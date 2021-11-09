Tại sao bạn nên ngủ nghiêng về phía bên trái?

Sức khỏe 09/11/2021 14:58

Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng việc ngủ nghiêng về bên trái có tác dụng rất tốt cho các bộ phận cơ thể của chúng ta.

Giấc ngủ là một trong những điều ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của bạn. Vậy nên, để có một giấc ngủ ngon và sâu, bên cạnh thời gian ngủ, tư thế nằm cũng góp một phần quan trọng cho tinh thần và thể chất. Các nhà nghiên cứu về giấc ngủ đưa ra lời khuyên nằm nghiêng bên trái là tư thế ngủ tốt nhất. Vậy hãy cùmg tìm hiểu xem điều này sẽ mang lại những lợi ích nào nhé!

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Làm giảm chứng ngáy ngủ

Bạn cảm thấy mệt mỏi khi nghe "bạn cùng giường" phàn nàn về tiếng ngáy của mình vào mỗi buổi tối. Vậy nên, bạn có thể kiểm soát điều này bằng cách ngủ nghiêng về phía bên trái. Khi bạn nằm ngửa, bạn sẽ ngáy to hơn. Bởi vì là do lưỡi, miệng và hàm của bạn hoàn toàn thư giãn khi bạn ngủ nên khi bạn nằm ngửa, điều này dẫn đến hiện tượng ngáy.

Chống lại chứng trào ngược axit

Ăn quá nhiều trước khi đi ngủ? Điều này có thể gây ra trào ngược axit suốt đêm. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng bạn nên ngủ nghiêng về bên trái có thể giúp giảm bớt cảm giác đó.

Mang lại lợi ích cho hệ tim mạch

Bạn có thể giảm bớt công việc của tim bằng cách ngủ nghiêng về bên trái. Nếu bạn ngủ như vậy, tim của bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc lưu thông máu khắp cơ thể.

Tốt cho phụ nữ mang thai

Phụ nữ khi mang thai thường được khuyên nên ngủ nghiêng về bên trái. Nếu bạn ngủ nghiêng về bên phải, tử cung của bạn sẽ ép vào gan của bạn.

Hỗ trợ hệ bạch huyết

Bạch huyết đảm nhiệm chức năng miễn dịch cho cơ thể nên có thể đào thải chất độc và các chất thải khác. Do đó, tắc nghẽn ở bất cứ đâu trong hệ bạch huyết cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Vậy nên, khi bạn nằm nghiêng về bên trái, điều này giúp cơ thể bạn lọc chất lỏng qua cơ thể nhanh chóng hơn.

Song, nếu nằm phía ngược lại, bạn có thể làm cho các hạch bạch huyết của bạn hoạt động chậm hơn.

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