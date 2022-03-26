Sự thật "động trời" làm fan mê xúc xích "khóc thét": Ăn một cây, giảm 36 phút tuổi thọ

Sức khỏe 26/03/2022 16:55

Nếu bạn là một fan cuồng món xúc xích thì nên cân nhắc việc tiêu thụ loại thực phẩm này. Không biết chừng bạn đang tự giảm thọ của mình đó!

Một nghiên cứu chỉ ra rằng mỗi chiếc xúc xích bạn ăn có thể làm giảm đi 36 phút tuổi thọ.

Theo báo cáo của CNN tại Hoa Kỳ, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Michigan đã phát triển "Chỉ số Dinh dưỡng Sức khỏe (HENI)" với mục đích tính toán tác động của khẩu phần ăn đối với lối sống lành mạnh theo giờ (phút).

Ví dụ, 1 gam thịt đã qua chế biến sẽ rút ngắn 0,45 phút tuổi thọ, còn trái cây sẽ làm tăng 0,1 phút/gam. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra điều này sau khi kiểm tra thành phần của từng loại thực phẩm có trong mỗi hộ gia đình. 

 

Sự thật 'động trời' làm fan mê xúc xích 'khóc thét': Ăn một cây, giảm 36 phút tuổi thọ - Ảnh 1

Đặc biệt, theo một phân tích cho thấy, xúc xích có thể làm lấy đi của bạn tận 36 phút tận hưởng cuộc sống. Được biết, cứ mỗi 61g thịt đã qua chế biến có trong xúc xích sẽ làm tuổi thọ giảm đi 27 phút, ngoài ra các thành phần khác như natri và chất béo chuyển hóa có nguy cơ giảm thọ lên đến 36 phút.

Chỉ số này còn cho biết loại thực phẩm nào có thể làm tăng hoặc giảm tuổi thọ, nhưng không phải là thước đo chuẩn nhất. Người ta cho rằng chỉ số này cũng hỗ trợ rất nhiều cho những người ăn kiêng. 

 

Sự thật 'động trời' làm fan mê xúc xích 'khóc thét': Ăn một cây, giảm 36 phút tuổi thọ - Ảnh 2

Vậy nên, nếu bạn thay thế các thực phẩm không lành mạnh bằng trái cây, rau củ quả, hạt, các loại đậu, và một số loại thịt cá có thể giúp bạn tăng thêm 48 phút tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh. 

 

 

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