Đôi mắt bỗng nhiên trở nên thâm đen, cơ thể mệt mỏi và trông kém sắc khiến cho nhiều người lo ngại. Những quầng thâm quanh mắt ngày càng rõ rệt hơn làm bạn cảm thấy lo lắng. Vậy chúng ta hãy thử tìm hiểu xem thâm quầng mắt là biểu hiện của bệnh gì và nhanh chóng có biện pháp điều trị sao cho hiệu quả nhất nhé.

Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến việc bị thâm quầng mắt và cũng là biểu hiện có nhiều bệnh lý khác nhau. Tuy nó không gây nguy hiểm nhưng về lâu về dài thì gây hại đến sức khỏe của bạn.

Đôi khi chúng ta thường thấy đôi mắt hay có biểu hiện xấu như bị sưng phù, xuất hiện quầng thâm khiến đôi mắt trở nên không còn sức sống như xưa. Việc lo lắng vì đây là căn bệnh gì cũng đúng bởi chúng ta phải tìm ra nguyên nhân cũng như nhanh chóng điều trị tốt nhất.

- Thiếu ngủ, mất ngủ: Đây là bệnh lý đầu tiên cũng như và nguyên nhân chính gây nên trình trạng đôi mắt bị thâm quầng. Việc hay thức khuya, khó ngủ, múi giờ sinh học không đều đặn làm cho đôi mắt của bạn xuất hiện những quầng thâm xấu xí. Nếu như việc thiếu ngủ diễn ra liên tục thì không những bạn sẽ bị thâm quầng mắt nặng hơn mà cơ thể cũng càng mệt mỏi hơn.

- Ánh nắng mặt trời: Thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt thời là lý do khiến đôi mắt trở nên thâm đen hơn. Nắng mặt trời làm cho lượng sắc tố melanin dưới da tăng cao, do đó vùng da quanh mắt sẽ tạo ra những mảng màu tối, sẫm màu và nếu kéo dài thì biểu hiện sẽ càng rõ ràng hơn.

- Mắc bệnh về gan: Đôi mắt bị thâm quầng còn có thể là do bệnh lý về gan gây ra. Khi gan hoạt động không như bình thường, bị phù gan. Tuy tỷ lệ xuất hiện quầng thâm mắt ở người bị bệnh gan chỉ là 20% nhưng chúng ta cũng nên lưu ý và sớm thăm khám bác sĩ.

- Bệnh thận: Người mắc bệnh thận thường đôi mắt không có sức sống, xuất hiện quầng thâm đem quanh mắt.

Ngoài những biểu hiện bệnh của chứng thâm quầng mắt này, còn có nhiều nguyên nhân khác như chế độ ăn uống không đầy đủ, làm việc căng thẳng, tinh thần không thoải mái...

Cách điều trị bệnh thâm quầng mắt

Từ những nguyên nhân trên, bạn cần tìm ra cho mình biện pháp thích hợp nhất để duy trì vẻ đpẹ của đôi mắt. Đầu tiên, việc thay đổi chế độ sinh hoạt hằng ngày dường như là quan trọng nhất nếu như bạn muốn lấy lại vẻ đẹp quyến rũ của đôi mắt. Bạn cần ngủ đủ giấc, không thức khuya, chế độ ăn uống giàu canxi, vitamin và khoáng chất. Đồng thời không chỉ vậy, hãy giữ tinh thần thoải mái nhất để chăm sóc đôi mắt tốt nhất.

Ngoài ra, thâm quầng mắt là biểu hiện của nhiều loại bệnh lý nên bạn hãy uống thuốc để điều trị. Như vậy sẽ là biện pháp gián tiếp giúp đôi mắt trở lại trạng thái đẹp quyến rũ nhất.

Đồng thời sử dụng thực phẩm thiên nhiên sẽ hỗ trợ điều trị thâm quầng mắt nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Trị thâm quầng mắt bằng túi trà xanh

Trà xanh có khả năng tiêu độc rất tốt, không chỉ là loại bỏ độc tố từ bên trong, trà xanh còn là vị cứu tinh cho đôi mắt thâm quầng của bạn.

Bằng cách ngâm túi trà xanh trong đá lạnh rồi chườm lên mắt mỗi ngày là được.

Dùng dầu dừa bị thâm quầng mắt

Nhờ thành phần vitamin E cùng nhiều khoáng chất khác mà dầu dừa có khả năng phục hồi tế bào da bị tổn thương, làm mờ dần vết thâm đen, trả lại cho bạn đôi mắt đẹp cuốn hút nhất.

Hãy thoa đều lớp dầu dừa lên vùng da bị thâm quầng, giữ như vậy cho đến sáng hôm sau rồi rửa sạch bằng nước ấm.

Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng cà chua, dưa leo, muối, giấm, chanh, trứng gà.... để điều trị thâm quầng mắt tốt nhất. Duy trì đều dặn mỗi ngày là cách giúp bạn sớm lấy lại vẻ đẹp như xưa của đôi mắt.

Vậy là chúng ta đã biết thâm quầng mắt là biểu hiện của bệnh gì và cách điều trị ra sao. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích được nhiều cho bạn.