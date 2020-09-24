Trần Cát Cát: Hạt giống vàng trong làng Yoga Việt Nam

Từ truyền thống gia đình Yoga, Cát Cát là một trong tài năng nhí đạt được nhiều thành tích nổi bật. Niềm đam mê Yoga của Cát Cát bắt đầu từ rất nhỏ, thường xuyên xem ba mẹ tập Yoga mà đam mê và làm theo các tư thế Yoga. Từ đó Cát Cát đã yêu thích Yoga và luôn muốn trải nghiệm các tư thế Yoga của mình với ba mẹ.

Chị Nguyễn Thị Vũ Bảo, mẹ của Cát Cát cho hay: “Ngay từ bé, Cát Cát đã bộc lộ năng khiếu khi thực hiện các tư thế Yoga cho ba mẹ và bà ngoại xem. Lớn hơn một chút thì bé chủ động xin mẹ và ba thực hiện các tư thế Yoga đôi với ba mẹ còn được gọi là AcroYoga. Mọi thứ đến với Cát Cát cũng khá tự nhiên, tôi cũng không chủ động can thiệp gì mà chỉ hỏi là con có thích tập Yoga với ba mẹ không, nếu có mẹ sẽ tập cùng với con”.

Anh Trần Anh Tú, ba của Cát Cát thấy tài năng và sự nghiêm túc tập luyện Yoga của con, anh đã chia sẽ clip và hình ảnh tập luyện Yoga của Cát Cát lên trang Kiến Thức Yoga, hiện trang có gần 264 nghìn thành viên nơi tụ hội các HLV và người tập luyện Yoga.

Dù mới theo đuổi Yoga đôi (AcroYoga) không bao lâu nhưng Cát Cát đã rất nhiều thành tích và lời khen ngợi, ai cũng phải trầm trồ: Lượt like và chia sẽ bài viết của bé Cát Cát trên trang Kiến Thức Yoga rất cao, cụ thể bài viết hơn 2500 like. Đặc biệt, Cát Cát còn là gương mặt nhí quen thuộc liên tục xuất hiện trên những trang báo nổi tiếng.

Yoga luôn là niềm đam mê, nhưng lại rất thích tập luyện cùng với ba mẹ, Cát Cát luôn không ngừng cố gắng, học hỏi. Ngoài giờ học trên trường mẫu giáo, thời gian rãnh thì Cát Cát lại tập luyện Yoga cùng với ba mẹ.

Có thể nói, sự đam mê và luyện tập miệt mài của Cát Cát như một sự khẳng định bản lĩnh của cô bé "tài không đợi tuổi". Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và cố gắng vượt bậc, Cát Cát được kỳ vọng trở thành gương mặt đại diện Yoga ở Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung trong tương lai.

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