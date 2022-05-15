Tác dụng phụ của 4 loại thuốc sau đây khiến bạn mệt mỏi không thôi

Sức khỏe 15/05/2022 09:37

Dù là thuốc được kê đơn theo chỉ định của bác sĩ hay thuốc không kê đơn thì vẫn dùng cho mục đích bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, một vài loại thuốc có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn như mệt mỏi và buồn ngủ. Cùng tìm hiểu những loại thuốc có thể khiến bạn rơi vào tình trạng này nhé.

1. Thuốc chống trầm cảm

Tác dụng phụ của 4 loại thuốc sau đây khiến bạn mệt mỏi không thôi - Ảnh 1

Thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI) là thuốc chống trầm cảm mà nhiều người bệnh hay dùngLoại thuốc này làm giảm chứng trầm cảm bằng cách điều chỉnh serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh trong não, thực tế thì chất này còn có tác dụng gây buồn ngủ. 

Mặc dù SSRIs ít gây mệt mỏi hơn so với thuốc chống trầm cảm ba vòng, nhưng chúng vẫn gây ra trạng thái buồn ngủ và mệt mỏi. Nếu bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tốt hơn bạn nên uống thuốc trước khi đi ngủ. Nếu bạn dùng thuốc vào ban đêm và bạn vẫn cảm thấy choáng váng vào ngày hôm sau, bạn có thể hỏi ý kiến ​​bác sĩ và đổi thuốc. 

2. Thuốc kháng histamine

Nếu bạn bị dị ứng, bạn sẽ dùng thuốc kháng histamine. Thuốc này cũng có thể gây ra chứng buồn ngủ. Thuốc kháng histamine ban đầu được sử dụng như một dạng thuốc ngủ. Thuốc kháng histamine làm giảm các triệu chứng như ngứa, hắt hơi và sổ mũi. 

Tuy nhiên, histamine tăng cường năng lượng và cũng góp phần vào làm cho chức năng não hoạt động trơn tru. Dùng thuốc kháng histamine có thể làm giảm các phản ứng dị ứng, nhưng nó cũng làm giảm hoạt động của não, có thể dẫn đến buồn ngủ. 

3. Thuốc cao huyết áp

Tác dụng phụ của 4 loại thuốc sau đây khiến bạn mệt mỏi không thôi - Ảnh 2

Số bệnh nhân tăng huyết áp ngày càng gia tăng do lười vận động, ăn uống không lành mạnh, căng thẳng. Do đó, nhiều người lớn đang điều trị huyết áp cao, đặc biệt là những người dùng 'thuốc chẹn beta'. Thuốc chẹn beta giúp ức chế sản xuất adrenaline, cải thiện nhịp tim, ổn định lưu lượng máu qua niêm mạc động mạch. 

Nhưng khi mức adrenaline giảm xuống, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và thiếu năng lượng. Bạn có thể hỏi ý kiến bác sĩ và giảm liều dùng nếu cần. Nếu huyết áp không ổn định sau khi giảm liều, bạn có thể đổi thuốc sang một loại thuốc hạ huyết áp khác như thuốc ức chế men chuyển, nhớ là phải tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đổi thuốc. 

4. Thuốc chống lo âu

Tác dụng phụ của 4 loại thuốc sau đây khiến bạn mệt mỏi không thôi - Ảnh 3

Benzodiazepine thường được sử dụng để giảm lo âu, căng thẳng. Tuy nhiên, nhóm thuốc này cũng gây ra tình trạng mệt mỏiThuốc này liên kết với các thụ thể trong não và giải phóng một chất hóa học gọi là GABA. Khi GABA được tiết ra, một tín hiệu đến não buộc bạn phải nghỉ ngơi sẽ được truyền đi, do đó làm giảm lo lắng căng thẳng trong thời gian ngắn. 

Tuy nhiên, nó cũng có thể gây ra các tác dụng phụ như buồn ngủTrong số các loại thuốc an thần, có những loại thuốc có tác dụng tương đối yếu và có những loại thuốc có tác dụng mạnh. Đối với những người lo sợ khi chụp MRI, sẽ được cung cấp loại thuốc có tác dụng yếu để giúp họ ổn định tinh thần.

Theo Kormedi.com

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