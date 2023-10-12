Một kết quả nghiên cứu đã được công bố cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) có thể sử dụng mô não thực tế để dự đoán khi nào một người sẽ chết.

Sự khác biệt giữa tuổi sinh học và tuổi vật lý cũng liên quan đến sự lão hóa của não, một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể. Điều này là do bộ não lão hóa trải qua những thay đổi về cấu trúc và tế bào có thể làm tăng khả năng dễ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer. Nếu bộ não già đi nhanh chóng thì tuổi thọ chắc chắn sẽ bị rút ngắn lại. Kết quả nghiên cứu đã được công bố cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) có thể sử dụng mô não thực tế để dự đoán khi nào một người sẽ chết. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Acta Neuropathologica, các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Mount Sinai ở New York, Mỹ, đã phát triển "HistoAge", phương pháp lần đầu tiên sử dụng AI để dự đoán tuổi chết của con người. Thuật toán, dựa trên thành phần tế bào của các mẫu mô não người, có độ chính xác trung bình trong vòng 5,45 năm.

Ảnh minh họa: Internet Để phát triển thuật toán ước tính tuổi não, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra một bộ sưu tập khoảng 700 hình ảnh slide được số hóa có chứa các mặt cắt ngang vùng đồi thị từ những người hiến não lớn tuổi. Hồi hải mã - một cấu trúc quan trọng của não bộ, liên quan đến cả lão hóa não và các bệnh thoái hóa thần kinh liên quan đến tuổi tác. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã đào tạo một mô hình học máy để ước tính tuổi của một người khi chết chỉ dựa trên phần số hóa. Sau đó, sự khác biệt giữa độ tuổi được mô hình dự đoán và độ tuổi thực tế được sử dụng để suy ra mức độ tăng tốc của quá trình lão hóa não.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, so với các biện pháp tăng tốc lão hóa truyền thống, "HistoAge" cho thấy mối tương quan mạnh mẽ hơn với mức độ tổng hợp protein và sự thoái hóa bất thường của suy giảm nhận thức, bệnh mạch máu não và bệnh Alzheimer. Ảnh minh họa: Internet Các nhà nghiên cứu cho biết: "HistoAge đưa ra một mô hình hoàn toàn mới để đánh giá sự lão hóa và thoái hóa thần kinh của con người, có thể dễ dàng triển khai trên quy mô lớn trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu lâm sàng và chuyển đổi. Cách tiếp cận này cung cấp cái nhìn sâu sắc về những thay đổi tế bào gây ra các bệnh thoái hóa". Tiến sĩ Crary của Bệnh viện Mount Sinai cho biết: "Mô hình HistoAge có thể cho phép chúng tôi khám phá các khía cạnh nguyên nhân quan trọng của các bệnh suy nhược não như bệnh Alzheimer. Chúng tôi không chỉ có thể phát hiện ra các gen làm trầm trọng thêm quá trình lão hóa mà còn có thể phát hiện ra các yếu tố nguy cơ môi trường khiến não bộ của một người già đi nhanh hơn".

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