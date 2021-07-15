Trong đó, khu R4, R5 có 11 block chung cư với 1.570 căn hộ sẽ được sử dụng làm khu cách ly tập trung. Khu D07 với 1.080 căn hộ được sử dụng làm bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị bệnh nhân dương tính Covid-19.

Lãnh đạo TP HCM cũng giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để sửa chữa, cải tạo, vệ sinh cơ sở hạ tầng các khu chung cư trên để đưa vào sử dụng cho việc ngăn chặn, phòng ngừa dịch Covid-19 như đã thống nhất.

Được biết, đây là các lô chung cư tái định cư trong gói 12.500 căn hộ tái định cư thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng chưa được bố trí sử dụng, đang chờ để đưa ra bán đấu giá.

Ngoài ra, tại hai khách sạn Palago số 625/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh và khách sạn Vivian số 94 - 96 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình cũng được trưng dụng làm khu cách ly y tế tập trung.

Các khách sạn phối hợp với các đơn vị liên quan tập huấn cho nhân viên phục vụ các dịch vụ trực tiếp cho việc cách ly như tiếp đón và bố trí buồng phòng, vệ sinh, khử khuẩn, cung cấp suất ăn… cho người được cách ly. Người được cách ly phải cam kết thực hiện quy định và nội quy của khách sạn, không tập trung ăn uống đông người, phát khẩu trang cho người được cách ly…

Bên cạnh đó, cần xem xét việc cách ly F1 tại nhà sao cho hợp lý với tình hình thực tế của TP, hạn chế cách ly tập trung. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, có phương án vừa đảm bảo sản xuất vừa phải đảm bảo giãn cách, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

“TP HCM cần lưu ý việc chăm lo cho các đối tượng khó khăn không có hộ khẩu, không thường trú trên địa bàn. Cùng với đó, phải tăng cường việc cung ứng hàng hóa, đảm bảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho người dân”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.