Sở hữu mùi thơm hoàn hảo với những cách trị hôi miệng tại nhà không chê vào đâu được

Hiện nay có khá nhiều cách trị hôi miệng tại nhà, đơn giản và chỉ cần dùng nguyên liệu tự nhiên là đã có thể chữa khỏi. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào công thức cụ thể thì hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân tại sao bệnh hôi miệng giờ đây lại phổ biến đến vậy nhé.

Có rất nhiều lý do tại sao một số chị em bị hôi miệng. Đó có thể do thói quen ăn uống khiến thức ăn bị sót lại trong miệng hay giữa các kẻ răng, vi khuẩn sẽ phân hóa tạo ra mùi hôi; răng có lỗ hổng khiến vi khuẩn lợi dụng ẩn náu và sinh sôi nảy nở; lưỡi bị viêm; miệng khô do uống ít nước; ăn các loại thực phẩm có mùi hôi như tỏi, hành. Ngoài ra, một số người hôi miệng còn có thể do mắc các bệnh về hô hấp, yếu gan, thận, tiểu đường và một số triệu chứng tâm lý khác.