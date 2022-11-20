Tìm đâu cho xa, loại thảo mộc ngon, bổ, rẻ, bán đầy tại chợ Việt này được giới y khoa tôn sùng là "thuốc quý" cho đường ruột khỏe mạnh

Sức khỏe 20/11/2022 10:04

Aloe Vera/ Nha đam có thể là một trong những thành phần lành mạnh nhất mà chúng ta có thể nghĩ đến khi nói về y học cổ truyền. Nếu bạn cắt một lá nha đam ra, bạn sẽ thấy một lớp gel trong mờ chứa một số đặc tính dinh dưỡng.

Theo các chuyên gia y tế, lô hội bao gồm các vitamin, enzym, khoáng chất, axit salicylic, axit amin, v.v., giúp mang lại lợi ích cho sức khỏe tổng thể của chúng ta. Trên thực tế, theo chuyên gia sức khỏe Ayurvedic, Tiến sĩ Ashutosh Gautam, nó cung cấp "chất dinh dưỡng đầy đủ" cho cơ thể tổng thể của chúng ta. Mặc dù nha đam có nhiều cách sử dụng khác nhau, nhưng nước ép được biết đến là cách tốt nhất có thể để tận hưởng những lợi ích của nó.

Tìm đâu cho xa, loại thảo mộc ngon, bổ, rẻ, bán đầy tại chợ Việt này được giới y khoa tôn sùng là 'thuốc quý' cho đường ruột khỏe mạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giải thích thêm về lợi ích của nước ép nha đam, chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Lovneet Batra đã chia sẻ một bài đăng trên Instagram và tuyên bố: "Nha đam thường được biết đến với tác dụng làm dịu vết cháy nắng, điều trị tình trạng da khô và chữa lành vết thương. Tuy nhiên, nha đam hiện đang được khám phá như một loại nguyên liệu trị bệnh đường ruột."

Nha đam chứa nhiều enzym giúp điều chỉnh quá trình trao đổi chất và loại bỏ các vấn đề như táo bón, mất nước, v.v. Chuyên gia dinh dưỡng Batra đã chỉ ra thêm ba lợi ích chính của nước ép lô hội đối với sức khỏe đường ruột của chúng ta.

Đây là 3 lý do để uống nước ép lô hội vì sức khỏe đường ruột của bạn:

1. Được sử dụng như Prebiotic

Tìm đâu cho xa, loại thảo mộc ngon, bổ, rẻ, bán đầy tại chợ Việt này được giới y khoa tôn sùng là 'thuốc quý' cho đường ruột khỏe mạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nha đam bao gồm acemanane, glucomannan, polyme mannose (accemannose), vitamin A, vitamin B1, B6 và vitamin C, v.v., có thể được sử dụng như một loại prebiotic để duy trì vi khuẩn 'tốt' trong ruột của bạn.

2. Điều hòa nhu động ruột

Tìm đâu cho xa, loại thảo mộc ngon, bổ, rẻ, bán đầy tại chợ Việt này được giới y khoa tôn sùng là 'thuốc quý' cho đường ruột khỏe mạnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nha đam bao gồm aloin, được biết là có tác dụng nhuận tràng. Aloin kích thích sự co bóp của ruột kết và giảm sự hấp thụ nước trong ruột, từ đó làm mềm và làm mềm phân, giúp giảm táo bón

3. Giảm viêm ruột

Lô hội cũng có tác dụng chống viêm và giảm đau, có thể giúp làm giảm các triệu chứng tiêu hóa khác.

Tìm đâu cho xa, loại thảo mộc ngon, bổ, rẻ, bán đầy tại chợ Việt này được giới y khoa tôn sùng là 'thuốc quý' cho đường ruột khỏe mạnh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên đưa nha đam vào chế độ ăn uống của bạn để tiêu hóa và trao đổi chất khỏe mạnh. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, điều độ là chìa khóa quan trọng khi tiêu thụ bất kỳ thực phẩm nào. Nếu bạn quan tâm đến việc bổ sung nước ép lô hội cho chế độ điều trị bệnh đường ruột của mình, thì việc này phải luôn được thực hiện dưới sự giám sát của chuyên gia.

Theo NDTV

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