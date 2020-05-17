Chóng mặt buồn nôn thường xuất hiện thành chuỗi kéo dài trong vài ngày đến vài tuần. Phần lớn các trường hợp đều tự biến mất mà không cần đến sự can thiệp y tế. Nhưng trong vài tình huống thì đây chính là “báo động đỏ” của cơ thể, giúp bạn nhân biết tình trạng sức khỏe đang có vấn đề và cần được chữa trị sớm.

Thông thường, triệu chứng chóng mặt buồn nôn phổ biến ở các đối tượng trung niên, nữ nhiều hơn nam. Khi đứng lên hoặc ngồi xuống bất ngờ thường gặp triệu chứng này. Nhưng sẽ giảm dần, bớt hẳn nếu bạn nằm yên, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chính vì vậy, khi đi bằng xe hơi, xe lửa, tàu hay máy bay... thường có sự xáo trộn hoặc xung đột giữa các tín hiệu được gửi đến não từ mắt, hệ thống tiền đình và các thụ thể cảm giác ở các khớp, gân và mô cơ thể... Lúc này não nhận được tín hiệu mâu thuẫn liên quan đến vị trí của con người, sẽ gây ra các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn và nôn. Nhưng chỉ cần đứng yên và nghỉ ngơi thì cơn say xe sẽ giảm xuống và dần biến mất.

Người bị chóng mặt buồn nôn sẽ có cảm nhà cửa xoay tròn như đảo lộn, nghiêng ngả. Khi xoay đầu, nhìn xung quanh sẽ làm triệu chứng nặng hơn, thúc đẩy buồn nôn, nôn ói. Cơn chóng mặt sẽ tự thuyên giảm dần trong một hoặc hai phút trước rồi biến mất.

Chóng mặt buồn nôn thường xuyên gây ảnh hưởng đến cuộc sống

Nếu chỉ xuất hiện một đến hai lần thì sẽ không sao. Nhưng xảy ra thường xuyên, các cơn chóng mặt, buồn nôn sẽ tác động tiêu cực đến đời sống sinh hoạt và công việc hàng ngày. Phần lớn triệu chứng buồn nôn chóng mặt vô hại, nhưng đôi khi cũng đại diện cho một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Xuất phát từ một số nguyên nhân như:

Lo âu, căng thẳng thần kinh

Với cuộc sống hiện đại, áp lực công việc như hiện nay, con người rơi vào trạng thái lo âu, căng thẳng là điều dễ hiểu. Sự lo âu, căng thẳng có thể kéo dài từ tháng này sang tháng kia, khiến bạn không còn tự kiểm soát được, ảnh hưởng đến khả năng xử lý công việc hàng ngày.

Khi con người rơi vào trạng thái lo âu, căng thẳng sẽ có thể kích thích dạ dày, gây buồn nôn. Một số người sẽ cảm thấy chóng mặt, bối rối, suy nghĩ không thông. Cứ như vậy sẽ tạo thành một vòng tuần hoàn, lo lắng – chóng mặt buồn nôn. Lâu dần, bạn sẽ có cảm giác sợ hãi, đôi khi sợ hãi không rõ nguyên nhân và trở thành một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, giống như ám ảnh. Nếu như không phát hiện sớm triệu chứng này, khắc phục được nguyên nhân gây ra nỗi lo âu sợ hãi thì chóng mặt buồn nôn sẽ đeo bám bạn suốt đời.

Ốm nghén

Khi mang thai, mẹ bầu sẽ cảm thấy lâng lâng, choáng váng khi đứng dậy hoặc cúi xuống quá nhanh. Nguyên nhân là do lượng máu ở chân chưa thể di chuyển lên tim khiến huyết áp giảm nhanh đột ngột, gây choáng váng. Hiện tượng này bà bầu sẽ thường gặp nhiều nhất trong 3 tháng đầu mang thai vì em bé bắt đầu phát triển nhanh và gây áp lực lên các mạch máu. Trong giai đoạn 3 tháng giữa và cuối sẽ ít gặp hơn.

Chóng mặt buồn nôn có thể là biểu hiện khi bạn mang thai 3 tháng đầu

Trong thời gian này, nhiều mẹ bầu cũng sẽ trải qua tình trạng ốm nghén, buồn nôn. Đây là triệu chứng làm cho lượng đường trong máu giảm và gây mất cảm giác ngon miệng, khiến mẹ không muốn ăn gì cả.

Khi mới mang thai nhiều chị em sẽ buồn nôn vào buổi sáng và ốm nghén nặng. Nếu ốm nghén nặng xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn liên tục và nôn mửa nghiêm trọng gây mất nước, khiến mẹ không ăn được bất cứ thứ gì. Điều này cảnh báo một số bất thường của tế bào thai nhi như thể tam bội, hội chứng Down, trisomy 21 và thai phù. Do đó, mẹ cần lưu ý những dấu hiệu này để phân biệt được ốm nghén thông thường và ốm nghén nặng, sớm đi viện để bác sĩ thăm khám và đưa ra biện pháp điều trị phù hợp.

Các bệnh về tim mạch

Những người mắc bệnh tim mạch thường có sức khỏe rất yếu. Bởi vì yếu nên tim đập thất thường, loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, giảm huyết áp đột ngột... Điều này làm cho lượng máu và oxy cung cấp lên não không đủ, ảnh hưởng đến các mô não, dễ dẫn đến chóng mặt và mất ý thức.

Chóng mặt buồn nôn đôi khi là biểu hiện của bệnh tim

Ngoài ra, những người bị bệnh tim thỉnh thoảng vẫn gặp tình trạng tắc nghẽn động mạch dẫn máu đến não cũng có thể dẫn đến chóng mặt, buồn nôn. Bên cạnh đó, những người thường xuyên bị huyết áp cao cũng có thể làm phát sinh các cơn đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và ra mồ hôi nhiều hơn người khác. Chính vì vậy, khi nhận thấy những biểu hiện này, bạn nên đến khoa tim của các bệnh viện lớn để được thăm khám, chẩn đoán để tránh xảy ra các sự cố ngoài ý muốn như trụy tim đột quỵ.

Rối loạn hô hấp

Những người bị rối loạn hô hấp cũng thường gặp phải tình trạng chóng mặt buồn nôn. Sở dĩ như vậy là do lượng oxy nạp vào cơ thể bị hạn chế, không cung cấp đủ lên não. Ngoài ra, một số sự rối loạn hô hấp còn gây ra tình trạng rối loạn phổi tắc nghẽn, hen, phù phổi...

Cách làm giảm triệu chứng chóng mặt buồn nôn

Cho dù là nguyên nhân nào gây ra triệu chứng chóng mặt buồn nôn đi chăng nữa thì cũng khiến bạn cảm thấy rất mệt mỏi, khó chịu và giường như không còn chút sức lực nào. Vì vậy, bạn cần sớm tìm ra biện pháp để khắc phục tình trạng này.

Đầu tiên, bạn nên thử tập một số thao tác có tác dụng điều trị chóng mặt và buồn nôn như Semont, thao tác Gufoni, thao tác Epley hoặc bài tập Brandt - Daroff… Những thao tác này sẽ giúp bạn cân bằng trạng thái, tâm trạng thoải mái để không ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của bạn.

Trong một số trường hợp thì bạn nên sử dụng thuốc làm giảm tình trạng chóng mặt buồn nôn tại chỗ. Tuy nhiên uống như thế nào, liều lượng ra sao bạn cần tuân theo chỉ định của bác sĩ điều trị.

Ngoài ra, khi thường xuyên chóng mặt buồn nôn thì bạn cần phải xem lại chế độ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng của bản thân. Theo đó, bạn cần nghỉ ngơi hợp lý, cân bằng giữa công việc xã hội và công việc gia đình, không để stress làm phiền. Đồng thời bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể để có đủ sức lực, sức khỏe.

Ăn uống cân bằng để làm giảm triệu chứng chóng mặt buồn nôn

Vì vậy, hàng ngày bạn cần uống đủ ít nhất 2 lít nước mỗi ngày, cần hạn chế tối đa việc sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Đồng thời, cần bổ sung các thực phẩm giàu protein như cá hồi, cá thu, cá mòi, đậu phụ, sữa, bơ… giúp ổn định lượng đường trong máu và ngăn ngừa, làm giảm chóng mặt do bỏ bữa, thiếu ăn và hạ đường huyết.

Bên cạnh đó, bạn hãy bổ sung thêm ngũ cốc nguyên hạt để cung cấp lượng chất xơ và chất dinh dưỡng dồi dào, chẳng hạn như sắt và vitamin B. Các loại ngũ cốc nguyên hạt tốt cho người hay bị chóng mặt, buồn nôn như yến mạch, gạo nguyên cám, lúa mạch và hạt ngô, hạt kê… Cùng với chế độ dinh dưỡng, bạn cũng cần rèn luyện thể dục thể thao hàng ngày để cơ thể trở nên dẻo dai, khỏe mạnh, không bị chóng mặt, buồn nôn.

Qua đây có thể thấy được triệu chứng chóng mặt buồn nôn xuất phát từ nhiều lý do khác nhau. Vì thế bạn không nên chủ quan, đặc biệt với người thường xuyên gặp hiện tượng trên thì đừng quên tự chăm sóc cơ thể và rèn luyện bản thân, đồng thời cần dành thời gian đi kiểm tra sức khỏe.