Tất tần tật kiến thức giúp bạn hiểu rõ về cách dùng và công dụng của hành tây

Hành tây thực phẩm thuộc họ Hành, khi chế biến có thể khiến mắt bị cay là do thành phần hợp chất trong hành có chứa lưu huỳnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia những hợp chất này là thành phần chính quyết định lợi ích của hành đối với sức khỏe. Vậy hành tây có lợi thế nào và cách ăn hợp lý là gì?

Hành tây có hương vị độc đáo, ngon miệng là do các hợp chất organosulfur. Thành phần này làm giảm lượng cholesterol xấu trong máu và phá vỡ các cục máu đông. Đây là lý do tại sao hành tây được gọi là 'chất làm tan máu'.

Hành tây cũng rất giàu quercetin, một trong những chất chống ung thư hiệu quả. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người theo chế độ ăn giàu chất này có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư phổi. Thành phần này cũng thúc đẩy quá trình tiết insulin cùng với các hợp chất organosulfur.

Ngoài ra, hành tây cũng là một loại thực phẩm rất tốt đối với bệnh nhân tiểu đường. Chúng còn rất giàu flavonoid và một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người tiêu thụ hành tây trong thời gian dài làm giảm khả năng mắc bệnh Alzheimer.

Đặc biệt, để hành tây cạnh giường có thể giúp bạn chữa chứng mất ngủ. Đây là do do thành phần allicin trong hành tây đóng vai trò như một chất an thần, giúp dễ ngủ hơn.

Một số điều cần lưu ý khi sử dụng hành tây

1. Nấu ăn

Hành tây tốt nhất là nên ăn sống, nhưng nếu nấu chín thì thành phần dinh dưỡng trong chúng cũng không hao hụt là bao. Khi xào với dầu, các chất dinh dưỡng có thể được hấp thụ tốt hơn và vị cay nồng sẽ giảm nhiều hơn. Tốt nhất là bạn nên cắt hành tây và ngâm trong nước khoảng 15 phút trước khi nấu. Các hợp chất organosulfur sẽ phản ứng với không khí và biến thành các enzym có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn cũng không nên ngâm ngâm hành tây đã thái quá lâu trong nước.

2. Tính hợp với thực phẩm

Allicin trong hành tây có khả năng giúp hấp thu vitamin B1. Nếu bạn xào với thịt lợn hoặc thịt bò, bạn sẽ được nạp vitamin B1 hiệu quả hơn, chúng còn giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp giảm mệt mỏi. Trong số các loại rau, cà chua và xà lách đều có nhiều chất vitamin rất thích hợp để làm món salad trộn hành tây thái mỏng.

3. Bảo quản

Khi chọn hành tây, bạn nên chọn củ nặng, không có phần nào bị mềm, da phải giòn, nhưng không được quá khô. Củ hành tây đã mọc mầm thường không tốt và nếu để hành tây ở nơi có độ ẩm cao chúng sẽ dễ bị thối. Tốt nhất bạn nên cho chúng vào túi lưới và treo ở nơi thoáng mát.

Theo Kormedi.com

Trẻ 5 - 11 tuổi nên và không nên ăn uống gì trước khi tiêm vắc xin Covid-19? Dưới đây, chuyên gia lưu ý một số món ăn, đồ uống mà trẻ 5-11 tuổi nên và không nên ăn trước tiêm vắc xin phòng Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tat-tan-tat-kien-thuc-giup-ban-hieu-ro-ve-cach-dung-va-cong-dung-cua-hanh-tay-463018.html