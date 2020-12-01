Tổng hợp các loại hoa quả tốt cho người tiểu đường

Các bệnh nhân bệnh tiểu đường thường lo ngại lượng đường trong trái cây sẽ làm tăng chỉ số đường huyết nên không dám bổ sung các loại trái cây yêu thích của mình vào khẩu phần ăn. Trái cây là thực phẩm chứa nhiều carbohydrates, vậy ăn trái cây có thể khiến bệnh tiểu đường bị nặng hơn không? Những loại trái cây nào dành cho người tiểu đường ? Bài viết sẽ giúp bạn giải đáp các thắc trên và gợi ý cho bạn các loại hoa quả tốt cho người tiểu đường .

Một cốc nước ép quả anh đào chỉ chứa 19g carbohydrates nên không ảnh hưởng đến chỉ số đường huyết nếu bệnh nhân tiểu đường ăn với lượng phù hợp.

Anh đào là một trong những loại trái cây cho người tiểu đường bởi có chứa ít carbohydrates (phân tử đường trong trái cây). Nhưng bù lại, quả anh đào có chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin A và C, chất xơ. Ăn đào sẽ giúp bổ sung rất nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe và hỗ trợ ổn định đường huyết đối với bệnh nhân tiểu đường.

Anh đào là một trong những loại hoa quả tốt cho người tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Kiwi

Kiwi chính là nguồn cung cấp kali, vitamin C và chất xơ dồi dào. Một quả kiwi lớn có chứa khoảng 56 calo và 13g carbohydrates. Đối với bệnh nhân bị tiểu đường, nếu bổ sung thêm kiwi vào khẩu phần ăn hằng ngày là quyết định hợp lý. Vừa đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho người bệnh tiểu đường, vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Bơ

Bơ là loại hoa quả cho người bị tiểu đường bởi có chứa carbohydrates thấp (khoảng 5.9 gam) nên không gây ảnh hưởng đáng kể đến đường huyết. Bên cạnh đó, bơ còn chứa hàm lượng chất xơ cao (khoảng 4.6 gam). Điều này khiến bở trở thành loại hoa quả tốt cho bệnh nhân tiểu đường.

Bơ là loại hoa quả cho người bị tiểu đường bởi có chứa carbohydrates thấp - Ảnh minh họa: Internet

Quả ổi

Ổi có chứa rất nhiều vitamin và chất khoáng rất tốt cho sức khỏe như vitamin A, C, đồng, kali, chất xơ và mangan. Ngoài ra, ổi chứa rất ít chất béo bão hòa, lượng cholesterol và natri ở mức thấp nên rất tốt cho tim mạch. Chất chống oxy hóa có trong ổi cũng có công dụng ngăn ngừa các gốc tự do.

Ổi chứa rất ít chất béo bão hòa, lượng cholesterol và natri ở mức thấp - Ảnh minh họa: Internet

Với bệnh nhân bị tiểu đường, chất xơ dồi dào có trong ổi sẽ giúp ngăn chặn đường huyết tăng cao. Hoạt tính ức chế men protein tyrosine phosphatase 1B có trong ổi còn có khả năng giảm kháng insulin ở bệnh nhân bị tiểu đường.

Táo

Táo được xem là một trong những nguồn cung cấp vitamin C và chất xơ dồi dào. Trong vỏ quả táo có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe. Đặc biệt đối với người bị tiểu đường, táo là loại trái cây được các chuyên gia sức khỏe khuyến khích nên ăn. Bởi táo chỉ chứa 21g carbohydrates.

Vỏ quả táo có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Cam

Cam không chỉ là sự chọn lựa ưu tiên đối với người bị tiểu đường mà còn mang lại nhiều tác dụng tích cực đến những căn bệnh khác. Với hàm lượng chất xơ dồi dào, ít đường, nhiều vitamin B1 và C, cam có khả năng kiểm soát lượng đường trong máu rất tốt. Một quả cam có chứa đến 87% là nước, chỉ số đường huyết cũng rất thấp, chỉ ở mức 44. Ngoài ra, cam còn công dụng hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý. Uống một quả cam mỗi ngày là thói quen tốt mà mọi người nên duy trì, đặc biệt là bệnh nhân tiểu đường.

Quả trâm

Quả trâm là loại quả thường chỉ được biết đến và sử dụng ở các vùng nông thôn. Tuy nhiên, hiện nay quả trâm đã được nhiều người biết đến và sử dụng như một loại thảo dược dân gian giúp chữa bệnh tiểu đường. Trâm hỗ trợ cải thiện tình trạng lượng đường cao trong máu nhờ có chỉ số đường huyết thấp là 25. Ngoài quả trâm tươi, bệnh nhân tiểu đường cũng có thể cân nhắc sử dụng trâm dạng bột đã được tán nhuyễn.

Trâm hỗ trợ cải thiện tình trạng lượng đường cao trong máu nhờ có chỉ số đường huyết thấp là 25 - Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ

Quả đu đủ có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, vừa giúp kiểm soát bệnh tiểu đường, vừa ngăn ngừa được bệnh liên quan đến tim mạch. Đu đủ cũng chứa nhiều enzyme có tác dụng giúp bảo vệ bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường, chống lại các gốc tự do gây hại. Đu đủ có chỉ số đường huyết là 60 nên được các bác sĩ khuyên bổ sung vào khẩu phần ăn của bệnh nhân tiểu đường.

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Dâu tây

Dâu tây được biết đến là có chứa rất nhiều vitamin, chất chống oxy hóa và chất xơ giúp kiểm soát bệnh đái tháo đường. Với chỉ số đường huyết là 41 và chứa rất ít carbohydrate nên dâu tây giúp người bệnh không có cảm giác đói vặt, đồng thời cân bằng được lượng đường trong máu. Ăn khoảng 1 cốc dâu tây mỗi ngày sẽ có lợi cho bệnh nhân tiểu đường.

Dâu tây chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa và chất xơ giúp kiểm soát bệnh đái tháo đường - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là tổng hợp các loại hoa quả tốt cho người tiểu đường mà bệnh nhân nên tham khảo để bổ sung vào thực đơn hằng ngày. Trái cây có rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân tiểu đường cần cân nhắc bổ sung loại trái cây phù hợp để đảm bảo ổn định lượng đường trong máu và giúp cơ thể hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng.