn còn là nỗi ám ảnh thì cảm lạnh cũng là tác nhân khiến không ít người ái ngại khi mùa mưa đang tới, 7 lời khuyên này sẽ giúp bạn tránh nhiễm lạnh và cảm cúm hiệu quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rửa tay nhiều lần bằng xà phòng tốt, trong 20 giây. Tránh chạm vào mũi và mắt nếu tay bạn không sạch hoặc bạn vừa bắt tay ai đó. Mũi và mắt là những nơi phổ biến nhất để vi trùng xâm nhập vào cơ thể bạn. Thực hiện một thói quen tắm rửa tốt, cùng với việc sử dụng quần áo và ga trải giường đã được giặt sạch đúng cách.

Ngủ ngon

Trong khi COVID vẫn còn là nỗi ám ảnh thì cảm lạnh cũng là tác nhân khiến không ít người ái ngại khi mùa mưa đang tới, 7 lời khuyên này sẽ giúp bạn tránh nhiễm lạnh và cảm cúm hiệu quả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần ngủ nhiều hơn để chống lại những vi rút đó. Khi bạn mệt mỏi và thiếu ngủ, cơ thể bạn không thể chống lại chúng tốt.

Thêm màu sắc cho phần ăn của bạn

Trong khi COVID vẫn còn là nỗi ám ảnh thì cảm lạnh cũng là tác nhân khiến không ít người ái ngại khi mùa mưa đang tới, 7 lời khuyên này sẽ giúp bạn tránh nhiễm lạnh và cảm cúm hiệu quả - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều trái cây và rau quả. Ăn trái cây tươi và rau quả, đặc biệt là rau xanh có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Hệ thống miễn dịch mạnh giúp cơ thể bạn có cơ hội tốt hơn để chống lại cảm lạnh, cảm cúm và các bệnh khác.

Tập thể dục thường xuyên

Trong khi COVID vẫn còn là nỗi ám ảnh thì cảm lạnh cũng là tác nhân khiến không ít người ái ngại khi mùa mưa đang tới, 7 lời khuyên này sẽ giúp bạn tránh nhiễm lạnh và cảm cúm hiệu quả - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Luôn vận động là điều bắt buộc để cải thiện khả năng miễn dịch. Lên kế hoạch cho các loại bài tập khác nhau mà bạn thích để duy trì mức độ sức khỏe ổn định tốt.

Tránh xa những người bị nhiễm vi rút

Trong khi COVID vẫn còn là nỗi ám ảnh thì cảm lạnh cũng là tác nhân khiến không ít người ái ngại khi mùa mưa đang tới, 7 lời khuyên này sẽ giúp bạn tránh nhiễm lạnh và cảm cúm hiệu quả - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Duy trì khoảng cách để không mắc và lây lan từ họ thêm. Nếu bạn cần tiếp xúc với những người bị nhiễm bệnh, hãy đảm bảo rằng bạn rửa tay và tránh chạm vào da mặt.

Tránh uống rượu quá mức

Trong khi COVID vẫn còn là nỗi ám ảnh thì cảm lạnh cũng là tác nhân khiến không ít người ái ngại khi mùa mưa đang tới, 7 lời khuyên này sẽ giúp bạn tránh nhiễm lạnh và cảm cúm hiệu quả - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Rượu không có tác dụng đối với các vi rút lây nhiễm bệnh cúm và cảm lạnh. Hầu hết các trường hợp, nó có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của cảm lạnh hoặc cúm. Hơn nữa, rượu làm cơ thể mất nước, do đó làm suy yếu hệ thống miễn dịch.

Bỏ thuốc lá

Trong khi COVID vẫn còn là nỗi ám ảnh thì cảm lạnh cũng là tác nhân khiến không ít người ái ngại khi mùa mưa đang tới, 7 lời khuyên này sẽ giúp bạn tránh nhiễm lạnh và cảm cúm hiệu quả - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ nhiễm vi-rút bằng cách tạo ra những thay đổi trong đường hô hấp và làm suy yếu phản ứng miễn dịch của bạn. Nếu bạn tiêu thụ thuốc lá dưới bất kỳ hình thức nào, bạn nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ với bác sĩ.

Theo Indus health plus

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Từ khóa:   phòng ngừa cảm lạnh phòng chống cảm cúm điều trị cảm cúm

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