Tôi đã phục hồi từ Covid-19, khi nào tôi có thể bắt đầu tập luyện?

Nếu bạn đã hồi phục sau Covid-19 và muốn biết liệu bạn có thể tiếp tục tập luyện các bài tập nhẹ tại nhà hay không thì đây là câu trả lời.

Những di chứng xấu hậu Covid-19 chắc chắn là yếu điểm. Mặc dù các triệu chứng biến mất sau khi hồi phục, nhưng hầu hết mọi người đều phàn nàn về cảm giác mệt mỏi kéo dài, hạn chế khả năng tập luyện thể chất hoặc thậm chí thực hiện các hoạt động hàng ngày hậu Covid-19. Một số bệnh nhân cũng bị đau cơ kéo dài sau khi hồi phục. Nếu bạn là một người đam mê thể dục, điều này có thể đang phản lại bạn vì chắc chắn rằng bạn không nỡ bỏ lỡ các buổi tập luyện của mình, tuy nhiên Covid đã ngăn cản bạn với đam mê ấy. Bây giờ, nếu bạn đã hồi phục sau Covid-19 và tự hỏi rằng liệu bạn có thể tiếp tục các buổi tập luyện nhỏ ở nhà hay không, đây sẽ là câu trả lời.

IndiaToday.in đã tham khảo ý kiến ​​của hai bác sĩ, họ đã tư vấn các thói quen tập thể dục mà bạn có thể làm theo nếu bạn muốn lấy lại thể lực sau khi hồi phục từ Covid-19. Chậm mà chắc Ngay sau khi hồi phục, điều quan trọng là bạn phải hiểu rằng bạn không được vội vàng tập luyện vì Covid đã khiến cơ thể bạn suy nhược một thời gian rồi. Đừng làm quá sức. Tiến sĩ Ijen Bhattacharya, bác sĩ và nhà nghiên cứu bệnh tiểu đường ở Ghaziabad đã chia sẻ với với IndiaToday.in: “Hãy sắp xếp một lịch trình tập thể dục chậm và ổn định để không làm cạn kiệt lượng oxy dự trữ trong phổi.”

Đừng tập luyện quá sức sau khi hồi phục từ Covid Thói quen tập luyện Tiến sĩ Ijen Bhattacharya cho biết bạn có thể tiếp tục công việc thường ngày ở nhà nhưng đừng căng thẳng, ông cũng nói thêm rằng "các bài tập thở và Pranayam (kiềm chế điều tiết hơi thở) sẽ rất tốt. Bạn cũng có thể đi bộ nhanh 15-30 phút vào mỗi ngày tại nhà." Nếu bạn thích tập luyện ở cường độ cao, hãy chờ trong khoảng một tháng. Khoảng 30 ngày sau khi hồi phục sau Covid, "bạn có thể thực hiện các bài tập chống đẩy và luyện tập cơ bắp", ông ấy nói. Dành ch bệnh nhân không triệu chứng Tiến sĩ Meenakshi Sharma của Bệnh viện Paras, Gurugram đã chia sẻ với IndiaToday.in rằng trước hết, việc đánh giá xem ảnh hưởng của virus đối với sức khỏe và cơ thể là rất quan trọng. "Nếu bệnh nhân không có triệu chứng thì hãy bắt đầu luyện tập bằng việc đi bộ nhanh trong 15-20 phút vì điều này có thể làm cho cơ của bạn vận động. Đây cũng là một hình thức tập thể dục tốt vì cường độ có thể được điều chỉnh phù hợp với bản thân" . Tăng cường miễn dịch Bạn đã vượt qua nhiễm trùng Covid và đó là tin rất tốt, nhưng bạn phải tiếp tục bổ sung những đồ uống tăng cường miễn dịch và thực phẩm lành mạnh để củng cố sức đề kháng của bạn. Tiến sĩ Meenakshi Sharma cho biết thêm: “Hít thở và thực hành các bài tập thở sâu là những cách tốt nhất để giúp tái lập và ổn định khả năng miễn dịch.” Bổ sung nước Đừng quên uống 8 đến 10 cốc nước mỗi ngày. Tiến sĩ Ijen Bhattacharya nói thêm: "Điều quan trọng nhất là giữ cho bản thân đủ nước (200 ml nước cứ sau nửa giờ). Ngoài ra, hãy tập thể dục phù hợp với thể trạng của bản thân và đừng quá sức". Theo Bộ Y tế Liên minh, Ấn Độ đã ghi nhận mức cao mới là 4, 14.188 trường hợp nhiễm Covid-19 mới vào hôm thứ Sáu, nâng số ca tử vong lên 2, 14, 91.598. Theo indiatoday

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