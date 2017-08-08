Cụ thể, khoang miệng nếu không được vệ sinh sạch sẽ, các vi khuẩn ẩn nấp trong đó có thể theo đường hô hấp xâm nhập vào đường máu dẫn đến các bệnh như hô hấp, tiểu đường, đau tim, đột quỵ... Nghiêm trọng hơn, theo các nhà khoa học, vi khuẩn trong khoang miệng cũng chính là một trong những tác nhân gây hàng loạt bệnh ung thư nguy hiểm.

Rất nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa vệ sinh răng miệng và các vấn đề sức khỏe

Bệnh ung thư tuyến tụy

Vi khuẩn Porphyromonas gingivalis trong miệng làm tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy nếu nơi chưa nó không được vệ sinh sạch sẽ. Ngoài ra, vi khuẩn A actinomycetemcomitans, cũng liên quan tới khả năng làm tăng gấp đôi nguy cơ bị ung thư tuyến tụy.

Ung thư tuyến tụy là bệnh khó chữa, có tỉ lệ tử vong cao, bệnh rất khó phát hiện trong giai đoạn đầu.

Bệnh ung thư đại trực tràng

Vi khuẩn trong khoang miệng có thể gây chảy máu chân răng, đây chính là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Loại vi khuẩn này có tên là fusobacterium, được tìm thấy nhiều trong tế bào ung thư, nó có khả năng di chuyển từ máu tới ruột.

Bệnh ung thư thực quản

Các nhà khoa học đã khảo sát và đưa ra kết quả là những người bị ung thư thực quản có những cách vệ sinh khoang miệng khác với những người không mắc bệnh.

Vi khuẩn mang tên proteobacteria có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự mất cân bằng trong ống sinh sản dưới ở nữ, cũng như gây ra tình trạng viêm nhiễm.

Bệnh ung thư vú

Ung thư vú có thể khởi nguồn từ nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, trong đó, chuyện vệ sinh răng miệng không tốt là nguyên nhân gây ung thư vú có thể sẽ là thông gây bất ngờ nhất cho nhiều phụ nữ

Nghiên cứu này được tiến hành bởi các nhà khoa học tại Trường Đại học Buffalo ở New York (Mỹ) với 73.000 phụ nữ trong độ tuổi sau mãn kinh. Kết quả là những người bị viêm nướu có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn 14% so với những người không bị.

Các nhà khoa học giải thích, những loại vi khuẩn trong miệng có khả năng xâm nhập vào hệ tuần hoàn, sau đó tác động tới mô ngực và gây bệnh.

Nghiên cứu trên là một lời cảnh báo đối với những người thường xuyên lười vệ sinh răng miệng.

Do vậy, bạn lúc nào cũng nên nhớ rằng, việc đánh răng đều đặn mỗi ngày tuy đơn giản nhưng là việc làm cần thiết giúp bạn chủ động bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.