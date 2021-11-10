Tóc không chỉ là một góc con người

Sức khỏe 10/11/2021 15:29

Kiểu tóc của bạn cho biết gì và phản ánh như thế nào về sức khỏe tinh thần của bạn? Đây cũng chính là lý do mà tại sao các chuyên gia đề cập tới các kiểu tóc từ kiểu tóc mullet đến kiểu cắt tém gọn...

Việc tìm kiếm kiểu tóc mới là một thú vui tiêu khiển yêu thích của nhà văn nữ Lise Flori. Cô thường tìm kiếm các kiểu tóc để lấy cảm hứng, để bắt chước những người nổi tiếng. Và thường tóc sẽ mọc dài ra theo thời gian và cô ấy luôn có thể thay đổi nó nhiều lần. Nữ nhà văn cho biết: "Việc tôi thay đổi liên tục các kiểu tóc của mình là phản ánh sự thiếu kiên nhẫn và xu hướng dễ chán nản của tôi".

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Nhà văn Lise Floris thay đổi kiểu tóc thường xuyên - Ảnh: SCMP 

Chuyên gia tâm lý Katie Leung Puiyan, người cung cấp liệu pháp tâm lý cho trẻ em, người lớn và gia đình, chia sẻ thêm: "Một hình ảnh mới có thể đại diện cho một cách nhìn mới về bản thân. Đồng thời, cách chúng ta nhìn thấy bản thân bên ngoài thường phản ánh cách chúng ta cảm nhận bên trong". Theo kinh nghiệm của cô, mọi người thường thay đổi triệt để mái tóc của mình khi họ muốn thay đổi cuộc sống hoặc trải qua một sự kiện quan trọng, có thể là chia tay, kết thúc một dự án công việc, một cái chết trong gia đình hoặc dự định đi du lịch... Vì vậy, việc cắt tóc thường tượng trưng cho “một khởi đầu mới”.

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Floris thấy cô ấy cần phải thay đổi kiểu tóc thường xuyên như một dấu hiệu của sự nhàm chán - Ảnh: SCMP

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, một sự thay đổi mạnh mẽ có thể dẫn đến những lo ngại về sức khỏe tâm thần nghiêm trọng hoặc chấn thương tâm lý mà người đó đang phải trải qua. Ví dụ như ngôi sao nhạc pop người Mỹ - Britney Spears. Cô ấy đã trải qua các sự việc như: Chụp ảnh khỏa thân khi đang mang thai đứa con thứ hai trên trang bìa Harper's Bazaar tháng 8 năm 2006, sinh con vào tháng 9, đệ đơn ly hôn vào tháng 11, mất một người thân mắc bệnh ung thư vào tháng 1/2007, sau đó ở trại cai nghiện ma túy chưa đầy một ngày. Ngay khi bước vào tiệm làm tóc, cô ấy đã tự cạo đầu bằng tông đơ điện.

Theo nhà tạo mẫu tóc lâu năm của tôi, Christophe Lambenne, chuyên gia tạo màu cao cấp tại Brush NYC, có trụ sở tại Thành phố New York, kiểu tóc sau Covid-19 của năm 2021 là kiểu tóc bob - kiểu tóc bob thẳng sang trọng, ngắn ngang cằm. Anh nói: “Đó là một cách mới mẻ và thú vị để loại bỏ mái tóc dài và rối bù".

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Christophe Lambenne là chuyên gia tạo mẫu tóc cao cấp tại thành phố New York - Ảnh: SCMP

Ngoài ra, tuổi tác thường là yếu tố quyết định kiểu tóc của chúng ta. Chuyên gia cho biết: "Khi bước qua một độ tuổi nhất định, chúng ta bắt đầu tự hỏi làm thế nào để duy trì sự trẻ trung mà không mất đi vẻ ngoài chưỡng chạc và đáng kính”. Thế nên, các kiểu tóc gợi ý cho phụ nữ trưởng thành thường có xu hướng ngắn, bồng bềnh. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ mới mẻ, chẳng hạn như nữ diễn viên thể thao tóc xù tuyệt vời của Mỹ Jane Fonda, giờ đây cô ấy đã quyết định sống chung với mái tóc tém "độc lạ" và cá tính ở tuổi 83.

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Lin yêu thích một mái tóc vàng ở độ tuổi 62 - Ảnh: SCMP

Lin Mei Hua (Thượng Hải), 62 tuổi, luôn không quan tâm đến những gì một phụ nữ trưởng thành phải làm và trông như thế nào. Cô đam mê múa cột và nhảy hiện đại, Lin yêu thích một mái tóc vàng, gọn gàng khi cô ấy tập thể dục. 

“Tôi không quá quan tâm đến ngoại hình của mình và miễn là tôi thích vẻ ngoài của mình, tôi không thực sự quan tâm đến những gì xã hội nói”,cô bộc bạch.

Đối với giáo viên trung học Tanya Nizam (Bắc Kinh), Nizam quyết định ngừng nhuộm mái tóc bạc của mình ở tuổi 46. Mặc dù một số học sinh đã hỏi cô ấy rằng liệu cô ấy có hóa trang thành phù thủy cho Halloween hay không, cô ấy vẫn chưa bao giờ hối hận vì đã nhuộm nó.

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Tanya Nizam không xấu hổ vì mái tóc của mình - Ảnh: SCMP

Theo Lambenne, màu tóc bạc là một xu hướng lớn hiện nay. Ông cho biết: "Mọi người dường như sẵn sàng đón nhận màu tóc bạc tự nhiên hơn và họ ngừng nhuộm tóc hoàn toàn. Đồng thời, khách hàng của ông thường tìm kiếm lời khuyên về cách giữ cho mái tóc bạc của mình sáng bóng và khỏe mạnh". Dù tóc bạc mọc ra là một quá trình lâu dài, nhưng theo Leung, việc giữ màu tóc bạc cũng giống như đón nhận bất kỳ diện mạo mới nào của mình.

Một ngày tóc tốt hay xấu có thể ảnh hưởng lớn đến tam lí, cảm giác của bạn. Cho dù bạn chi tiêu ít hay nhiều, thay đổi màu tóc, hay giữ nguyên kiểu tóc... mái tóc sẽ tiết lộ nhiều điều về bản thân của bạn.

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