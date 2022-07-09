Thiếu ngủ có thể làm tổn thương cơ thể bạn như thế nào?

Số lượng người trên khắp thế giới bị thiếu ngủ đã và đang là mối quan tâm của chính phủ các nước trong nhiều thập kỷ nay. Thiếu ngủ làm suy giảm khả năng suy luận theo cách hợp lý của một người và các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng lý do của chúng ta là cố gắng biện minh cho việc giảm số giờ đã ngủ. Chúng ta không chỉ trở nên gắt gỏng và khó khăn vào buổi sáng do ngủ quá ít, ham muốn tình dục của chúng ta bị ảnh hưởng, trí nhớ giảm và thậm chí việc quản lý cân nặng cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Trong khi ngủ, cơ thể chúng ta có cơ hội phục hồi và chữa lành, tích lũy năng lượng cho ngày hôm sau và sắp xếp cân bằng hóa học. Quản lý chất thải và thải độc tố cũng được kiểm soát tốt hơn trong khi chúng ta đang ngủ. Các chức năng nhận thức cần thời gian ngủ để giúp tăng cường các đường dẫn thần kinh. Hệ thống thần kinh trung ương bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chứng mất ngủ mãn tính và hệ thống miễn dịch của chúng ta bị tổn hại rất nhanh nếu không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Gần như mọi khía cạnh của cuộc sống lành mạnh đều yêu cầu một giấc ngủ thích hợp, không phải chỉ ngủ gật trên ghế dài hoặc chợp mắt nhanh trong phòng dành cho nhân viên. Chúng ta cần một giấc ngủ nghiêm túc mỗi đêm. Giấc ngủ ảnh hưởng đến hai loại hormone trong cơ thể chúng ta có ảnh hưởng rất lớn đến việc duy trì trọng lượng cơ thể. Leptin cho bạn biết khi nào bạn no và Ghrelin cho bạn biết khi nào bạn đói. Nếu không có giấc ngủ ngon, cơ thể bạn sản xuất nhiều Ghrelin hơn và như một chất kích thích sự thèm ăn, nó có thể giải thích cho việc ăn vặt lúc nửa đêm và cảm giác rằng bạn vẫn đói sau một bữa ăn lớn.

Trên thực tế, toàn bộ hệ thống nội tiết bị ảnh hưởng bởi giấc ngủ. Hormone tăng trưởng liên tục được điều chỉnh bởi tuyến yên và đối với trẻ em và thanh thiếu niên, hormone này rất cần thiết cho sự phát triển lành mạnh của khối cơ và sửa chữa các tế bào và mô đang phát triển. Bệnh tim mạch cũng có liên quan đến chứng mất ngủ mãn tính. Mặc dù trái tim của bạn không bao giờ thực sự ngủ nhưng nó sử dụng thời gian ngủ để giảm viêm trong mạch máu, giảm huyết áp và lượng đường trong máu.

Nguy cơ mất ngủ

Duy trì giấc ngủ ngon

Thiết lập và duy trì một thói quen ngủ lành mạnh là một công việc đòi hỏi sự siêng năng và sự kiên nhẫn không hề nhỏ. Đối với hầu hết chúng ta, cách chữa trị chứng thiếu ngủ là ngủ nhiều hơn, nhưng tất cả đều quá dễ dàng để quên rằng có những người phải vật lộn với chứng rối loạn như ngưng thở khi ngủ. Khi đường thở của một người bị hạn chế trong khi ngủ và khiến họ thức giấc thường xuyên, cần có sự hỗ trợ của một thiết bị để giúp họ dễ thở suốt đêm.

Đi ngủ vào cùng một giờ mỗi đêm và thức dậy vào cùng một giờ mỗi sáng sẽ giúp cơ thể bạn thiết lập một mô hình hoạt động. Tránh các chất kích thích như cà phê và thực phẩm bổ sung năng lượng vài giờ trước khi ngủ, đồng thời tập thể dục vào thời điểm sớm hơn trong ngày cũng sẽ giúp cơ thể bạn biết khi nào cần bắt đầu tất cả các hoạt động trong thời gian buồn ngủ.