Tại sao miệng vẫn bốc mùi mặc dù vừa đánh răng xong? Đây là nguyên nhân

Sức khỏe 16/03/2022 18:00

Trước sự lo lắng của việc hơi thở có mùi, một nha sĩ nhận định mùi hôi xuất phát từ miệng này hầu hết liên quan đến việc vệ sinh răng miệng kém hoặc các bệnh lý trong khoang miệng

Nếu bạn nhận thấy hơi thở của mình có mùi khó chịu, rất có thể bạn đã mắc chứng hôi miệng. Mùi hôi xuất phát từ miệng này hầu hết liên quan đến việc vệ sinh răng miệng kém hoặc các bệnh lý trong khoang miệng.

Tại sao miệng vẫn bốc mùi mặc dù vừa đánh răng xong? Đây là nguyên nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Vì lý do này, chuyên gia đã đưa ra những nguyên nhân có thể gây ra chứng hôi miệng, cũng như những hậu quả có thể xảy ra khi mắc phải chứng bệnh này.

Nguyên nhân của chứng hôi miệng

Chuyên gia cho biết: "Chứng hôi miệng chủ yếu do các bệnh trong khoang miệng, chẳng hạn như sâu răng hoặc các bệnh về nướu như viêm nướu hoặc viêm nha chu".

Ngoài ra, hôi miệng có thể là kết quả của việc đánh răng và vệ sinh lưỡi kém. Sự tích tụ của cao răng và thức ăn còn sót lại trong khoang miệng sẽ gây ra chứng hôi miệng.

Tại sao miệng vẫn bốc mùi mặc dù vừa đánh răng xong? Đây là nguyên nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tiết ít nước bọt cũng là một nguyên nhân khiến cho hơi thở có mùi. Trường hợp này thường xảy ra ở người cao tuổi.

Các bệnh về đường tiêu hóa cũng có thể gây ra chứng hôi miệng. Tuy nhiên, không phải đối với tất cả các trường hợp. Ví dụ nếu trước đó có các bệnh lý như viêm dạ dày nặng, trường hợp này có thể khiến hơi thở có mùi hôi khó chịu.

Hậu quả của chứng hôi miệng và khuyến cáo

Tại sao miệng vẫn bốc mùi mặc dù vừa đánh răng xong? Đây là nguyên nhân - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Như chuyên gia đã nói, chứng hôi miệng có thể do các bệnh nha chu hoặc viêm nướu. Nếu không được điều trị sớm, có thể dẫn đến mất răng và các tình trạng nghiêm trọng khác.

Trong trường hợp vừa nêu, việc điều trị hôi miệng phải đồng thời với điều trị viêm nướu. Nên đến gặp nha sĩ (ít nhất hai lần một năm) để làm sạch vùng bị ảnh hưởng một cách chuyên nghiệp và sử dụng nước súc miệng thường xuyên.

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