Thường xuyên buồn ngủ là dấu hiệu cảnh báo điều gì?

Sức khỏe 20/12/2020 11:11

Nếu bạn đã ngủ đủ mà vẫn thường xuyên buồn ngủ bất kể đêm hay ngày, diễn ra trong thời gian dài thì có thể bạn đã gặp phải một số bệnh nguy hiểm. Cùng tìm hiểu!

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Đa số chúng ta đôi khi sẽ cảm thấy buồn ngủ, ngủ gật vào ban ngày mặc dù đã ngủ rất nhiều trước đó. Đây là một hiện tượng khá bình thường do áp lực công việc và học tập hiện nay khá lớn. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên buồn ngủ, ngủ rất nhiều nhưng vẫn luôn gà gật thì nên cẩn thận. Dưới đây là một số nguyên nhân có thể khiến bạn thường xuyên cảm thấy buồn ngủ.

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Thường xuyên buồn ngủ là dấu hiệu cảnh báo điều gì?- Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên buồn ngủ do đâu?

Nếu bạn hay thiếu ngủ, mất ngủ thì việc thường xuyên buồn ngủ và mệt mỏi vào ban ngày được xem là bình thường. Tuy nhiên, có nhiều người hay ngủ gật, buồn ngủ bất kể ngày hay đêm dù đã ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, thậm chí hơn thế. Nếu hiện tượng này kéo dài, liên tục thì có thể bạn đã gặp phải một số bệnh lý sau:

Mất ngủ kinh niên

Theo các chuyên gia, nếu phần lớn thời gian trong ngày cảm thấy buồn ngủ thì có thể đó là triệu chứng của mất ngủ, căng thẳng. Bệnh này sẽ khiến bạn cảm thấy rất thèm ngủ vào ban ngày nhưng không tài nào ngủ được vào ban đêm. Thời gian ngủ ngày kéo dài trên 60 phút cũng là dấu hiệu cảnh báo tình trạng không ổn đối với giấc ngủ và sức khỏe của bạn.

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Mất ngủ kinh niên khiến bạn thường xuyên cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đối phó với chứng bệnh mất ngủ kinh niên nhưng không hề dễ dàng, sức khỏe suy kiệt, thậm chí còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới não bộ và thần kinh.

Suy tuyến giáp

Tuyến giáp là một tuyến nhỏ nằm ở cổ, có chức năng điều khiển quá trình trao đổi chất, vận chuyển thực phẩm thành năng lượng cung cấp cho toàn bộ cơ thể, giúp cơ thể luôn tỉnh táo, khỏe mạnh. 

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Suy tuyến giáp khiến cơ thể thiếu năng lượng, mệt mỏi, uể oải - Ảnh minh họa: Internet

Khi tuyến giáp hoạt động kém hiệu quả, sự trao đổi chất bên trong cơ thể sẽ bị rối loạn ít nhiều, không đủ năng lượng cung cấp cho cơ thể, khiến bạn cảm thấy uể oải, mệt mỏi và thường xuyên buồn ngủ cho dù là ngày hay đêm.

Trầm cảm

Ngày nay, trầm cảm được xem là một căn bệnh xã hội phổ biến, ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày, cảm nhận về bản thân cũng như những người xung quanh. Một số người mắc bệnh trầm cảm có thể tự khỏi mà không cần điều trị, tuy nhiên đa số đều cần tiếp nhận điều trị về tâm lý.

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Trầm cảm khiến cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Lý do gây ra trầm cảm đa phần là vì những áp lực trong cuộc sống như công việc, tiền bạc, biến cố, suy nghĩ, lo âu,… Biểu hiện rõ ràng ở những người bị trầm cảm là cơ thể luôn trong trạng thái buồn ngủ, mệt mỏi, đầu óc mơ hồ. Điều này sẽ làm giảm năng lượng, đảo lộn giờ giấc nghỉ ngơi, ăn uống và các vấn đề về trí nhớ, cảm xúc, sự tập trung.

Thiếu máu

Tại sao thường xuyên buồn ngủ? Thiếu máu là một chứng bệnh phổ biến hiện nay do chế độ dinh dưỡng không hợp lý kết hợp với cách chế biến không khoa học. Tình trạng thiếu máu khiến hệ thần kinh và não bộ không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cần thiết để duy trì hoạt động của cơ thể ở trạng thái bình thường, gây ra hiện tượng thường xuyên buồn ngủ, mệt mỏi, lờ đờ, thiếu tập trung,…

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Thiếu máu khiến cơ thể thường xuyên mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Cách cải thiện chính là uống bổ sung sắt và ăn các loại thực phẩm giàu sắt như thịt bò, gan, ngũ cốc nguyên hạt,…

Viêm khớp dạng thấp

Bệnh này xảy ra khi hệ thống miễn dịch bên trong cơ thể chống lại chính nó đồng thời tấn công các khớp khỏe mạnh, đôi khi khiến xương và sụn không thể phục hồi. Viêm khớp dạng thấp thường gây nên những cơn đau, nhất là vào ban đêm khiến bạn ngủ không ngon, mất ngủ. Hậu quả là bạn sẽ cảm thấy thiếu năng lượng, mệt mỏi, ăn không ngon, hay buồn ngủ, đau khớp.

Bệnh về gan

Dù đã ngủ nhiều nhưng vẫn mất ngủ có thể là biểu hiện của bệnh lý về gan. Nếu gan bị tổn thương, khả năng dự trữ khoáng chất, vitamin và sản xuất protein mới cho cơ thể, tạo ra năng lượng của gan sẽ bị suy giảm. Vì vậy, những người có gan bị tổn thương thường cảm thấy buồn ngủ dù là ngày hay đêm.

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Thường xuyên buồn ngủ có thể là biểu hiện bệnh về gan - Ảnh minh họa: Internet

Thiểu năng tuần hoàn não

Đây là bệnh xảy ra khi các mạch máu sau gáy bị chèn ép, khiến máu chảy về não không đủ, tích lũy các chất thải trong mô, lâu sẽ ức chế hệ thần kinh. Triệu chứng dễ nhận biết nhất là đêm khó ngủ nhưng ban ngày luôn lơ mơ, gà gật. Bên cạnh đó, người bệnh có thể bị đau đầu, chóng mặt, ù tai, hoa mắt, khó tập trung,… Vì vậy, nếu thấy có các triệu chứng này thì nên đi khám ngay.

Trên đây là những thông tin giúp bạn biết được hiện tượng thường xuyên buồn ngủ cảnh báo điều gì. Mong rằng qua bài viết, bạn sẽ có thể kiến thức để tự chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mình!

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