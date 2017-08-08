Sốc: Nguy cơ mắc ung thư cực cao nếu lười làm việc đơn giản 'ngày nào cũng phải làm' trước khi ngủ này

Sức khỏe 08/08/2017 11:17

Trong khoang miệng của chúng ta có chứa rất nhiều loại vi khuẩn gây bệnh. Chăm sóc răng miệng mỗi ngày không chỉ giúp bạn có hơi thở thơm tho mà còn là bước quan trọng để ngăn chặn các mầm mống gây ra các bệnh lý nguy hiểm, trong đó có bệnh... ung thư.

Vi khuẩn gây ung thư tồn tại trong khoang miệng

Sốc: Nguy cơ mắc ung thư cực cao nếu lười làm việc đơn giản 'ngày nào cũng phải làm' trước khi ngủ này - Ảnh 1
Chải răng đều đặn là bước đầu tiên để ngăn chặn mầm mống gây ung thư - Ảnh Internet

Rất nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa vệ sinh răng miệng và các vấn đề sức khỏe

Cụ thể, khoang miệng nếu không được vệ sinh sạch sẽ, các vi khuẩn ẩn nấp trong đó có thể theo đường hô hấp xâm nhập vào đường máu dẫn đến các bệnh như hô hấp, tiểu đường, đau tim, đột quỵ... Nghiêm trọng hơn, theo các nhà khoa học, vi khuẩn trong khoang miệng cũng chính là một trong những tác nhân gây hàng loạt bệnh ung thư nguy hiểm.

Bệnh ung thư tuyến tụy

Vi khuẩn Porphyromonas gingivalis trong miệng làm tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy nếu nơi chưa nó không được vệ sinh sạch sẽ. Ngoài ra, vi khuẩn A actinomycetemcomitans, cũng liên quan tới khả năng làm tăng gấp đôi nguy cơ bị ung thư tuyến tụy.

Sốc: Nguy cơ mắc ung thư cực cao nếu lười làm việc đơn giản 'ngày nào cũng phải làm' trước khi ngủ này - Ảnh 2
Những người lười vệ sinh răng miệng có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cao hơn gấp đôi - Ảnh: Internet

Ung thư tuyến tụy là bệnh khó chữa, có tỉ lệ tử vong cao, bệnh rất khó phát hiện trong giai đoạn đầu.

Bệnh ung thư đại trực tràng

Vi khuẩn trong khoang miệng có thể gây chảy máu chân răng, đây chính là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Loại vi khuẩn này có tên là fusobacterium, được tìm thấy nhiều trong tế bào ung thư, nó có khả năng di chuyển từ máu tới ruột.  

Bệnh ung thư thực quản

Sốc: Nguy cơ mắc ung thư cực cao nếu lười làm việc đơn giản 'ngày nào cũng phải làm' trước khi ngủ này - Ảnh 3
Vệ sinh răng miệng giúp ngăn ngừa các bệnh về răng và có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư - Ảnh: internet

Các nhà khoa học đã khảo sát và đưa ra kết quả là những người bị ung thư thực quản có những cách vệ sinh khoang miệng khác với những người không mắc bệnh.

Vi khuẩn mang tên proteobacteria có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự mất cân bằng trong ống sinh sản dưới ở nữ, cũng như gây ra tình trạng viêm nhiễm.

Bệnh ung thư vú

Ung thư vú có thể khởi nguồn từ nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, trong đó, chuyện vệ sinh răng miệng không tốt là nguyên nhân gây ung thư vú có thể sẽ là thông gây bất ngờ nhất cho nhiều phụ nữ

Nghiên cứu này được tiến hành bởi các nhà khoa học tại Trường Đại học Buffalo ở New York (Mỹ) với 73.000 phụ nữ trong độ tuổi sau mãn kinh. Kết quả là những người bị viêm nướu có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn 14% so với những người không bị.

Sốc: Nguy cơ mắc ung thư cực cao nếu lười làm việc đơn giản 'ngày nào cũng phải làm' trước khi ngủ này - Ảnh 4
Các nhà khoa học tin rằng vi khuẩn từ miệng xâm nhập vào hệ tuần hoàn và tấn công các mô vú. Ảnh: Internet

Các nhà khoa học giải thích, những loại vi khuẩn trong miệng có khả năng xâm nhập vào hệ tuần hoàn, sau đó tác động tới mô ngực và gây bệnh.

Nghiên cứu trên là một lời cảnh báo đối với những người thường xuyên lười vệ sinh răng miệng.

Do vậy, bạn lúc nào cũng nên nhớ rằng, việc đánh răng đều đặn mỗi ngày tuy đơn giản nhưng là việc làm cần thiết giúp bạn chủ động bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ khóa:   ung thư ung thư vú cách ngừa ung thư đánh răng ngừa ung thư Bệnh răng miệng

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 58 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 58 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm