TP.HCM: Đã có 119 người nhiễm vi rút Zika tại 24 quận, huyện

Ngày 12/12, theo thống kê từ Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM, tính đến 12 giờ trưa cùng ngày TP.HCM đã ghi nhận 119 ca bệnh nhiễm vi rút Zika tại 22/24 quận, huyện của thành phố.

Hiện tại trong số 24 quận huyện chỉ có Q.8 và Q.11 chưa phát hiện người bệnh nhiễm Zika. Trong đó, Q.Bình Thạnh là địa bàn có số ca dương tính cao nhất thành phố (tính đến thời điểm này) với 22 ca bệnh nhiễm Zika, tiếp đến là Q.2 với 17 ca nhiễm. Các quận cònlại như Q.9, Q.12, Q.Thủ Đức, Q.Tân Phú ghi nhận từ 9-11 ca nhiễm.

Trong tổng số 119 ca dương tính với vi rút Zika có 14 thai phụ bị nhiễm. Hiện các thai phụ đang được theo dõi tại các bệnh viện chuyên khoa sản ở TP.HCM.

Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM khuyến cáo, người dân, đặc biệt là thai phụ cần chủ động phòng tránh muỗi đốt; mọi người, mọi nhà tự diệt muỗi, diệt lăng quăng để phòng bệnh sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika gây ra.

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