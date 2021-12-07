Tìm hiểu công thức tăng trưởng “Như Thánh Gióng” của chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu

Được biết từ năm 2017, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT đã tiến hành mua lại chuỗi nhà thuốc Long Châu - một thương hiệu lâu đời và có tiếng hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ dược phẩm tại TP HCM. Từ đó đến nay, FPT Long Châu đã trải qua những cột mốc rất đáng nhớ.

Hành trình từ nhà thuốc gia đình đến hệ thống có độ phủ lớn nhất nước

Trong hai năm 2018 và 2019, FPT Long Châu nhanh chóng có mặt ở 20 tỉnh thành với 68 nhà thuốc. Trải qua năm 2020 đầy biến động mang tính lịch sử, với thực tế xã hội cũng như những kinh nghiệm về thị trường đã giúp Long Châu mở rộng được thêm 200 nhà thuốc và đạt mốc 400 nhà thuốc vào tháng 12-2021. Với hệ thống rộng khắp, FPT Long Châu đạt doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 ở mức 1.336 tỉ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ Tịch FPT Retail kiêm Tổng Giám Đốc FPT Long Châu chia sẻ “Mục tiêu của chúng tôi là trở thành chuỗi nhà thuốc số 1 Việt Nam, dự kiến mở rộng thêm vài nghìn nhà thuốc trong 3 năm tới. Hoàn thành mục tiêu trên sẽ giúp chúng tôi tiến xa hơn trên hành trình thực hiện sứ mệnh đáp ứng nhu cầu chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ của người dân.”

Sự “lớn nhanh như thổi” của FPT Long Châu cho thấy quyết tâm và cam kết mạnh mẽ trong việc đầu tư xây dựng chuỗi bán lẻ các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ từ FPT Retail cùng những nền tảng công nghệ trong quản lý, đào tạo.

“Số hoá” trong quá trình vận hành và quản trị là điểm sáng nổi bật giúp FPT Long Châu mở rộng nhanh

Là thành viên của tập đoàn FPT, chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu có lợi thế rõ nét khi ứng dụng công nghệ, số hoá các quy trình để ứng dụng vào trong quản trị và vận hành các nhà thuốc. Theo bà Bạch Điệp, việc nâng cao tỷ lệ tự động hoá nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Hiện nay, FPT Long Châu là đơn vị bán lẻ dược phẩm tiên phong và duy nhất tại Việt Nam ứng dụng hệ thống “Đào tạo thực tế ảo” trong công tác giảng dạy, thực hành cho toàn bộ dược sĩ đứng quầy, nhằm đào tạo đội ngũ, đáp ứng nhanh nhu cầu mở rộng quy mô theo tốc độ hiện nay của họ.

Tất cả dược sĩ nhà thuốc Long Châu đều được tôi luyện tay nghề tư vấn thuốc “thực chiến” với ứng dụng “Thực hành Nhà thuốc Ảo” (Virtual Simulation Room). Đây là ứng dụng kết hợp bởi kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu của đội ngũ cố vấn là dược sĩ cấp cao của hệ thống Long Châu cùng ban công nghệ tập đoàn FPT. Nhờ đó, mọi hoạt động đào tạo tại Long Châu đều được triển khai liền lạc, không gián đoạn.

Việc số hoá công tác bán lẻ cũng được FPT Long Châu triển khai nhanh chóng khi tháng 10.2021 vừa qua, họ đã cho ra mắt website và Ứng dụng Nhà thuốc Long Châu, nhằm đáp ứng nhu cầu mua thuốc trực tuyến của người dân, giải quyết những hạn chế trong hoàn cảnh “sống chung với Covid”.

Mạnh dạn thuê mặt bằng phù hợp, có tiềm năng và nhanh chóng đưa vào hoạt động trong mùa dịch bệnh

Dược phẩm là mặt hàng có nhu cầu cao trong giai đoạn bùng phát dịch Covid, nhưng việc mở rộng quy mô chuỗi nhà thuốc trong thời gian đó là thách thức không nhỏ. Trong “nguy” có “cơ”, dịch bệnh cũng giúp cho Long Châu có cơ hội tìm kiếm mặt bằng phù hợp dễ dàng hơn.

Trên quan điểm hợp tác các bên cùng có lợi, Long Châu đã nhanh chóng tìm thuê nhiều mặt bằng trong suốt mùa dịch. Nhờ đó, ngay khi dịch bệnh được kiểm soát thì chuỗi nhà thuốc Long Châu đã nhanh chóng hoàn tất xây dựng, đưa thêm nhiều nhà thuốc vào hoạt động và đánh dấu nhà thuốc thứ 400 ngay trong tháng 12.2021.

Tri ân khách hàng, nhà thuốc FPT Long Châu thực hiện nhiều ưu đãi đặc biệt nhân dịp chào đón nhà thuốc thứ 400

Nhân dịp tròn 400 cửa hàng, Long Châu dành tặng phần quà cám ơn cho mọi đơn hàng trị giá từ 150.000 đồng. Ngoài ra, khi mua 1 món hàng trong danh sách khuyến mãi, khách hàng sẽ được nhận thêm 4 món quà khác từ Long Châu và những đơn hàng trên 400.000 đồng sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá 40.000 đồng cho đơn hàng lần sau, cùng hàng loạt ưu đãi khác từ các đối tác của Long Châu. Đây sẽ là cơ hội lớn để khách hàng có thể mua sắm những sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho mình và người thân một cách dễ dàng, an tâm.