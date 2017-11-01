Trị dứt điểm hôi miệng với 6 cách chữa hôi miệng tại nhà chỉ bằng nguyên liệu tự nhiên

Vậy phải làm sao đây? Đơn giản thôi. Chị em cứ răm rắp làm theo một trong những cách chữa hôi miệng tại nhà dưới đây thì đảm bảo, vài lần là hơi thở lại thơm tho ngay đấy. Cùng khám phá xem nha.

Một trong những vấn đề khó chịu nhất đối với chị em phụ nữ (cả đàn ông cũng vậy) đó chính là “hơi thở có mùi”. Triệu chứng này khiến chị em rất mất tự tin trong các buổi hẹn hò, tiệc tùng và đặc biệt là khi nói chuyện với một người khác giới.

Cách thực hiện:

Cho túi trà lọc vào cốc nước nóng trong vài phút, sau đó, lấy túi trà ra.

Cho mật ong vào cốc trà, khuấy đều.

Uống 1 đến 3 cốc trà như thế này mỗi ngày.

Lợi ích: Uống trà xanh mỗi sáng sớm thay vì trà hoặc cà phê sữa sẽ giúp chị em dễ dàng kiểm soát hơi thở của mình. Các hóa chất thực vật phytochemical trong trà xanh có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên nên nguyên liệu này sẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mùi rất dễ dàng.

2. Dùng nước chiết xuất từ hạt bưởi chữa hôi miệng tại nhà

Nguyên liệu: 1 đến 2 giọt nước chiết xuất từ hạt bưởi (tinh dầu hạt bưởi).

Cách thực hiện:

Đánh răng như bình thường.

Tiếp tục, cho tinh dầu hạt bưởi vào kem đánh răng và nhẹ nhàng chà lên răng.

Súc miệng bằng nước sạch. Thực hiện mỗi ngày và chị em sẽ thấy sự khác biệt trong vòng 1 tuần.

Lợi ích: Các hợp chất trong tinh dầu bưởi cũng giúp khử mùi hôi ở miệng và tiêu diệt vi khuẩn gây mùi tương tự như trà xanh.

3. Lá ngò tây parsley chữa hôi miệng tại nhà

Nguyên liệu: Một vài lá ngò tây parsley còn tươi.

Cách thực hiện: Nhai ló ngò tây hoặc sử dụng để chế biến thực phẩm. Nên ăn thường xuyên trong tuần.

Lợi ích: Parsley không chỉ giúp tiêu hóa hiệu quả mà còn là một phương thuốc tuyệt vời để chữa chứng hôi miệng. Chất diệp lục trong loại lá này có tác dụng kháng khuẩn nên sẽ giúp loại bỏ vi khuẩn gây hôi miệng và cổ họng.

4. Chữa bệnh hôi miệng tại nhà bằng nước cốt chanh và sữa chua

Nguyên liệu: 1 thìa nước cốt chanh và 1 đến 2 thìa sữa chua trắng không đường.

Cách thực hiện:

Trộn đều hai nguyên liệu lại với nhau rồi thoa đều lên răng.

Để yên trong 5 đến 7 phút rồi súc miệng. Thực hiện hàng ngày.

Lợi ích: Nước cốt chanh có tính chất kháng khuẩn, giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mùi. Trong khi đó, các vi khuẩn có lợi trong sữa chua sẽ giúp khôi phục sự cân bằng những đặc tính tự nhiên của khoang miệng.

5. Chữa hôi miệng hiệu quả tại nhà bằng baking soda và nước cốt chanh

Nguyên liệu: 1 thìa baking soda và ½ thìa nước chanh.

Cách thực hiện:

Trộn kỹ hai nguyên liệu với nhau rồi nhẹ nhàng bôi lên răng.

Để yên trong 1 phút rồi súc miệng thật sạch. Thực hiện 1 lần/tuần.

Lợi ích: Baking soda giúp cân bằng độ pH trong miệng và giảm độ chua nhờ đặc tính kháng axit tự nhiên. Cùng với khả năng kháng khuẩn mạnh mẽ của nước chanh, đây được xem là sự kết hợp hoàn hảo để chữa trị hôi miệng tại nhà. Tuy nhiên, chị em cần lưu ý đừng thực hiện nhiều hơn 1 lần mỗi tuần vì baking soda có thể phá hủy men răng đấy.

6. Cách chữa hôi miệng đơn giản tại nhà bằng nước muối

Nguyên liệu: 1 thìa muối, 1 cốc nước ấm.

Cách thực hiện: Hòa tan muối trong nước rồi dùng để súc miệng. Thực hiện 1 hoặc 2 lần mỗi ngày.

Lợi ích: Nước muối giúp trung hòa độ pH trong miệng và làm sạch miệng. Muối cũng có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên.