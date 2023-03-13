Một loại bệnh tim mạch là suy tim, đó là khi tim dần dần không thể bơm đủ máu để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Các trường hợp suy tim đang gia tăng và bệnh nhân suy tim trung bình trẻ hơn 10 tuổi so với người phương Tây. Điều quan trọng là phải ngăn ngừa hoặc phát hiện sớm tình trạng này để mọi người có thể nhanh chóng nhận được sự chăm sóc mà họ cần.

Tuy nhiên, gần đây bệnh tim được báo cáo là một trong những căn bệnh gia tăng mạnh nhất trên thế giới. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta nên tiếp tục tăng cường các nỗ lực giải quyết bệnh tim thông qua nâng cao nhận thức, nỗ lực phòng ngừa, hướng dẫn dựa trên bằng chứng để quản lý tốt hơn, v.v.

Để hiểu trái tim của một người khỏe mạnh như thế nào, một phép đo quan trọng cần xem xét là 'Phân suất tống máu', hay lượng máu mà tim bơm mỗi lần đập.

Đàn ông và phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh suy tim như nhau, với nghiên cứu cho thấy rằng ở tuổi 40, nguy cơ đối với cả hai nhóm là 1/5. Tuy nhiên, có những khác biệt trong trải nghiệm của họ về bệnh suy tim, từ các triệu chứng đến các yếu tố rủi ro, đôi khi không được giải quyết.

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể trong trường hợp phân suất tống máu được bảo tồn, tim bơm máu bình thường nhưng quá cứng để đổ đầy bình thường. Suy tim với phân suất tống máu bảo tồn phổ biến hơn ở phụ nữ và chịu trách nhiệm cho ít nhất một nửa số trường hợp suy tim của họ. Phụ nữ cũng có xu hướng phát triển bệnh suy tim ở độ tuổi lớn hơn so với nam giới.

Mọi người cũng nên biết các dấu hiệu phổ biến để xác định suy tim, bao gồm mệt mỏi, khó thở, ho thường xuyên, sưng bàn chân, mắt cá chân hoặc cẳng chân, v.v.

Trong khi đàn ông và phụ nữ thường có các triệu chứng tương tự nhau, phụ nữ cho biết khó thở nhiều hơn khi gắng sức, khó vận động và sưng tấy. Hơn nữa, điều quan trọng cần biết là các yếu tố rủi ro được quan sát thấy ở nam giới và phụ nữ ở bao gồm các trường hợp tăng huyết áp, tiểu đường và bệnh động mạch vành, v.v. Đặc biệt ở những phụ nữ đã trải qua thời kỳ mãn kinh, tăng huyết áp, tiểu đường và bệnh động mạch vành là những nguyên nhân gây suy tim phổ biến.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù thiếu hiểu biết các yếu tố rủi ro có thể khiến phụ nữ dễ bị suy tim hơn, nhưng một thách thức mà chúng ta tiếp tục đối mặt ngày nay là xét nghiệm và các lựa chọn điều trị chưa được sử dụng đúng mức đối với phụ nữ. Kết quả của việc này là phần lớn, chỉ những phụ nữ mắc bệnh tim nặng hơn hoặc có các triệu chứng nghiêm trọng mới được chẩn đoán và điều trị.

Ví dụ, trước đây một số phụ nữ đã không được điều trị đúng cách đối với các tình trạng tim bị suy yếu do tim nhận được lưu lượng máu ít hơn do các mạch máu của tim bị thu hẹp (bệnh tim thiếu máu cục bộ). Những phụ nữ này có thể gặp nguy cơ suy tim cao hơn khi họ lớn tuổi. Tăng cường phản ứng đối với các vấn đề như vậy ở giai đoạn đầu là chìa khóa.

Do suy tim ảnh hưởng đến những người đang trong độ tuổi thanh xuân và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nên điều quan trọng là phải thực hiện hành động phòng ngừa, đồng thời hỗ trợ phát hiện và quản lý sớm.

Ảnh minh họa: Internet

Để làm được điều này, ngành y khoa cần thực hiện một số bước quan trọng bao gồm nâng cao nhận thức thông qua các sáng kiến ​​giáo dục về các yếu tố nguy cơ dẫn đến suy tim và cách kiểm soát chúng, các triệu chứng cần chú ý, v.v., đặc biệt là đối với phụ nữ. Chia sẻ những tiến bộ mới nhất trong nghiên cứu và điều trị suy tim với bác sĩ đa khoa và bác sĩ tim mạch cũng có thể giúp cải thiện việc chăm sóc tim.

Đồng thời, còn có một lỗ hổng khác mà chúng ta phải giải quyết đó là các thử nghiệm lâm sàng về bệnh suy tim bao gồm ít phụ nữ hơn nam giới rất nhiều. Với ít thông tin hơn về mức độ ảnh hưởng của bệnh suy tim đối với phụ nữ, việc điều trị cho họ có thể khó khăn hơn, điều này có thể giải thích tại sao phụ nữ được báo cáo là ít được chăm sóc tối ưu hơn nam giới.

Chúng ta cần nhiều nghiên cứu hơn để làm sáng tỏ suy tim ảnh hưởng cụ thể đến phụ nữ như thế nào, từ các yếu tố nguy cơ đến hiệu quả của các lựa chọn điều trị. Điều này có thể trao quyền cho các bác sĩ lâm sàng bằng cách giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt hơn về sức khỏe tim mạch của phụ nữ.

Điều quan trọng cần nhớ là mặc dù suy tim nghiêm trọng nhưng có thể kiểm soát được, thường là kết hợp các loại thuốc hiệu quả và thay đổi lối sống lành mạnh. Tìm kiếm sự chăm sóc kịp thời cũng quan trọng không kém để giữ cho trái tim của chúng ta khỏe mạnh và tiếp tục có một cuộc sống đầy đủ, chất lượng tốt.

Theo Times of India