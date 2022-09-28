Thích ăn đồ chua, chị em âm thầm phá hủy dạ dày và hệ miễn dịch mà không hề hay biết

Sức khỏe 28/09/2022 18:37

Thực phẩm chua như xoài, cóc, me, khế,... luôn là những món yêu thích của nhiều người đặc biệt là chị em phụ nữ. Nhưng liệu chị em có biết ăn nhiều sẽ có tác hại gì hay không?

Đồ chua dễ gây bệnh dạ dày

Nếu bạn ăn chua quá nhiều sẽ dễ bị đau dạ chức năng co bóp và tiêu hóa thức ăn của dạ dày cũng kém đi rất nhiều, các dịch vị và acid dạ dày tiết ra nhiều, dễ bị trào ngược dạ dày, gây nên bệnh ợ hơi ợ chua, buồn nôn. Đồ chua sẽ làm bạn bị  đau khi ăn quá đói hoặc quá no hay ăn phải các đồ lạ, bởi trong thành phần đồ chua có tính axit rất cao.

Nếu bạn ăn chua quá mức sẽ gây kích thích mạnh niêm mạc dạ dày, nhất là các vết viêm loét bị xót, bị tổn thương, dễ dẫn tới nhiễm trùng dạ dày gây bênh xuất huyết dạ dày ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Thích ăn đồ chua, chị em âm thầm phá hủy dạ dày và hệ miễn dịch mà không hề hay biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thiếu máu do ăn chua giảm cân

Ăn chua quá nhiều sẽ dẫn đến thiếu cân đối trong chế độ dinh dưỡng, cơ thể không nạp đủ những nguyên liệu, chất dinh dưỡng cần thiết để cấu tạo nên huyết tương và các huyết cầu thì có thể bị thiếu máu.

Nhất là phái nữ khi muốn giữ eo nghe mách bảo ăn chua để giảm béo thì nên dừng lại ngay để tránh gặp phải những hậu quả khôn lường.

Làm hệ miễn dịch suy yếu

Khi cơ thể của bạn có nồng độ axit hoặc nồng độ kiềm quá cao, hệ thống miễn dịch của bạn không thể sản xuất kháng thể để chống lại bệnh nhiễm trùng. Các bệnh nhiễm trùng có thể là cảm lạnh và cảm cúm, viêm màng não, nhiễm trùng da, viêm dạ dày…

Thích ăn đồ chua, chị em âm thầm phá hủy dạ dày và hệ miễn dịch mà không hề hay biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đồ chưa phá hủy men răng

Ăn chua quá mức còn làm men răng của bạn bị bào mòn nhanh, dễ sâu răng do lượng axit quá nhiều tiếp xúc với răng thường xuyên sẽ bào mòn men răng và khiến răng mất đi lớp bảo vệ, rất dễ bị sâu, răng sẽ chuyển màu vàng và có bề mặt thô nhám.

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Từ khóa:   sức khỏe dinh dưỡng ăn đồ chua gây hại

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