Tình cờ nghe bạn đồng nghiệp giới thiệu, tôi lần đường tìm về khu 4, xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ giữa một ngày đông hanh hao gió bắc, nơi xuất hiện tin đồn về một phụ nữ dùng thuốc lá nam mà khỏi bệnh ung thư tử cung . Người phụ nữ ấy là chị Nguyễn Thị Ngà trạc tuổi 40, là bệnh nhân của lương y Lang Thị Quynh.

Nhà neo người, chị gượng dậy nhờ người vào Thanh Hóa tìm nhà lương y Lang Thị Quynh mang theo tất cả giấy tờ về bệnh tật, cùng niềm hy vọng sống mong manh. Một vài ấm thuốc ban đầu bệnh có dấu hiện giảm, dần dà chị ăn được cơm và ngủ ngon giấc, không bị hành hạ bởi những cơn đau từ khối u quái ác. Rồi chị được hồi sinh như một phép màu. Đến nay không ai nghĩ chị mắc bệnh ung thư, bởi người chị hoạt bát, nhanh nhẹn, ngày thường vẫn làm việc đồng áng.

Kể chuyện, chị Ngà cầm khư khư tờ giấy kết luận của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) mà gần hai năm trước đó là giấy báo tử - chị bị ung thư tử cung giai đoạn 3. Ngày ấy, chị hoang mang suy sụp, phía trước là cả một bầu trời u ám không lối thoát. Mặc dù đã được bác sỹ phẫu thuật cắt bỏ khối u rồi chuyền hóa chất, nhưng bệnh không tiến triển là bao, chị ngày một xanh xao, vàng vọt, quằn quại trong những cơn đau. Trong lúc gia đình chuẩn bị lo hậu sự thì chị biết được tin về bài thuốc nam gia truyền của lương y Lang Thị Quynh qua những bài báo trên mạng Internet.

Chị Nguyễn Thị Ngà (khu 4, xã Đồng Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ) nhờ thuốc lá nam bà Quynh dã khỏi bệnh ung thư tử cung.

Chị tâm sự: "Thuốc nam của bà Quynh cứ như thuốc tiên vậy. Bà Quynh là người đã thêm một lần nữa sinh ra tôi ở cõi đời này. Nhà báo còn lưỡng lự, cứ in số điện thoại của tôi để mọi người cùng xác minh, 0962011676”".

Trong câu chuyện về bệnh nhân ung thư may mắn thoát án tử, tôi còn được nghe người dân thôn 3 xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) kể vanh vách về một phụ nữ trong thôn bị ung thư nhưng sống được thần kỳ. Họ nói, chị ngấp ngía miệng lỗ rồi mà được sống lại nhờ thuốc lá nam. Đó là chuyện của chị Chu Thị Tuyết cách đây gần 7 năm trước.

Chị Tuyết sụt sùi nước mắt kể lại: “Ngày ấy tôi bị vỡ u nang cổ tử cung, được giới thiệu ra Bệnh viện Bạch Mai, rồi Bệnh viện K (Hà Nội). Hơn 2 tháng điều trị không có hy vọng, bệnh viện trả về chờ chết. Trong cơn tuyệt vọng, may sao có người mách thuốc bà Quynh, tôi uống hết 3 ấm thuốc sắc trong hơn 10 ngày thấy cơn đau dịu đi. Kiên trì trị bệnh hơn 4 tháng trời chỉ bằng những ấm thuốc đó, tôi không còn cảm giác của đau đơn, sức khỏe bình phục”.

Giấy kết luận của bệnh viện Bạch Mai Hà Nội chị Ngà bị ung thư.

Khi khỏi bệnh, vợ chồng chị Tuyết lỉnh kỉnh quà cáp lên tận nhà để cảm ơn, nhưng bà không nhận. Chị xin nhận bà là người mẹ của mình. Bởi đối với chị, bà Quynh đã là người mẹ thứ 2 sinh ra mình.

Cụ bà gần 90 tuổi khỏi bệnh ung thư

Gặp những bệnh nhân ung thư, tôi có cơ hội chiêm nghiệm thêm nhiều điều hay, lẽ phải. Đó là những quan niệm sống nhân văn, sự cho đi và nhận lại, mầm ác và hướng thiện...từ chính những con người may trở về từ cõi chết. Và tôi kịp nhận ra những khẳng định của tiền nhân về sự kì diệu của những vị thuốc lá nam của người nước Nam.

Xứ dừa Bến Tre xanh ngắt một màu, nơi có con sông Tiền uốn lượn muôn đời chảy mãi, bồi lắng phù sa cho ruộng đồng trù phú. Ở gần chợ Thạnh Phú (ấp Thạnh Hòa, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú) có bà Nguyễn Thị Sành là bệnh nhân ung thư may mắn gặp phép màu.

Năm nay bà Sành đã 89 tuổi nhưng minh mẫn, hoạt bát, ngày thường vẫn luôn tay với công việc ruộng, vườn, khác hẳn với hơn một năm trước, khi bà bị đau ở vùng bụng dưới, trướng bụng, xuất huyết âm đạo. Ngày ấy, đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre thì bà được phát hiện bệnh ung thư tử cung giai đoạn cuối.

Bà nói chuyện chậm rãi, người cháu ngoại là Nguyễn Thị Hồng Cẩm nhanh nhẹn nói thay. Chị Cẩm là dược sỹ, có một hiệu thuốc Tây ở TP Bến Tre, trông dễ gần và mến khách. Chị kể: “Khi biết bệnh, người bà gầy nhom, không đủ sức khỏe để xạ trị hay phẫu thuật, nên gia đình tôi phải tìm đến các bài thuốc lá nam với hy vọng còn nước còn tát. Qua tìm hiểu trên mạng internet, gia đình biết đến thuốc nam Bà Quynh ở Thanh Hóa, rồi gọi điện lấy thuốc cho bà uống”.

Bà Nguyễn Thị Sành là bệnh nhân ung thư may mắn gặp phép màu.

“Thuốc nam của bà Quynh tác dụng rất nhanh như thuốc tiên vây đó. Uống khoảng 3 ấm đầu, bà không còn bị những cơn đau hành hạ nữa, bụng không còn trướng, bà ăn được, ngủ được. Dần rà, ngoại khỏi bệnh đến giờ” - chị Nguyễn Thị Hồng Cẩm cho biết.

Gặp bà lương y có vị “thuốc tiên”

Trở lại Thanh Hóa, mùi thơm ngào ngạt của những vị thuốc ở rừng dẫn tôi vào một con ngõ nhỏ ở khu 2, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân tìm gặp lương y Lang Thị Quynh. Trong căn nhà mới khang trang, bà Quynh thoăn thoắt thái, sao, rồi bốc những vị thuốc cho người bệnh. Đã 64 tuổi nhưng bà vẫn có nước da hồng hào, dáng người chắc khỏe, khuôn mặt phúc hậu và đôi mắt sáng đặt dưới vầng trán như nhiều suy tư, trăn trở. Gần cái tuổi "cổ lai hy", nhiều người đã an nhàn vui vầy bên con đàn cháu đống, còn bà nhiều hôm vẫn thức khuya dậy sớm, lặn lội trèo non lội suối để lấy cho được những vị thuốc từ rừng xanh núi thẳm. Bao năm qua, nụ cười của bệnh nhân đã cho bà khỏe thêm đôi chân, sáng thêm đôi mắt để tiếp tục xuyên rừng tìm thuốc.

Gần cả đời người hái thuốc hành nghề y, lương y Lang Thị Quynh đã cứu chữa cho nhiều người thoát khỏi lưỡi hái tử thần, trong số ấy có người ở ngoài Bắc, trong Nam. Bà nói: “Đi lấy thuốc vất vả nhưng vui lắm. Nhờ những bài thuốc ấy mà ngày càng có nhiều người khỏi bệnh. Nhìn người bệnh được chữa khỏi, trong đó có cả bệnh hiểm nghèo nhờ những bài thuốc ấy tôi vui lắm. Sức khỏe quý hơn vàng mà”.

Bà Lang Thị Quynh sinh ra ở tít tận làng Chiềng, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) nơi cùng sơn tận thủy. Đây là vùng núi cao chạm mây, khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp cho các loại cây dược liệu, cây thuốc nam sinh sôi nảy nở. Làng Chiềng cũng là nơi lưu giữ được nhiều bài thuốc quý trong dân gian. Từ tấm bé, bà đã theo mẹ lên rừng lấy thuốc cứu chữa bệnh cho dân nghèo, rồi được truyền lại nghề thuốc. Những bài thuốc từ rừng xanh núi thẳm ấy cứ theo người phụ nữ Thái ấy đến với người bệnh cho đến tận bây giờ.

Lương y Quynh không nhớ nghề thuốc nam của gia đình có từ bao giờ, chỉ biết rằng bà ngoại, cố ngoại của bà cũng đi lấy thuốc chữa bệnh. Số bệnh nhân được chữa khỏi bệnh là bao nhiêu cũng không nhớ, nhưng bà lại nhớ rõ tính năng của từng vị thuốc, màu lá cây thuốc đến độ nào mới hái, thời điểm để hái mỗi loại thuốc khác nhau...

Bà Quynh cho biết mình còn chữa được các bệnh: Xơ gan cổ trướng, dạ dày, bệnh xương khớp, bệnh thường gặp của phụ nữ...Dù tuổi đã cao, nhưng bà vẫn không ngại khó ngại khổ, dành công sức, vượt cả ngàn cây số thăm bệnh nhân. Và tới đây bà lại vào TP Hồ Chí Minh, nơi có những người bệnh đang mong mỏi.

Được nhiều người bệnh tin tưởng tìm đến, cơ sở thuốc nam gia truyền của lương y Lang Thị Quynh đã được Sở Y tế Thanh Hóa cấp phép thành lập Phòng chẩn trị Y học cổ truyền bà Quynh. Đó là một sự ghi nhận, nhưng với bà niềm vui lớn hơn là nụ cười của mỗi bệnh nhân./.

Thành Lê

Người bệnh quan tâm có thể liên lạc qua số điện thoại của bà Quynh: 02378 678 333 hoặc 098 66 60 111