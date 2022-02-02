Tết rảnh rang thật đó, nhưng điều gì có thể xảy ra với cơ thể bạn nếu bạn ngủ quá nhiều

Sức khỏe 02/02/2022 01:15

Nhiều người trong chúng ta mơ về một đêm ngon giấc và một buổi sáng đẹp trời mà không có tiếng chuông báo thức. Có vẻ như tất cả những gì chúng ta cần là ngủ, và cuộc sống sẽ ngay lập tức trở nên tốt hơn khi chúng ta ngủ nhiều như chúng ta muốn. Tuy nhiên, giấc ngủ thực sự có thể biến từ bạn thành thù nếu chúng ta say mê nó mà không có bất kỳ giới hạn nào.

Dưới đây là những lý do tại sao ngủ quá nhiều có nhiều tác dụng phụ, vì vậy bạn có thể muốn xem xét lại việc ngủ nhiều có nên không nhé.

1. Bạn có thể cảm thấy kiệt sức mọi lúc.

Tết rảnh rang thật đó, nhưng điều gì có thể xảy ra với cơ thể bạn nếu bạn ngủ quá nhiều - Ảnh 1

 

Thật kỳ lạ, ngủ nhiều sẽ không khiến bạn cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Ngược lại, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và không muốn làm bất cứ điều gì. Thời lượng ngủ được khuyến nghị là từ 7-9 giờ đối với người lớn. Nếu bạn ngủ nhiều hơn thế, não của bạn có cảm giác bị mơ hồ, khiến bạn không thể tập trung .

2. Bạn có thể dễ bị đau đầu.

Tết rảnh rang thật đó, nhưng điều gì có thể xảy ra với cơ thể bạn nếu bạn ngủ quá nhiều - Ảnh 2

 

Đây là một dấu hiệu phổ biến của việc ngủ quên, nguyên nhân là do chất dẫn truyền thần kinh bị kích thích sai. Ngủ quá nhiều thường gây ra đau đầu kiểu căng thẳng nhiều hơn. Hơn nữa, nếu bạn ngáy, bạn có nhiều khả năng thức dậy với cơn đau đầu choáng váng. Một cuộc khảo sát cho thấy 60% người ngủ ngáy có xu hướng mắc chứng này.

3. Tình trạng bệnh mãn tính của bạn có thể xấu đi.

Tết rảnh rang thật đó, nhưng điều gì có thể xảy ra với cơ thể bạn nếu bạn ngủ quá nhiều - Ảnh 3

 

Thường xuyên ngủ quá nhiều làm trầm trọng thêm chứng trầm cảm mãn tính và các tình trạng khác, chẳng hạn như đau lưng. Ngoài ra, nếu bạn có xu hướng thở hổn hển vào ban đêm (còn được gọi là chứng ngưng thở khi ngủ ), bạn có thể nằm trên giường lâu hơn do chất lượng giấc ngủ kém. Kết quả là, tình trạng tim có thể trở nên tồi tệ hơn.

4. Bạn có thể cảm thấy dễ cáu giận.

Tết rảnh rang thật đó, nhưng điều gì có thể xảy ra với cơ thể bạn nếu bạn ngủ quá nhiều - Ảnh 4

 

Thay vì cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng, bạn có nhiều khả năng thức dậy với cảm xúc bực bội và ủ rũ. Thức dậy với cảm giác mệt mỏi và nhận ra rằng bạn không thể làm việc hiệu quả như mong muốn khiến tâm trạng của bạn bị ảnh hưởng và khiến bạn trở nên cáu kỉnh và tức giận.

5. Bạn có thể già sớm.

Tết rảnh rang thật đó, nhưng điều gì có thể xảy ra với cơ thể bạn nếu bạn ngủ quá nhiều - Ảnh 5

 

Không chỉ làm cho khuôn mặt của bạn già đi nhanh hơn mà còn cả não của bạn  hoạt động kém hơn. Ngủ quá nhiều gây ra các vấn đề về trí nhớ và khả năng tập trung. Ngoài ra, ngủ quên còn làm chậm quá trình trao đổi chất và gây tăng cân.

Chúng ta càng lớn tuổi, quá trình trao đổi chất diễn ra chậm hơn. Vì vậy hãy cân nhắc đến chất lượng giấc ngủ phù hợp nhé,

Theo Brightside

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