Khi mắc triệu chứng "ngón chân co cứng", những bệnh nhân có dấu hiệu nổi các nốt ban đỏ bất thường trên ngón chân và bàn tay của họ và biến thành các tổn thương giống như mụn nước.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện vào năm 2020, các bác sĩ bắt gặp ở nhiều trường hợp bệnh nhân COVID-19 là trẻ em và thanh niên triệu chứng gọi là "ngón chân co cứng". Khi mắc triệu chứng này, những bệnh nhân có dấu hiệu nổi các nốt ban đỏ bất thường trên ngón chân và bàn tay của họ, và biến thành các tổn thương giống như mụn nước. Thậm chí, những vết ban đỏ ngứa ngát hoặc các vết sưng đỏ gây đau đớn. Cụ thể, bệnh nhi Sofia (13 tuổi) ở Clackmannanshire, Scotland cho biết cô bé hầu như không thể đi bộ hoặc đi giày khi bị triệu chứng COVID-19 ngón chân hồi đầu năm nay. Theo bác sĩ nhi khoa Anh Ivan Bristow, ở hầu hết những người mắc phải triệu chứng như Sofia, tình trạng bệnh có xu hướng tự khỏi sau một thời gian. Song, một số người có thể cần điều trị bằng kem và các loại thuốc khác.

Triệu chứng gọi là 'ngón chân co cứng' bắt gặp ở nhiều trường hợp bệnh nhân COVID-19 là trẻ em và thanh niên - Ảnh: BBC Một năm trôi qua, các nhà khoa học cho biết đã tìm ra nguyên nhân tại sao một số bệnh nhân mắc COVID-19 gặp phải triệu chứng khá kỳ lạ này.

Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Paris (Pháp) đã tiến hành một nghiên cứu riêng biệt về triệu chứng này, tiến hành phân tích mẫu máu và sinh thiết da từ 50 bệnh nhân có triệu chứng trong đợt bùng phát vào tháng 4/2020. Các bác sĩ đã rút ra kết luận rằng triệu chứng này có biểu hiện giống như bệnh chilblain (bệnh cước - xuất hiện các nốt, mảng da mềm màu đỏ hoặc tím khi phản ứng với lạnh), là một tác dụng phụ của hệ thống miễn dịch hoạt động quá mức khi chống lại virus. Đây cũng là "chìa khóa" giúp hệ thống miễn dịch của cơ thể chống lại virus. Triệu chứng này cũng là 'chìa khóa' giúp hệ thống miễn dịch của cơ thể chống lại virus - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy mức độ cao của một loại kháng thể có thể tấn công nhầm vào các tế bào của cơ thể, thay vì chỉ là virus. Theo các nhà nghiên cứu, các tế bào lót các mạch máu nhỏ cung cấp cho các khu vực bị ảnh hưởng cũng có thể đóng một vai trò trong các tổn thương màu đỏ. Ngoài, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Paris cho thấy rằng đỉnh điểm xuất hiện triệu chứng "ngón chân co cứng" trùng với cao điểm tử vong do COVID-19 vào năm 2020, gợi ý rằng rối loạn này có liên quan chặt chẽ đến nhiễm trùng SARS-CoV-2.

Bộ Y tế dự kiến tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi vào cuối tháng 10 năm nay Bộ Y tế đang xây dựng hướng dẫn và dự kiến bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 12-17 tuổi ngay trong tháng 10 năm nay. Đồng thời, các nhóm tuổi thấp hơn cũng sẽ có khả năng tiêm vaccine trong tương lai gần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-chung-ngon-chan-co-cung-bat-gap-o-benh-nhan-covid-19-dac-biet-la-tre-em-va-thanh-nien-430157.html