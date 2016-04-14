Thương hiệu Đông trùng hạ thảo HIMA chính thức sử dụng tem chống hàng giả

Đông trùng hạ thảo (ĐTHT) là sản phẩm rất tốt cho sức khỏe và nhằm bảo vệ người tiêu dùng, tránh trường hợp mua phải hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng, Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo HIMA xin gửi đến quý khách hàng cách nhận biết sản phẩm ĐTHT HIMA chính hãng thông qua tem chống hàng giả.

Để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, người tiêu dùng nên chọn mua các sản phẩm có dán tem chống hàng giả của Công ty Đông trùng hạ thảo HIMA. Trước khi mua hàng cần kiểm tra kỹ, đảm bảo tem không bị rách, lớp phủ cào còn nguyên vẹn.

Khách hàng xác thực sản phẩm chính hãng HIMA bằng cách cào lớp nhũ bạc để thấy dãy ký tự trên tem, nhắn tin đến tổng đài 7039 theo cú pháp XT [dấu cách] [mã số] hoặc truy cập vào website Felix nhập mã số, khách hàng cũng có thể quét mã QR trực tiếp trên điện thoại có cài ứng dụng Felix thì hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả xác thực cho khách hàng. Thao tác này sẽ giúp quý khách hàng yên tâm hơn khi lựa chọn mua sản phẩm ĐTHT HIMA mà không lo hàng giả, hàng kém chất lượng.

Nhân dịp chào mừng năm mới Bính Thân 2016, Công ty Đông trùng hạ thảo HIMA xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi lên tới hàng tỷ đồng với nhiều giải thưởng hấp dẫn có giá trị cao.

Theo đó, khi mua bất kì sản phẩm nào của thương hiệu Đông trùng hạ thảo HIMA, quý khách hàng sẽ có cơ hội trúng nhiều giải thưởng có giá trị lớn bao gồm 68 chiếc điện thoại Iphone6s Plus, 86 đồng hồ theo dõi sức khỏe Smartwatch Samsung Galaxy Gear S2, 686 vòng đeo tay ổn định huyết áp Nhật Bản,…cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác. Chương kéo dài từ nay cho đến ngày 19/06/2016.



Lưu ý: Người trúng thưởng cần cung cấp số điện thoại đã sử dụng để xác thực tem (số điện thoại dùng để đăng ký tài khoản trên App Felixvn, Website Felix; số điện thoại dùng để nhắn tin SMS) cho bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty HIMA đối chiếu khi trao thưởng.Trong thời gian áp dụng chương trình khuyến mãi, tem chống hàng giả của Công ty HIMA cũng sẽ được tích hợp mã số trúng thưởng may mắn (tem 2 trong 1). Quý khách hàng chỉ cần cào lấy mã số xác thực qua ứng dụng Felix trên điện thoại, xác thực bằng tin nhắn đến tổng đài 7039 (3000 đồng/sms) hoặc xác thực qua website Felix. Khách hàng muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ tổng đài 1900 545 540.

Do hệ thống Felix cho phép xác thực tem nhiều lần để phân biệt hàng chính hãng nên chỉ người xác thực tem lần đầu tiên mới là chủ nhân hợp pháp của tem được trúng thưởng. Hệ thống sẽ ghi nhận thông tin xác thực mã của người đầu tiên (số điện thoại nếu xác thực qua SMS, tài khoản đăng nhập nếu xác thực và rút thăm may mắn qua App và Website)

Đối sánh khi nhận giải thưởng:

Người trúng thưởng cần cung cấp số điện thoại đã sử dụng để xác thực tem (số điện thoại dùng để đăng ký tài khoản trên App Felixvn, Website Felix; số điện thoại dùng để nhắn tin SMS) cho Hima đối chiếu khi trao thưởng.

Khuyến cáo: Hima yêu cầu người trúng thưởng mang theo sản phẩm có tem họ đã xác thực và bắt buộc phải mang theo số điện thoại đã sử dụng để xác thực hoặc đăng ký tài khoản xác thực và rút thăm may mắn.



Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo HIMA xin cảm quý khách hàng đã tin dùng sản phẩm của HIMA và kính chúc quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

CÔNG TY CP ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

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