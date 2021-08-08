Sức khỏe tệ hại ra sao nếu bạn quẩn quanh với điều hòa cả ngày trong mùa nóng?

Sức khỏe 08/08/2021 08:15

Máy điều hòa không khí ở khắp các nơi chắc chắn làm việc liên tục ngày nắng nóng; nhưng mặc dù được hoan nghênh vì giúp giảm bớt cái nóng như thiêu đốt, máy điều hòa không khí có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe của bạn khi cần giải nhiệt.

Nếu quá lạm dụng máy điều hòa dẫn đến thời gian ở trong phòng mát quá lâu, bạn sẽ phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe sau:

Bệnh tật và mệt mỏi liên tục

Thường rùng mình trước bàn làm việc văn phòng của bạn vào ngày nắng nóng? Đó có thể là lý do khiến bạn rất mệt mỏi. Nghiên cứu cho thấy những người làm việc trong môi trường máy lạnh quá mức có thể bị đau đầu và mệt mỏi mãn tính. Những người làm việc trong các tòa nhà liên tục được bơm đầy không khí mát cũng có thể bị kích ứng màng nhầy liên tục và khó thở. Điều này khiến bạn dễ bị cảm lạnh, cúm và các bệnh khác.

Da khô

Nhiều giờ ngồi trong môi trường máy lạnh khiến da bạn mất đi độ ẩm. Nếu bạn không cung cấp chất dưỡng ẩm liên tục cho da, bạn có thể bắt đầu bị khô da. Thêm vào ảnh hưởng của bệnh mãn tính của bạn.

Để tránh làn da trở nên thiếu sức sống, hãy đảm bảo giữ nước cho da bằng cách uống ít nhất 8 cốc nước mỗi ngày.

Dưỡng ẩm da bằng kem dưỡng da thường xuyên. Điều này chống lại tác động làm khô da của máy lạnh. Tránh sử dụng quá nhiều xà phòng trên vùng da khô của bạn. Sử dụng xà phòng nhẹ có thành phần glycerine. Đừng quá phụ thuộc vào máy điều hòa không khí. Nếu bạn không thể tắt chúng tại văn phòng của mình, hãy cố gắng không sử dụng chúng ở nhà.

Sức khỏe tệ hại ra sao nếu bạn quẩn quanh với điều hòa cả ngày trong mùa nóng? - Ảnh 1

Ngồi lâu điều hòa gây mệt mỏi, đau đầu - ảnh AC

Gia tăng các loại viêm

Hệ thống điều hòa không khí trung tâm được biết là có khả năng tăng cường tác động của căn bệnh mà bạn có thể đang mắc phải. Điều hòa nổi tiếng là làm tăng các triệu chứng của huyết áp thấp, viêm khớp và viêm dây thần kinh, khiến việc kiểm soát cơn đau trở nên khó khăn hơn.

Khô mắt

Nếu bạn đã bị khô mắt, việc ở trong máy điều hòa nhiệt độ quá lâu có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng. Nếu bạn bị khô mắt sẽ cảm thấy ngứa và rát hơn. Những người bị hội chứng khô mắt không nên ở trong máy điều hòa nhiệt độ quá lâu.

Không có khả năng đối phó với nhiệt

Những người dành nhiều thời gian trong môi trường máy lạnh ngày càng trở nên khó chịu hơn với nhiệt độ mùa hè nóng nực. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ thể bạn bị căng thẳng khi di chuyển từ môi trường mát mẻ sang không khí oi bức bên ngoài. Sự không chịu được nhiệt này đã dẫn đến gia tăng số ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong các đợt nắng nóng, hiện trung bình có 400 ca tử vong mỗi mùa hè.

Các vấn đề về hô hấp

Mặc dù điều hòa trên ô tô của bạn có thể là một vật cứu nguy khi bị kẹt xe vào một ngày nắng nóng và cũng là trong gian lây lan vi trùng và vi sinh vật gây ra các vấn đề về hô hấp. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Bang Louisiana đã tìm thấy 8 loại nấm mốc sống bên trong 22 trong số 25 chiếc xe được thử nghiệm. Máy điều hòa không khí cũng được biết đến là tác nhân gây ra các bệnh lây truyền qua không khí như Bệnh Legionairre, một bệnh truyền nhiễm có khả năng gây tử vong, gây ra sốt cao và viêm phổi.

Hôn mê

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ở trong điều hòa trong thời gian dài thường phàn nàn về tình trạng uể oải và chậm chạp. Để giảm tác hại, theo các chuyên gia, bạn nên bật điều hòa ở nhiệt độ không chênh lệch nhiều nhiệt độ văn phòng, thường để nước trong phòng để giữ đổ ẩm, thường xuyên đảo mắt và nhìn ra ngoài thường xuyên, nên mặc đồ thoáng trong mùa hè, giảm ăn những đồ nóng  trong mùa hè để cơ thể hạ hỏa. Đảm bảo rằng bạn thay bộ lọc điều hòa không khí sau mỗi 4-6 tuần.

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