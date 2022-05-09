Trà rau diếp cá có thật sự 'thần thánh' như lời đồn?

Uống trà rau diếp cá trước khi đi ngủ 30 - 40 phút có thể cải thiện giấc ngủ của bạn. Mặc dù đã có nhiều tài liệu nghiên cứu khoa học về loại trà này nhưng trà diếp cá không phải là thức uống có tác dụng thần kỳ như một số người vẫn nghĩ.

Gần đây, một số video phổ biến trên TikTok nói rằng trà rau diếp có hiệu quả trong việc tạo cải thiện giấc ngủ. Trên thực tế, trà rau diếp vốn đã là một phương thuốc dân gian nổi tiếng.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Food Science Biotechnology, một số chất chiết xuất từ ​​rau diếp, chẳng hạn như romaine đỏ có tác dụng làm tăng thời gian ngủ.

Cụ thể, các chất phytochemical như lactucine, lactucopcrine, triterpenoids và saponin được phát hiện có tác dụng hiệu quả trong việc thúc đẩy thư giãn tâm trí. Những thành phần này hoạt động như thuốc an thần tự nhiên, nhưng vẫn chưa có nghiên cứu rõ ràng.

Vì mục đích của nghiên cứu này là so sánh tác dụng hỗ trợ giấc ngủ của rau diếp xanh và rau diếp đỏ, nên không rõ liệu rau diếp có thể cải thiện giấc ngủ thật hay không. Ngoài ra, nghiên cứu còn sử dụng các chất chiết xuất chứ không phải đồ uống tự làm, nên không rõ tác dụng của nước rau diếp cá.

Kết luận, không có cơ sở khoa học vững chắc cho việc trà rau diếp cá có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ.

Đặc tính của trà rau diếp hoặc nước rau diếp đa phần là hoang đường, nhưng sự thật là chúng có chứa các đặc tính chống viêm, giảm đau và chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Uống trà rau diếp cá có nguy hiểm không?

Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy trà rau diếp cá giúp bạn dễ ngủ. Tuy nhiên, vì đây là thức uống không gây hại cho sức khỏe nên việc bạn có uống chúng cũng không có vấn đề gì.

Tất nhiên, uống nhiều trà trước khi ngủ không tốt, nó có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn.

Uống trà rau diếp cá thế nào thì đúng?

Cho trà diếp cá vào nước và đun sôi trên lửa nhỏ khoảng 3-5 phút. Tắt bếp, đậy nắp và để trà trong 10 phút. Thư giãn cơ thể. Nên uống trà rau diếp cá ít nhất một giờ trước khi đi ngủ.

Những điều cần lưu ý

Trà rau diếp hoặc nước rau diếp cá là một phương pháp điều trị mà nhiều người đã dùng, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy nó giúp bạn dễ ngủ. Nói đúng hơn, uống nhiều trà có thể đem lại tác dụng ngược cho cơ thể, vì vậy điều quan trọng là bạn chỉ nên tiêu thụ chúng vừa phải.

Loại trà này hầu hết an toàn và không có tác dụng phụ. Một số người đã cảm nhận được tác dụng của trà diếp cá, nhưng nó không phải là tác dụng đã được khoa học chứng minh. Hiện tại, tác dụng hỗ trợ giấc ngủ của trà diếp cá được cho là hiệu ứng giả dược.

Theo Step To Health