Sở hữu mùi thơm hoàn hảo với những cách trị hôi miệng tại nhà không chê vào đâu được

Có rất nhiều lý do tại sao một số chị em bị hôi miệng. Đó có thể do thói quen ăn uống khiến thức ăn bị sót lại trong miệng hay giữa các kẻ răng, vi khuẩn sẽ phân hóa tạo ra mùi hôi; răng có lỗ hổng khiến vi khuẩn lợi dụng ẩn náu và sinh sôi nảy nở; lưỡi bị viêm; miệng khô do uống ít nước; ăn các loại thực phẩm có mùi hôi như tỏi, hành. Ngoài ra, một số người hôi miệng còn có thể do mắc các bệnh về hô hấp, yếu gan, thận, tiểu đường và một số triệu chứng tâm lý khác.

Hiện nay có khá nhiều cách trị hôi miệng tại nhà , đơn giản và chỉ cần dùng nguyên liệu tự nhiên là đã có thể chữa khỏi. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào công thức cụ thể thì hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân tại sao bệnh hôi miệng giờ đây lại phổ biến đến vậy nhé.

Để chữa trị triệt để triệu chứng này, chị em hãy lựa chọn một trong những cách chữa trị hôi miệng tại nhà hiệu quả dưới đây và bắt đầu áp dụng từ hôm nay nhé.

Nguyên liệu: 1 đến 2 thìa giấm táo, một cốc nước lạnh.

Cách thực hiện:

Pha loãng giấm táo với nước.

Sử dụng dưới dạng nước súc miệng. Súc từ 3 đến 5 phút.

Súc miệng lại bằng nước sạch. Thực hiện vào buổi sáng và trước khi đi ngủ.

Lợi ích: Giấm táo có chứa các đặc tính kháng khuẩn giúp ngăn chặn mùi hôi ở miệng. Ngoài ra, nó cũng có tác dụng cân bằng độ pH.

2. Cách chữa trị hôi miệng tại nhà bằng than hoạt tính

Nguyên liệu: ½ thìa than hoạt tính, bàn chải đánh răng.

Cách thực hiện:

Đánh răng với than hoạt tính.

Súc miệng thật sạch. Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần cho tới khi mùi hôi biến mất.

Lợi ích: Than hoạt tính sẽ hấp thụ những chất bẩn trong miệng và tiêu diệt vi khuẩn có hại. Nguyên liệu này cũng giúp làm trắng răng.

3. Cách điều trị hôi miệng tại nhà bằng dầu dừa

Nguyên liệu: 1 thìa dầu dừa.

Cách thực hiện:

Bôi dầu dừa quanh miệng trong 5 đến 10 phút.

Dùng nước ấm rửa sạch miệng. Thực hiện mỗi ngày cho đến khi mùi hôi biến mất.

Lợi ích: Dầu dừa là bí quyết rất được yêu thích để chăm sóc răng miệng và tiêu diệt vi khuẩn gây hôi miệng nhờ đặc tính kháng viêm và kháng khuẩn.

4. Mẹo chữa hôi miệng tại nhà bằng muối epsom

Nguyên liệu: 1 thìa muối epsom, 1 cốc nước ấm.

Cách thực hiện: Hòa tan muối trong nước rồi dùng để súc miệng. Thực hiện mỗi ngày 1 lần trong vài ngày. Sau đó, cứ 2 ngày dùng 1 lần.

Lợi ích: Trong số các loại muối thì muối epsom hiệu quả nhất để chữa hôi miệng. Muối epsom có các đặc tính kháng khuẩn tự nhiên giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mùi và giữ miệng thơm tho, sạch sẽ.

5. Cách dùng tinh dầu khuynh diệp chữa hôi miệng tại nhà

Nguyên liệu: 1 cốc nước, 2 đến 3 giọt tinh dầu khuynh diệp.

Cách thực hiện:

Cho dầu khuynh diệp vào cốc nước, hòa tan.

Súc miệng bằng hỗn hợp nước ở trên. Sau đó, súc miệng lại bằng nước sạch. Thực hiện mỗi ngày một lần.

Lợi ích: Dầu khuynh diệp có tác dụng tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn khác nhau. Nó cũng có khả năng chống viêm và giảm đau để giảm bớt đau hoặc sưng trong miệng.

6. Hạt thì là fennel chữa trị hôi miệng tại nhà

Nguyên liệu: 1 thìa hạt thì là fennel.

Cách thực hiện: Nhai hạt thì là và nuốt chúng. Thực hiện hàng ngày.

Lợi ích: Hạt thì là fennel là một phần trong văn hóa ẩm thực Ấn Độ, rất tốt để chữa hôi miệng. Nguyên liệu này giúp hơi thở thơm tho và điều trị bất cứ loại nhiễm trùng nào có thể gây ra mùi hôi ở miệng.

7. Cách dùng gừng chữa hôi miệng tại nhà

Nguyên liệu: 1 thìa nước ép gừng, 1 cốc nước ấm.

Cách thực hiện: Cho nước ép gừng vào cốc nước rồi uống. Ngậm nước một lúc rồi súc miệng. Thực hiện sau mỗi bữa ăn trong vài ngày, sau đó, vài ngày một lần để bảo vệ hơi thở.

Lợi ích: Các đặc tính chống vi khuẩn của gừng giúp loại bỏ mùi hôi cũng như các dạng viêm nhiễm đường miệng và cổ họng khác.