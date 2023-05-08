Thường xuyên mệt mỏi, chán ăn và nôn ói, cô gái trẻ tá hỏa phát hiệu tiểu đường khi đi khám bệnh

Sức khỏe 08/05/2023 17:29

Vừa qua, các bác sĩ đã cứu chữa thành công cho một bệnh nhân 27 tuổi bị biến chứng nặng do bệnh tiểu đường.

Bệnh nhân tên là N.H.X.P. (27 tuổi, ngụ tại Cần Thơ), chị P. nhập viện trong tình trạng mệt người, đau bụng, nôn ói, chán ăn, khát nước, tiểu nhiều và rối loạn tri giác. Người nhà cho biết cách đây 3 tháng chị P. đã có dấu hiệu sụt cân và khát nước, thường xuyên nôn ói.

Theo thông tin từ Thanh Niên Online, bệnh nhân được chẩn đoán tiểu đường loại 1, type 1, nhiễm toan ceton, suy thận cấp, rối loạn lipid máu.

Thường xuyên mệt mỏi, chán ăn và nôn ói, cô gái trẻ tá hỏa phát hiệu tiểu đường khi đi khám bệnh - Ảnh 1
 Chỉ mới 27 tuổi, bệnh nhân đã mắc đái tháo đường loại 1 - Ảnh: Internet.

Ngay sau đó, bệnh nhân được hội chẩn cấp 2 và nhanh chóng chuyển sang khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (ICU) điều trị, bù dịch theo phác đồ, kiểm soát đường huyết bằng insulin qua bơm tiêm điện, bù bicarbonat, nâng tổng trạng, theo dõi đường huyết, nước tiểu và điện giải mỗi giờ.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh táo, hết nôn ói, ăn uống được, giảm khát và tiểu nhiều, đường huyết dần ổn định và được chuyển lên khoa Nội tiết điều trị tiếp tục. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, được theo dõi tái khám định kỳ.

Các chuyên gia chia sẻ trước đây bệnh tiểu đường thường gặp ở người cao tuổi, nhưng gần đây tỷ lệ mắc bệnh ở nhóm người trẻ tuổi ngày càng tăng, đặc biệt là độ tuổi dưới 45. Bác sĩ An khuyến cáo, người dân cần có lối sống lành mạnh, kiểm soát chế độ ăn và cân nặng, thường xuyên đi kiểm tra đường huyết tối thiểu 6 tháng/lần, tránh biến chứng nguy hiểm.

Cũng theo VTV News, một thực trạng đáng báo động nữa đó là độ tuổi mắc đái tháo đường ở nước ta đang ngày càng trẻ hóa. Ngoài yếu tố di truyền, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, đó là chế độ ăn uống không khoa học, dẫn đến thừa năng lượng, béo phì - những căn nguyên khiến bệnh tiểu đường dễ bộc phát, khó điều trị.

Thường xuyên mệt mỏi, chán ăn và nôn ói, cô gái trẻ tá hỏa phát hiệu tiểu đường khi đi khám bệnh - Ảnh 2
 Độ tuổi mắc bệnh đái tháo đường đang ngày càng rẻ hóa và đáng báo động - Ảnh: Internet.

Nguyên nhân chính gây ra tiểu đường type 2, chiếm đến 95% tổng số ca mắc tiểu đường, là do tình trạng suy tuyến tụy và cơ thể kháng hormone Insulin. Trong khi đó, nếu hấp thụ quá nhiều các loại đồ ăn không lành mạnh, đồ ngọt sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến thừa năng lượng, béo phì, gây áp lực lên tuyến tụy, từ đó dẫn đến tiểu đường.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, người trưởng thành không nên dùng quá 25g đường mỗi ngày, tương đương 5 thìa cà phê. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu, mỗi người Việt Nam hiện dùng tới 46 gam đường mỗi ngày, bao gồm sử dụng đường trực tiếp hoặc hấp thụ qua các loại thực phẩm chứa đường.

Độ tuổi mắc tiểu đường càng trẻ hóa, đồng nghĩa người bệnh sẽ càng có nhiều năm phải sống chung với bệnh. Đối với phụ nữ, tiểu đường sớm gây ảnh hưởng đặc biệt đến chức năng sinh sản, thai nhi. Đối với nam giới, tiểu đường sớm sẽ gây suy giảm khả năng lao động.

Theo các bác sĩ, dù điều trị tiểu đường bằng bất cứ phương pháp hay loại thuốc gì, người bệnh vẫn phải thay đổi chế độ ăn uống, tập luyện thì mới đem lại kết quả.

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