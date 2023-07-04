Chị Đ.T.P (38 tuổi) vào viện vì đau bụng vùng chậu dưới rốn dữ dội kèm đi ngoài ra máu. Trước đó, chị sử dụng phương pháp thụt tháo cà phê hai lần, mỗi lần cách nhau một tuần. Đến lần thứ ba, người phụ nữ thấy đau dữ dội vùng bụng dưới kèm chảy máu qua hậu môn.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 4/7, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khoa Phẫu thuật tiêu hóa - Gan mật tụy của bệnh viện vừa phẫu thuật trường hợp vỡ trực tràng do thải độc (detox) bằng phương pháp thụt tháo cà phê .

Quá trình phẫu thuật ghi nhận tổn thương vỡ trực tràng 1/3 dưới gây áp xe khoang sau phúc mạc. Kíp phẫu thuật đã khâu chỗ vỡ trực tràng, đồng thời dẫn lưu khoang sau phúc mạc và làm hậu môn nhân tạo đoạn đại tràng Sigma.

Thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, chụp cộng hưởng từ cho thấy, hình ảnh tụ dịch khí khoang sau phúc mạc, nghi ngờ vỡ trực tràng. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu để xử lý tổn thương.

Sau 14 ngày, bệnh nhân xuất viện và đã ăn uống, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên chị P. sẽ phải chịu một cuộc phẫu thuật nữa sau vài tháng để đóng lại hậu môn nhân tạo.

Dẫn tin từ báo Hà Nội Mới, các bác sĩ khuyến cáo, hiện nay, cộng đồng mạng đang lan truyền phương pháp thải độc (detox) - thụt cà phê qua đường hậu môn nhằm mục tiêu “làm sạch” đại tràng - được cho là có nhiều tác dụng như chống táo bón, trị bách bệnh.

Thải độc bằng phương pháp tháo thụt cà phê nguy hại khôn lường - Ảnh: Báo Hà Nội Mới

Tuy nhiên, trên thực tế, việc bơm cà phê vào hậu môn sẽ làm trực tràng bị giảm kích thích, lâu dài làm mất phản xạ của trực tràng, không thụt cà phê là không đại tiện được. Đồng thời, việc mất phản xạ của trực tràng cũng làm tăng nguy cơ vỡ trực tràng trong những lần thụt tháo sau do bơm quá nhiều vì không bơm bệnh nhân không còn cảm giác buồn đại tiện.

Không những vậy, theo nhiều báo cáo khoa học, hiện không có bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào cho thấy detox (thải độc) hoặc làm sạch thực sự loại bỏ độc tố khỏi cơ thể hoặc cải thiện sức khỏe. Ngoài ra, các quy trình làm sạch đại tràng hoặc thụt rửa - một phương pháp giải độc phổ biến có thể có tác dụng phụ.

Viện Nghiên cứu ung thư Hoa Kỳ - U.S. National Cancer Institute đã có báo cáo về 3 trường hợp tử vong có thể liên quan đến việc thụt cà phê. Các tạp chí y khoa uy tín như: Endoscopy, American Journal of Gastroenterology, Mayoclinic, cũng thông báo trên trang của họ về việc làm sạch ruột có thể gây hại, bỏng trực tràng, thậm chí tử vong…

Chính vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, thay vì áp dụng các phương pháp không chính thống, mỗi người nên tự bảo vệ hệ tiêu hóa bằng cách uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây, rau củ… Đồng thời, hạn chế bia rượu, thịt đỏ, đồ ăn nhiều dầu mỡ. Thường xuyên vận động cũng giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn mỗi ngày.