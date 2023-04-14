Từ đầu tháng 4, số ca mắc mới COVID-19 tại nước ta có xu hướng tăng. Đặc biệt, trong vài ngày gần đây, con số này liên tục tăng lên trên 100 ca, 200 ca và đến ngày 13/4 đã tăng lên gần 500 ca. Số mắc tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc.

Dẫn tin từ Báo Người Lao Động, ngày 14/4, Bộ Y tế đưa ra thông điệp khuyến cáo biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, người dân, cộng đồng xã hội chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Thông điệp 2K + vắc-xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Đồng thời, tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Y tế để chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Tổ chức Y tế thế giới đánh giá những người đã tiêm vắc-xin COVID-19 hoặc đã từng nhiễm bệnh hầu hết đều có miễn dịch - do vắc-xin hoặc do mắc phải. Yếu tố này làm các trường hợp khi mắc bệnh có biểu hiện nhẹ hơn, ít hoặc không có triệu chứng.

Theo khuyến nghị mới, cần tập trung ưu tiên tiêm chủng bảo vệ nhóm nguy cơ cao (người cao tuổi, người mắc bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai) bởi nếu miễn dịch của các đối tượng trên giảm dễ dẫn đến tình trạng tăng nặng, nhập viện, tử vong. Các đối tượng này cần tiêm phòng đủ liều, đúng lịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Do đó, địa phương cần rà soát lại tất cả các đối tượng có nguy cơ cao.

Để giảm bớt sự lây nhiễm và nguy cơ gia tăng bệnh tật khi mật độ đi lại, tiếp xúc tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4, người dân nên thực hiện 2K (khẩu trang-khử khuẩn) + vắc-xin Tại cơ sở khám chữa bệnh, trên các phương tiện công cộng và các địa điểm bắt buộc người dân cần đeo khẩu trang, khử khuẩn nhất là vệ sinh tay. Đối tượng nguy cơ cao cần chủ động đeo khẩu trang để phòng bệnh cho bản thân.

Thông điệp phòng chống COVID-19 của Bộ Y tế - Ảnh: Báo Người lao động

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ online, nguyên nhân dẫn đến việc bùng phát dịch trở lại được nhận định là do thời tiết giao mùa tại miền Bắc là điều kiện thuận lợi cho các loại vi rút phát triển, trong đó có vi rút SARS-CoV-2. Hiện tiêm vắc xin COVID-19 vẫn là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, giảm thiểu bệnh nhân chuyển nặng và nhập viện.